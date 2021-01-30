Не ходите, дети, в Австралию гулять: 17 фото фантастических тварей

Кенгуру и коалы на каждом шагу, постоянная жара, из каждого окна виден Сиднейский оперный театр, огромные насекомые, постоянно пытающиеся убить людей — вот небольшой набор основных стереотипов о том, как живётся в Австралии. Эта страна действительно не похожа на остальные, и в этом-то и кроется её прелесть. Достаточно взглянуть на фотографии оттуда, как сразу появляется ощущение того, что ты словно попал на другую планету!