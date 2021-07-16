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Шахтерская глубинка в Австралии

Шахтерская глубинка в Австралии (10 фото)

Автор:
16 июля 2021 10:18
Сообщество : ФотоМир
Метки: Австралия   в мире   интересно   красота   удивительно   фото   
663
10

Опальная, вернее о-па-ло-вая мировая столица состоит из бесконечных раскопов. Зрелище неземное: жгучее солнце, истерзанная шахтами пустыня, высокие заборы вдоль дороги, странная техника и ни души вокруг. Осталось только пепелац дождаться… А вот и он!

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Метки: Австралия   в мире   интересно   красота   удивительно   фото   
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1  комментарий
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doker 2 часа назад
Мы не в Австралии...

А вода платная.

Но много.
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