А вы знали что Великая Китайская стена не самая длинная в мире стена

На территории современной Австралии насчитывается минимум два ограждения из колючей проволоки огромной протяженности.
Первое – так называемый забор № 1 от кроликов, строительство которого началось в 1907 году. Второе – собачий забор, возведенный на пару десятилетий раньше. Его назначение – борьба с собаками динго. Для строительства ограды использовалась металлическая сетка и колючая проволока.
Зачем потребовался забор динго?
По сути, единственным хищным животным в Австралии является дикая собака динго. Она стала настоящей проблемой для фермеров континента, большинство из которых в середине XIX века занимались овцеводством. Собаки динго здорово вредили отарам, массово разоряя их, вырезая овец десятками. На борьбу с хищниками бросали целые отряды охотников, которые расставляли капканы, устраивали облавы и отстреливали зверей.
Однако эти мероприятия не давали ощутимого результата, что побудило фермеров обратиться к ядам. Сохранились записи, что в конце XIX века только на территории Нового Южного Уэльса было израсходовано несколько тонн ядовитого стрихнина на борьбу с псами динго. Но все – безрезультатно.
Забор от собак в истории Австралии
Предпринимаемые меры не остановили нашествие хищных животных, что и побудило власти начать строительство сетчатого ограждения. Работы стартовали в 1880 году, ограда проходила по землям южного Квинсленда, где большая часть территории использовалась под пастбища. В 1885 году строительство было окончено, но еще несколько десятилетий конструкция усовершенствовалась и росла. Так только в 1960-х годах она приняла современный облик после соединения нескольких отдельных секций в единую цепь. Прерывается она лишь на участках автомагистралей.
В конструкции длиной 8500 км используются металлическая сетка и колючая проволока. Они обеспечивают защиту от собак динго и кроликов. Проходит ограждение от Квинсленда до Большого Австралийского залива, предупреждая миграции животных из засушливой части континента на северо-западе к плодородным землям юга.
Сегодня для поддержания ограды в действующем состоянии создана патрульная служба. Ее сотрудники отыскивают повреждения в сетке, устраняют норы, отстреливают собак динго, пробравшихся через ограждение. Содержание патрульной службы ежегодно обходится бюджету 3 штатов в более чем 15 млн. долларов.
Источник:
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