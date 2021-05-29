Самая мистическая достопримечательность Австралии

Этот сад так и называется «Святилище гончара» и создан он руками одного человека – гончара и скульптора-самоучки Уильяма Рикеттса, который посвятил своей работе 32 года!

Площадь уникального сада невелика – около 160 соток. Но на этой небольшой площади собрано 92 статуи, которые настолько органично вписаны в дикую природу, что создается ощущение, что они находились тут всегда.