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Пригожин передал Европарламенту кувалду в футляре от скрипки

Пригожин передал Европарламенту кувалду в футляре от скрипки

Автор:
24 ноября 2022 09:00
Сообщество : Политика
Метки: Ynews   Пригожин   ЧВК Вагнер   видео   европарламент   информационный кейс   кувалда   подарок   политика   
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Таким образом основатель ЧВК "Вагнер" ответил на призыв Европарламента объявить его организацию "террористической". Символично, ничего не скажешь.

Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин решил сделать Европарламенту подарок, передав "информационный кейс". Символический жест выглядит как футляр от скрипки, в котором лежит кувалда с логотипом ЧВК "Вагнер" и со следами бутафорской "крови".



Ранее издание Politico сообщило о том, что межпартийные депутаты ЕП призвали Европейский союз (ЕС) внести военную компанию Пригожина в список террористических организаций. Разумеется, это предложение получило широкую поддержку у западной общественности. После этого Пригожин провёл совещание с командирами ЧВК и объявил, что "по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным".


Что касается кувалды, то каким образом переправят "информационный кейс" в Европарламент, не уточняется.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Пригожин   ЧВК Вагнер   видео   европарламент   информационный кейс   кувалда   подарок   политика   
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26  комментариев
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8k
Александр 18 минут назад
Отвечу долболобам-стадальцам. Вам в рожу плюют, а вы рассуждаете, как это гуманно. Дебилы блть.

Паршивая Европка каждые 100 лет приходящая нас уничтожать совсем оборзела.
Их ЧВК бегают по всему миру и кошмарят неугодных, кто отказывается отдавать ресурсы за фантики. Всюду сеют грабёж, разрушения, боль и страдания.
А когда наша ЧВК защищает страну, эти твари тут же бегут обвинять нас в терроризме.

Отличный посыл от Пригожина: "игры закончились, господа евро-бюрократы". Аплодирую стоя.
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296
СергейБернатович 8 минут назад
Годно
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110
Obrval Полчаса назад
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9k
antonium 43 минуты назад
Не пойму что за восторги? Убийство человека настолько жестоким способом, что переходит все границы. Кем бы он не был, люди должны оставаться людьми. Только суд. Желаю всем кто поддерживает этих бесов, умереть также, от кувалды.
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3k
SR 44 минуты назад
Гопник зарвался в конец.
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11k
Telar Gouroi 55 минут назад
Гражданина России убивают жестоким образом, но следком не то что не возбуждается по этому поводу, кем бы убитый не был, а даже никакого заявления не делает. Ранее этот убитый был непонятным образом изъят из колонии, где он отбывал наказание за особо тяжкие преступления и получил доступ к оружию. Человек, являющийся руководителем предполагаемых убийц, явно гордится этим варварским актом и открыто смеется в лицо правосудию. Все что нужно знать про сегодняшнюю Россию. Предвосхищая тезисы предателям собачья смерть, во-первых его интервью еще ни о чем не говорит, в плену под пытками неизвестно кто себя как поведет и может он вообще планировал усыпить бдительность и сбежать, во всем этом должны были разбираться компетентные органы, а не зеки устраивать самосуд. Во время ВОВ все было намного ожесточеннее, но предателей или стреляли, или вешали, до такого не опускались, по крайней мере не афишировали.
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26k
SerGProS 59 минут назад
клоунада
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17k
Алексей Час назад
Судя по дизам ципсошницам электричество дали!)))
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1k
master_luga Час назад
Женя , жги !!!
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6k
Том Сойер 2 часа назад
Годный троллинг!!!!
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сеньор Леонсио 2 часа назад
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