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Самая мистическая достопримечательность Австралии

Самая мистическая достопримечательность Австралии (11 фото)

Автор:
29 мая 2021 10:01
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Австралия   в мире   достопримечательность   интересно   фото   
630
11

В эвкалиптовом полумраке нет места мирской суете. В тишине леса располагается, наверное, самый удивительный сад, показывающий гармонию человека, творчества и природы.

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Метки: Австралия   в мире   достопримечательность   интересно   фото   
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a_komolow 40 минут назад
Познавательно!
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