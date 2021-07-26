Откуда в Австралии взялись вросшие в камни и деревья скульптуры





Его можно было бы открывать как культуры каких-нибудь загадочных майя или ацтеков - тогда бы в Австралии появился свой "город лесных призраков" или "застывших хранителей леса".





Так называемое "Святилище Уильяма Рикеттса" (William Ricketts Sanctuary) находится буквально в нескольких километрах от Мельбурна, рядом с горами Данденонг. В небольшой части тропического леса среди деревьев можно увидеть множество скульптур - они смотрят на посетителей буквально из деревьев и камней.





Скульптуры эти, конечно, не являются древними, но это и не новодел. Их история напрямую имеет отношение как к местной природе, так и аборигенам - племенам питджантьятьяра и аррернте, которые живут в центральной Австралии.