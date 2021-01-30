FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5458 постов • 662 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Не ходите, дети, в Австралию гулять: 17 фото фантастических тварей

Не ходите, дети, в Австралию гулять: 17 фото фантастических тварей (18 фото)

Автор:
30 января 2021 10:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: Австралия   в мире   животные   интересно   природа   существо   фото   
1039
18
Австралия - красивейшая страна, но ее фауна настолько же разнообразна, насколько и смертельно опасна.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Австралия   в мире   животные   интересно   природа   существо   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
44
Активная Жизнь Полчаса назад
Да, действительно - много всяких малоприятных существ) Но в России их тоже хватает) К примеру пауки Каракурты, уже и до средней полосы добрались... Ну и так, пару фоток сделанных мной лично из поездки) Нежелательные соседи в номере - в Элисте. Сколопендра мухоловка и какой то огромный паучара. Конечно серьёзной опасности они не представляют, но когда спишь и знаешь что вокруг тебя такие бегают))) Немного не по себе)

Да, действительно - много всяких малоприятных существ) Но в России их тоже хватает) К примеру пауки Каракурты, уже и до средней полосы добрались... Ну и так, пару фоток сделанных мной лично из поездки) Нежелательные соседи в номере - в Элисте. Сколопендра мухоловка и какой то огромный паучара. Конечно серьёзной опасности они не представляют, но когда спишь и знаешь что вокруг тебя такие бегают))) Немного не по себе)
Да, действительно - много всяких малоприятных существ) Но в России их тоже хватает) К примеру пауки Каракурты, уже и до средней полосы добрались... Ну и так, пару фоток сделанных мной лично из поездки) Нежелательные соседи в номере - в Элисте. Сколопендра мухоловка и какой то огромный паучара. Конечно серьёзной опасности они не представляют, но когда спишь и знаешь что вокруг тебя такие бегают))) Немного не по себе)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Костя 3 минуты назад
как же хорошо жить на Южном - но Урале), авто правда иногда от мороза не запускается) и летом иногда искупаться в озере не приходиться, зато у нас этой пакости нет)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
904
Kruma 23 минуты назад
Класс. Через 2 года полечу к другу в гости в Мельбурн посмотреть все в живую :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
«Это вам не Россия»: как живут и сколько получают «наши» пенсионеры в США «Это вам не Россия»: как живут и сколько получают «наши» пенсионеры в США Факты о леммингах - необъяснимая трагедия Факты о леммингах - необъяснимая трагедия Женщина обнаружила на потолке своей ванной нечто пушистое Женщина обнаружила на потолке своей ванной нечто пушистое Лиса пыталась сразиться с совой, но что-то пошло не так Лиса пыталась сразиться с совой, но что-то пошло не так 6 интересных фактов из жизни медведя «шатуна» 6 интересных фактов из жизни медведя «шатуна» 6 фактов о том как зимует уссурийский тигр 6 фактов о том как зимует уссурийский тигр
Parizhanka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

350226



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
6
60
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
Девушка захотела скидку на тепловую пушку, но всё пошло не по плану
0
170
Девушка захотела скидку на тепловую пушку, но всё пошло не по плану
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
1
15
Автовсячина
Как правильно копить деньги: с чего начать и какие ошибки не стоит совершать
2
29
Как правильно копить деньги: с чего начать и какие ошибки не стоит совершать
Вари правильно
Вари правильно
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#природа#история#знаменитости#сша#Разное#дикая природа#факты#подборка
#фото#прикол#кино#дтп#картинки#навальный#аварии#люди#авто аварии#Реакция
#животные#интересное#Россия#дом#приколы#прикольные#город#СССР#коронавирус#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться