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Откуда в Австралии взялись вросшие в камни и деревья скульптуры

Откуда в Австралии взялись вросшие в камни и деревья скульптуры (8 фото)

Автор:
26 июля 2021 08:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: Австралия   Скульптуры   Хранители   в мире   интересно   лес   фото   
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Это место, если кому-то вдруг вздумалось бы скрыть его настоящее происхождение, могло стать настоящей "меккой" для любителей древностей.

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Метки: Австралия   Скульптуры   Хранители   в мире   интересно   лес   фото   
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