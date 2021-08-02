FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 3999 постов • 959 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
А вы знали что Великая Китайская стена не самая длинная в мире стена

А вы знали что Великая Китайская стена не самая длинная в мире стена (2 фото)

Автор:
02 августа 2021 10:12
Сообщество : Факты
Метки: Австралия   в мире   забор   интересно   стена   факты   фото   
769
2

На территории современной Австралии насчитывается минимум два ограждения из колючей проволоки огромной протяженности.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Австралия   в мире   забор   интересно   стена   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
Батончик с маком 2 часа назад
Это называется "сравнил жопу с пальцем"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ловите наркомана! 2 часа назад
А вот Литве сейчас обидно стало!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
136
Лёха 2 часа назад
Автор тупорылый хохол. Только кастрюлеголовые называют стеной заборы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«В 40 лет не замужем». Почему не сложилась личная жизнь Анны Семенович (8 фото) «В 40 лет не замужем». Почему не сложилась личная жизнь Анны Семенович (8 фото) Грандиозные и удивительные мегалиты Грандиозные и удивительные мегалиты Почему дорожки перед американскими домами могут не портиться несколько лет Почему дорожки перед американскими домами могут не портиться несколько лет Какая толщина у песка в пустыне? Какая толщина у песка в пустыне? Шахтерская глубинка в Австралии Шахтерская глубинка в Австралии Почему вокруг домов Швейцарии возводят многометровые стены Почему вокруг домов Швейцарии возводят многометровые стены
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1222100



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Могилы тех, кого знают и любят многие из нас
3
92
Могилы тех, кого знают и любят многие из нас
Фильм "Земля Санникова". Все со всеми переругались, но получился шедевр
4
60
Фильм "Земля Санникова". Все со всеми переругались, но получился шедевр
﻿
«В 40 лет не замужем». Почему не сложилась личная жизнь Анны Семенович (8 фото)
«В 40 лет не замужем». Почему не сложилась личная жизнь Анны Семенович (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мурка! Не переигрывай!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#Юмор#факты#животные#фильм#прикольные#в мире#gif#прошлое#эстетика
#фото#СССР#Россия#кино#картинки#спорт#Автомобиль#мемы#путешествия#ностальгия
#фотографии#люди#прикол#подборка#олимпиада#история#страна#позитив#ретро#Разное

На что жалуетесь?

Вернуться