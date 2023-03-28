Ведущий "Соловьев Live" Сергей Карнаухов спалился, сохранив в прямом эфире скрин девушки с глубоким декольте

Забавный инцидент произошёл в момент трансляции выступления Александра Лукашенко. Запись с айпада Карнаухова попала в прямой эфир. Тот случай, когда слушаешь президента и сохраняешь самое важное.
Вместо того, чтобы слушать выступление президента Белоруссии, Сергей Карнаухов, заприметив в зале девушку в голубом, рассмотрел её, приблизив изображение, и сделал скрин с экрана. Видимо, глаза незнакомки понравились.
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После того как Карнаухов понял, что его действия не остались без внимания, он попытался их объяснить в своём телеграм-канале.
А потом и вовсе адресовал незнакомке аудиопрезент:
Владимир Соловьёв коллегу поддержал: "Ему нравятся женщины красивые и вдобавок слушающие Лукашенко. Тем самым Сергей Сергеевич Карнаухов пригвоздил себя к одному с нами столбу традиционных ценностей – любителей женщин и ценителей прекрасного". За такое поведение можно выписать премию и объявить благодарность.
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Как много девушек хороших
Как много ласковых имен...!
З.Ы. корреспондентам надо её найти и взять интервью ))
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"Потом подрочу..." - вертелось в голове у карнаухова