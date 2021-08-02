А вы знали что Великая Китайская стена не самая длинная в мире стена





Первое – так называемый забор № 1 от кроликов, строительство которого началось в 1907 году. Второе – собачий забор, возведенный на пару десятилетий раньше. Его назначение – борьба с собаками динго. Для строительства ограды использовалась металлическая сетка и колючая проволока.

Зачем потребовался забор динго?





По сути, единственным хищным животным в Австралии является дикая собака динго. Она стала настоящей проблемой для фермеров континента, большинство из которых в середине XIX века занимались овцеводством. Собаки динго здорово вредили отарам, массово разоряя их, вырезая овец десятками. На борьбу с хищниками бросали целые отряды охотников, которые расставляли капканы, устраивали облавы и отстреливали зверей.

Однако эти мероприятия не давали ощутимого результата, что побудило фермеров обратиться к ядам. Сохранились записи, что в конце XIX века только на территории Нового Южного Уэльса было израсходовано несколько тонн ядовитого стрихнина на борьбу с псами динго. Но все – безрезультатно.





Забор от собак в истории Австралии