Откуда в Австралии взялись вросшие в камни и деревья скульптуры

Это место, если кому-то вдруг вздумалось бы скрыть его настоящее происхождение, могло стать настоящей "меккой" для любителей древностей.
Его можно было бы открывать как культуры каких-нибудь загадочных майя или ацтеков - тогда бы в Австралии появился свой "город лесных призраков" или "застывших хранителей леса".
Так называемое "Святилище Уильяма Рикеттса" (William Ricketts Sanctuary) находится буквально в нескольких километрах от Мельбурна, рядом с горами Данденонг. В небольшой части тропического леса среди деревьев можно увидеть множество скульптур - они смотрят на посетителей буквально из деревьев и камней.
Скульптуры эти, конечно, не являются древними, но это и не новодел. Их история напрямую имеет отношение как к местной природе, так и аборигенам - племенам питджантьятьяра и аррернте, которые живут в центральной Австралии.
Уильям Рикеттс, родившийся здесь же, в Ричмонде, в конце 19-го века, в своё время проникся культурой аборигенов и поселился в горах Данденонг. На территории "Святилища" находится его хижина с огромной гончарной печью, в которой он обжигал свои глиняные скульптуры - рядом с ней до сих пор стоит незаконченная статуя.
Здесь Уильям Рикеттс периодически жил среди местных племён с 1934 года, всё это время создавая свои глиняные статуи, тематика которых - исключительно коренное население Австралии, культуру и образ жизни которых он активно изучал.
Говорят, он сам себя считал "приёмным сыном" местных коренных народов, а его работы в итоге смогли привлечь внимание к проблемам аборигенов.
Скульптуры Рикеттса в своё время можно было найти в совершенно разных уголках Австралии. Он делал их на заказ, а иногда просто так, размещая своих героев в совершенно неожиданных местах - как правило, где-то, где это выглядело как слияние людей с природой. Среди этих "лесных духов" были и мужчины, и женщины, и дети, а иногда и звери, живущие в местных лесах.
Зарабатывал на жизнь он исключительно своей работой и человеком богатым никогда не был. Говорят, среди коллекционеров сейчас очень ценятся его маленькие статуэтки, которые он делал специально на продажу в качестве сувениров.
При этом все согласны с оценкой Рикеттса как достаточно посредственного мастера, его работы далеко не идеальны и по качеству исполнения, и, наверное, чисто художественно.
Но люди видят в них определённую искренность - недаром он в ряде работ изобразил и себя среди своих защитников тропического леса. Впрочем, судя по описаниям, многие современники считали Риккетса, скажем так, противоречивой личностью.
Его, к примеру, критиковали за "комплекс белого человека" и, говорят, Риккетс заявлял, что он "призван создателем на защиту аборигенов" и всё в таком духе, что наверняка делало его в глазах людей достаточно странным и даже несколько сумасшедшим.
При этом его упрекали даже в том, что он увлечён только конкретными племенами, с которыми знаком, не обращая внимания не других коренных жителей материка - но выступая при этом от имени всех местных народностей.
Большинство скульптур Риккетса были уничтожены и можно предположить в таком случае, что вандализм по отношению к его работам не был случайным хулиганством. Так что это место, которое сам скульптор называл Potters Sanctuary ("Святилище гончара") - одно из немногих "живых" свидетельств его работ.
Но многое в виде фотографий хранится в архивах австралийских библиотек и считается частью австралийского культурного наследия. То, что известно сейчас под названием "Святилище Уильяма Рикеттса", было задумано им в 1934-м году, а в 1960-м году куплено правительством и получило соответствующий статус заповедника.
"Святилище" даже пережило настоящий лесной пожар, но оказалось, что большинство скульптур чудом не пострадало. Уильям Рикеттс работал здесь, в своей хижине, до самой смерти в 1993 году.
Источник:
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