Шахтерская глубинка в Австралии

С момента основания в городе жили преимущественно лишь рабочие, день и ночь за бесценок

долбившие породу. Часто бывало и так, что место для жизни рабочего обустраивалось прямо рядом с шахтой. Встал с кровати и спускаешь на работу. Фасады домов были нехитрыми - дверь и пара окон, прорубленные в камне. Но в таких пещерах круглогодично держится температура в 22 градуса, а умело сделанная вентиляция избавляла от возможной сырости и плесени.