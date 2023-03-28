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Ведущий "Соловьев Live" Сергей Карнаухов спалился, сохранив в прямом эфире скрин девушки с глубоким декольте

Ведущий "Соловьев Live" Сергей Карнаухов спалился, сохранив в прямом эфире скрин девушки с глубоким декольте

Автор:
28 марта 2023 15:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Карнаухов   Соловьев   Соловьев.Live   видео   лукашенко   политика   прямой эфир   скриншот   
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Забавный инцидент произошёл в момент трансляции выступления Александра Лукашенко. Запись с айпада Карнаухова попала в прямой эфир. Тот случай, когда слушаешь президента и сохраняешь самое важное.

Вместо того, чтобы слушать выступление президента Белоруссии, Сергей Карнаухов, заприметив в зале девушку в голубом, рассмотрел её, приблизив изображение, и сделал скрин с экрана. Видимо, глаза незнакомки понравились.


После того как Карнаухов понял, что его действия не остались без внимания, он попытался их объяснить в своём телеграм-канале.

А потом и вовсе адресовал незнакомке аудиопрезент:


Владимир Соловьёв коллегу поддержал: "Ему нравятся женщины красивые и вдобавок слушающие Лукашенко. Тем самым Сергей Сергеевич Карнаухов пригвоздил себя к одному с нами столбу традиционных ценностей – любителей женщин и ценителей прекрасного". За такое поведение можно выписать премию и объявить благодарность.

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Метки: Карнаухов   Соловьев   Соловьев.Live   видео   лукашенко   политика   прямой эфир   скриншот   
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32  комментария
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18k
Александр Час назад
Карнаухову нравятся женщины, какой ужас.
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24k
Влад Минуту назад
Такая уж точно хохла на бегу остановит и что-то ему оторвет.
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376
Краснодар 2 минуты назад
Глаза действительно красивые...
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731
Лютый вам Бетховен 2 минуты назад
Да, повёл себя непрофессионально и это единственное нарекание. Устраивать же ажиотаж вокруг этого поступка смысла не было.
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31k
Григорий 3 минуты назад
Европа будет в бешенстве. Мужик! Разглядывает! Женские!!! Сиськи!!!!! Неслыханно.
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520
Вася Васильев 8 минут назад
Плешивому нравятся покрупнее... ну что же полезная информация для хохлоразведчиц
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14k
Kucher 10 минут назад
Ну сфотографировал симпатичную деваху с большими... глазами, и что? Я слыхал, что если мужикам девки нравятся, то это нормально. Или кто-то считает иначе?
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1k
Сергей Викторович 12 минут назад
После такого он обязан на ней жениться!
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65k
doker 15 минут назад
Если бы не симпатичная баба, с большими... глазами, я бы так и не узнал, что есть на свете такой мужик - Сергей Карнаухов.


Как много девушек хороших
Как много ласковых имен...!
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12k
Марсианин 16 минут назад
А кто его ругает-то?
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59k
pynh Полчаса назад
А жене он как это объяснял?
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−29
удмурт Полчаса назад
кто эту ибанину смотрит?
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61k
Андрей Полчаса назад
Ужасная новость. Выяснилось что мужику понравилась женщина.
З.Ы. корреспондентам надо её найти и взять интервью ))
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415
Dima Полчаса назад
молодец мужик, лучше ее, чем соседа.
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2k
Павел Христенко 38 минут назад
Если мужика сиськи не интересуют, то надо от него держаться подальше .
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11k
Shtoppi 42 минуты назад
<<Сергей Карнаухов, заприметив в зале девушку в голубом, рассмотрел её, приблизив изображение, и сделал скрин с экрана. Видимо, глаза незнакомки понравились.>>
--------------
"Потом подрочу..." - вертелось в голове у карнаухова
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3k
веселый просто 42 минуты назад
Тоже себе оставлю, чтоб напоминала о рече Лукашенко
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445
boozed 42 минуты назад
Ишь ты, казанова очкастая.
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496
Николай Александрович 45 минут назад
А как я на работе баб смотрю - так выговор сразу... Почему так?
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9k
Бритва 50 минут назад
хотел запостить сиськи, но решил оставить их себе.
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832
Kra 51 минуту назад
Ничто человеческое, какгрится... ))
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