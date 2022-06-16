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Мэр приморского города обиделся на журналиста и лично принёс ему повестку в армию

Мэр приморского города обиделся на журналиста и лично принёс ему повестку в армию

Автор:
16 июня 2022 11:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Теребилов   видео   денацификация   месть   отомстил   повестка из военкомата   политика   смешно   
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Главу Дальнегорска задела заметка, в которой его высмеяли, и он решил отомстить.

История началась с того, что журналист опубликовал в своем Telegram-канале видео с празднования Дня России в Дальнегорске. Выступая перед собравшимися, мэр города с трудом выговорил слово "денацификация", одолев его не с первой попытки. Этот сюжет попал в соцсети и стал вирусным.


Впрочем, все посмеялись и забыли, но не глава Дальнегорска. Александр Теребилов серьезно обиделся. Его оскорбленное самолюбие требовало мести, и чиновник нашел способ насолить зловредному журналисту.


Спустя несколько дней градоначальник в сопровождении военного комиссара появился на рабочем месте Даниила Куликова - главного редактора дальнегорской ТРК «Даль-ТВ» и автора ТГ-канала Administration_dalnegorsk. Чиновник пытался вручить журналисту повестку на военные сборы, однако Куликова не оказалось в офисе.


По словам сотрудников канала, мэр долго ходил по кабинетам и разыскивал Куликова но в итоге все-таки ушел ни с чем. Куликов оказался в отпуске и, узнав о визите первого лица города, поблагодарил его "за оказанную честь".

«Жаль, не удалось вас обрадовать своим присутствием», — потролил журналист визитёра.


Источник:

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Метки: Ynews   Теребилов   видео   денацификация   месть   отомстил   повестка из военкомата   политика   смешно   
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43  комментария
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Оговорился - с кем не бывает? А теперь про мэра все будут знать, что он злопамятный и без ч/ю.
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3k
Владимир 9 минут назад
хорошо смеется тот-кто смеется последним...
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2k
АлексЮстасу 14 минут назад
Не теребите попусту Теребилова, не будет и проблем.
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47k
Олег 16 минут назад
Тут-бы в в органы обратиться о сговоре мера с военкомом, да проверить законность срочных сборов и кто их организовал. А ведь мог-бы и с наркоконтролем явиться и найти в рабочем столе что-то
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−38
федер яичный 20 минут назад
убожество
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1k
Дмитрий 21 минуту назад
Оговорился - ничего страшного. Мер - это не диктор на радио или ТВ. Его по другим характеристиками и результатам работы оценивать нужно. Проехался журналист по его оговорке... Ну что ж... такая сегодня журналистика, а вернее не журналистика, а генерация контента, да чтобы резонанса было как можно больше. Взрослые же люди, все же понятно.
Да вот только когда мер несет журналисту повестку в армию за стеб, то это уже определенного рода *лядский цирк. За повестки отвечает военком. Сегодня у мера не получилось отправить неудобного журналиста в армию, а завтра он его на зону будут пытаться устроить? Обиженка, мля.
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6k
workmen77 22 минуты назад
Из этого всего следует, что градоначальник-единорос воспринимает службу в армии и военные сборы - как наказание, раз он хотел таким образом проучить журналиста.
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6k
workmen77 22 минуты назад
Из этого всего следует, что градоначальник-единорос воспринимает службу в армии и военные сборы - как наказание, раз он хотел таким образом проучить журналиста.
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13k
Голос Вселенной Полчаса назад
Из всей этой истории больше всего удручает неграмотность журналиста. Пунктуацию ему явно надо бы подтянуть. А ведь это, по сути, один из самых главных его инструментов в работе...
А мэр мог не выговорить слово и по причине физических недостатков или результата болезни (дислексия, последствие инсульта, етс.)...
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246
Javier Голос Вселенной 19 минут назад
не твой родственничек?)))
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98
adssaf afasffdsga Полчаса назад
Уволить за то, что вместо работы страдает хренью. Штраф за то, что оторвал от работы комиссара. Два штрафа за то, что пошёл сам, а не отправил людей.
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2k
Павел Христенко Полчаса назад
Эх, помельчали мэры в Дальнегорске! Предыдущие закопали бы этого писаку где-нибудь в районе Сержантово, там земля мягче. Сам копал, знаю.
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2k
5010_BIRD Полчаса назад
Немедленно вспоминается анекдот:
"Идут два рядовых по казарме. Им навстречу идет старшина. Один рядовой другому
говорит:
- Давай, - говорит Вася, - над старшиной подшутим!
- Хватит! Уже над деканом подшутили!"
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3k
Babangdida 48 минут назад
Т.е. мэр (от фр. merde) захотел насолить журналисту всучив ему в руки боевой автомат (или чего по мощнее)? А если тот поймёт неправильно и явится с ввереным ему госимуществом прямо в кабинет мэру? Избирателям стоит подумать относително выдвижения столь мнительного, мстительного и главное - недалёкого кандидата на столь ответсвеный для города пост.
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25k
SerGProS 49 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Старичок 57 минут назад
журнашлюжка так себе, дерьмовый человечешка. мелко нагадил и сбежал от греха подальше.
высмеивать человека за его физические недостатки это так по-либеральному.
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22k
Владимир Час назад
Мелочный колхозан, типичная едросня.
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14k
Кархародон Час назад
А это не является использованием служебного положения в личных целях? Или любой гражданин может позвонить военкому и поехать с ним лично вручить обидчику повестку?
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25
Аврашалом Маркович Час назад
Они почти все злобные и обидчивые. Потому что понимают что не на своём месте. Потому что тупое ворьё.

А обиженка эта мало того что военкому наябедничал, так он ещё и считает служение Родине наказанием. Может ему стоит денюшку внести за дискредитацию ВС РФ?
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9k
Алексей 2 часа назад
Все от мала до велика чиновники амбициозны до поноса,слуги народа в коронах
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219
Карл 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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10k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Может у него дислексия,это не повод его хэйтить! Человека,а тем более чиновника надо судить по делам его!
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