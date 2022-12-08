В Перу президенту объявили импичмент и задержали. Главой государства стала женщина

Вчера, 7 декабря, за несколько часов до начала заседания по импичменту (третья попытка после двух неудачных) президент Перу Педро Кастильо распустил конгресс (однопалатный парламент) республики и ввел в стране комендантский час. Глава государства приказал как можно скорее назначить дату выборов в новый конгресс с учредительными полномочиями для разработки новой Конституции в срок не более девяти месяцев и реогранизовать судебную систему в стране.

Однако вооружённые силы и полиция Перу объявили, что решение Педро Кастильо о роспуске конгресса не будут выполнены, а сами конгрессмены объявили президенту импичмент. "Защищая нашу демократию и конституцию, пленарное заседание конгресса 101 голосом за поддержало отставку президента Педро Кастильо", - говорится в сообщении.