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В Перу президенту объявили импичмент и задержали. Главой государства стала женщина

В Перу президенту объявили импичмент и задержали. Главой государства стала женщина

Автор:
08 декабря 2022 08:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Кастильо   арест   видео   импичмент   перу   политика   президент   
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Президента Перу Педро Кастильо обвинили в мятеже и злоупотреблении полномочиями. В Сети появились фото и видео того, как проходил госпереворот в латиноамериканской стране.

Вчера, 7 декабря, за несколько часов до начала заседания по импичменту (третья попытка после двух неудачных) президент Перу Педро Кастильо распустил конгресс (однопалатный парламент) республики и ввел в стране комендантский час. Глава государства приказал как можно скорее назначить дату выборов в новый конгресс с учредительными полномочиями для разработки новой Конституции в срок не более девяти месяцев и реогранизовать судебную систему в стране.


Однако вооружённые силы и полиция Перу объявили, что решение Педро Кастильо о роспуске конгресса не будут выполнены, а сами конгрессмены объявили президенту импичмент. "Защищая нашу демократию и конституцию, пленарное заседание конгресса 101 голосом за поддержало отставку президента Педро Кастильо", - говорится в сообщении.




После этого в прессе стали появляться сообщения, что сам президент задержан, а вскоре в Сети выложили фото и видео свергнутого и арестованного президента Педро Кастильо в штаб-квартире Национальной полиции Перу.



Педро Кастильо обвинили в мяжете и злоупотреблении полномочиями. По сообщению агентства Reuters, генпрокуратура Перу вменяет главе государства грубое нарушение Конституции и требует возбуждения против него уголовного дела.

После всего случившегося председатель Конституционного суда Франсиско Моралес призвал конгресс передать полномочия главы государства вице-президенту Дине Болуарте. Дина Болуарте приняла присягу в качестве нового президента страны.




Генсек ОАГ (Организация американских государств) Луис Альмагро признал законность президентства Болуарте и отметил, что организация подтверждает поддержку демократии и мира в стране. "Мы приветствуем президента Перу Дину Болуарте и ее призыв к национальному единству. Со стороны ОАГ подтверждаем поддержку демократии, мира, институтов и настоятельной необходимости восстановить демократический путь посредством инклюзивного, открытого, откровенного и уважительного диалога", - написал он в сообщении в соцсетях.


Напомним, что Кастильо — выходец из крестьянской семьи, бывший учитель  — победил во втором туре президентских выборов в 2021 году с результатом 50,12% голосов против 49,87% у конкурента, обогнав соперницу — Кейко Фухимори от партии «Народная сила» — на 44 263 голоса. Кастильо неоднократно обвиняли во взяточничестве, и президент отрицал эти обвинения. Поводом к импичменту послужила "моральная недееспособность". Этот термин включен в перуанские конституционные законы, хотя само определение его очень расплывчато, что не мешало Конгрессу использовать это понятие как повод для объявления импичмента шесть раз с 2017 года. Кстати, с 2016 года в Перу сменились пять президентов.





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Метки: Ynews   Кастильо   арест   видео   импичмент   перу   политика   президент   
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3  комментария
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15k
куджо Час назад
Американцы не превзойденные профессионалы по госпереворотам-история Латинской Америки 20 века тому яркий пример. Только не говорите что там не торчит звезнополосатая рука
Ведь он противник однополых браков и друг Мадуро!
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17k
Топпер Харли 7 минут назад
вот сейчас заживут!
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17k
бат св 16 минут назад
собираясь на работу прочитал эту новость...
..решил что посижу дома до понедельника
...пока все в Перу не успокоится.
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