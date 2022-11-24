Пригожин передал Европарламенту кувалду в футляре от скрипки

Таким образом основатель ЧВК "Вагнер" ответил на призыв Европарламента объявить его организацию "террористической". Символично, ничего не скажешь.
Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин решил сделать Европарламенту подарок, передав "информационный кейс". Символический жест выглядит как футляр от скрипки, в котором лежит кувалда с логотипом ЧВК "Вагнер" и со следами бутафорской "крови".
Ранее издание Politico сообщило о том, что межпартийные депутаты ЕП призвали Европейский союз (ЕС) внести военную компанию Пригожина в список террористических организаций. Разумеется, это предложение получило широкую поддержку у западной общественности. После этого Пригожин провёл совещание с командирами ЧВК и объявил, что "по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным".
Что касается кувалды, то каким образом переправят "информационный кейс" в Европарламент, не уточняется.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Паршивая Европка каждые 100 лет приходящая нас уничтожать совсем оборзела.
Их ЧВК бегают по всему миру и кошмарят неугодных, кто отказывается отдавать ресурсы за фантики. Всюду сеют грабёж, разрушения, боль и страдания.
А когда наша ЧВК защищает страну, эти твари тут же бегут обвинять нас в терроризме.
Отличный посыл от Пригожина: "игры закончились, господа евро-бюрократы". Аплодирую стоя.
В этом вся суть подобных тебе страдальцев.
Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности
Спой лучше про байрактар.
Про сегодняшнюю Россию вам надо знать следующее - как вы (Запад), так и Россия к вам.
Вспоминаем кадры перерезания горла нашим солдатам на камеру и так далее.
Понимать надо, это другое!
Расстрел пленных - это военное преступление. Оно обязательно должно быть расследовано и наказано по закону! И никакого обмена для военных преступников, как было с Азовом. Наказание должно быть неотвратимым.
Но и убийство кувалдой - это тоже преступление. И оно тоже должно быть наказано.
Как и дезертирство и переход на сторону врага. Это тоже преступление - и оно тоже должно быть наказано. Тоже по закону!
Так что никакого другого тут быть не может!
На форуме без них тихо было.