Мэр приморского города обиделся на журналиста и лично принёс ему повестку в армию

Спустя несколько дней градоначальник в сопровождении военного комиссара появился на рабочем месте Даниила Куликова - главного редактора дальнегорской ТРК «Даль-ТВ» и автора ТГ-канала Administration_dalnegorsk. Чиновник пытался вручить журналисту повестку на военные сборы, однако Куликова не оказалось в офисе.





По словам сотрудников канала, мэр долго ходил по кабинетам и разыскивал Куликова но в итоге все-таки ушел ни с чем. Куликов оказался в отпуске и, узнав о визите первого лица города, поблагодарил его "за оказанную честь".

«Жаль, не удалось вас обрадовать своим присутствием», — потролил журналист визитёра.



