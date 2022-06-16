Мэр приморского города обиделся на журналиста и лично принёс ему повестку в армию

Главу Дальнегорска задела заметка, в которой его высмеяли, и он решил отомстить.
История началась с того, что журналист опубликовал в своем Telegram-канале видео с празднования Дня России в Дальнегорске. Выступая перед собравшимися, мэр города с трудом выговорил слово "денацификация", одолев его не с первой попытки. Этот сюжет попал в соцсети и стал вирусным.
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Впрочем, все посмеялись и забыли, но не глава Дальнегорска. Александр Теребилов серьезно обиделся. Его оскорбленное самолюбие требовало мести, и чиновник нашел способ насолить зловредному журналисту.
Спустя несколько дней градоначальник в сопровождении военного комиссара появился на рабочем месте Даниила Куликова - главного редактора дальнегорской ТРК «Даль-ТВ» и автора ТГ-канала Administration_dalnegorsk. Чиновник пытался вручить журналисту повестку на военные сборы, однако Куликова не оказалось в офисе.
По словам сотрудников канала, мэр долго ходил по кабинетам и разыскивал Куликова но в итоге все-таки ушел ни с чем. Куликов оказался в отпуске и, узнав о визите первого лица города, поблагодарил его "за оказанную честь".
«Жаль, не удалось вас обрадовать своим присутствием», — потролил журналист визитёра.
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Да вот только когда мер несет журналисту повестку в армию за стеб, то это уже определенного рода *лядский цирк. За повестки отвечает военком. Сегодня у мера не получилось отправить неудобного журналиста в армию, а завтра он его на зону будут пытаться устроить? Обиженка, мля.
А мэр мог не выговорить слово и по причине физических недостатков или результата болезни (дислексия, последствие инсульта, етс.)...
"Идут два рядовых по казарме. Им навстречу идет старшина. Один рядовой другому
говорит:
- Давай, - говорит Вася, - над старшиной подшутим!
- Хватит! Уже над деканом подшутили!"
высмеивать человека за его физические недостатки это так по-либеральному.
Меня здесь тоже как только ни называли: и либералом, и кремлеботом, и пригожинским :).
А может, либералы для них - это вообще все те, кто против единоросов :).
А обиженка эта мало того что военкому наябедничал, так он ещё и считает служение Родине наказанием. Может ему стоит денюшку внести за дискредитацию ВС РФ?
Просто у него такое чувство юмора!