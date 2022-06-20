Очень простое и эффективное изобретение, помогающее защитить природу от загрязнения

Порой одно простое техническое решение способно здорово помочь окружающей природе. Именно о таком изобретении и пойдет речь.
Каждый год в Мировой океан выбрасываются тысячи тонн мусора. Большинство вещей, которые выкидывают в океан, сделаны из пластика, который не будет разлагаться сотни лет. Из-за этого страдает природа, а животным наносится непоправимый урон. Океан не очищают должным образом, поэтому предприятия стараются придумать как можно больше способов помогать природе, минимизируя наносимый вред.
Изобретение, которое придумали в Австралии, очень простое, но очень эффективное. . Вода с предприятия свободно проходит через специальную сетку, а весь крупный мусор остается внутри. Кажется, что изобретение очень простое, но на самом деле это стало настоящим открытием для предприятий.
Эта разработка показала себя очень хорошо. За три дня использования она собрала больше 600 килограммов пластика! Этот результат впечатлил руководство предприятия, и вскоре такими сетками было обеспечены все стоки воды. Вскоре и другие австралийские предприятия начали использовать это изобретение, и количество мусора, который выбрасывают в Мировой океан, заметно сократилось. Сейчас практически на всех предприятиях Австралии есть такие «фильтры».
Для заботы об окружающей среде необходимо как можно меньше пользоваться пластиком или пользоваться такими изделиями несколько раз. Его крайне сложно перерабатывать, и в этом заключается основная проблема. Сейчас во многих местах есть особые урны, предназначенные для пластика. Разделение мусора тоже благотворно влияет на природу. Все больше компаний думают над тем, как сократить наносимый окружающей среде вред, и такие решения стоит поддерживать.
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АНТИФИШКИ
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