Не ходите, дети, в Австралию гулять: 17 фото фантастических тварей

Австралия - красивейшая страна, но ее фауна настолько же разнообразна, насколько и смертельно опасна.
Кенгуру и коалы на каждом шагу, постоянная жара, из каждого окна виден Сиднейский оперный театр, огромные насекомые, постоянно пытающиеся убить людей — вот небольшой набор основных стереотипов о том, как живётся в Австралии. Эта страна действительно не похожа на остальные, и в этом-то и кроется её прелесть. Достаточно взглянуть на фотографии оттуда, как сразу появляется ощущение того, что ты словно попал на другую планету!
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Я никогда не привыкну к тому, что в Австралии можно встретить коалу в 10 минутах от города
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