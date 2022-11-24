Пригожин передал Европарламенту кувалду в футляре от скрипки

Ранее издание Politico сообщило о том, что межпартийные депутаты ЕП призвали Европейский союз (ЕС) внести военную компанию Пригожина в список террористических организаций. Разумеется, это предложение получило широкую поддержку у западной общественности. После этого Пригожин провёл совещание с командирами ЧВК и объявил, что "по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным".

Что касается кувалды, то каким образом переправят "информационный кейс" в Европарламент, не уточняется.