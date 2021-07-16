Шахтерская глубинка в Австралии

Опальная, вернее о-па-ло-вая мировая столица состоит из бесконечных раскопов. Зрелище неземное: жгучее солнце, истерзанная шахтами пустыня, высокие заборы вдоль дороги, странная техника и ни души вокруг. Осталось только пепелац дождаться… А вот и он!
Декорации, оставленные киношниками.
С момента основания в городе жили преимущественно лишь рабочие, день и ночь за бесценок
долбившие породу. Часто бывало и так, что место для жизни рабочего обустраивалось прямо рядом с шахтой. Встал с кровати и спускаешь на работу. Фасады домов были нехитрыми - дверь и пара окон, прорубленные в камне. Но в таких пещерах круглогодично держится температура в 22 градуса, а умело сделанная вентиляция избавляла от возможной сырости и плесени.
Бывает забавно, идешь по холму, а из него трубы торчат - вентиляция. Значит, это не просто холм, а чей-то дом. Но лучше выбраться на городскую окраину - там зрелище, так зрелище. Брошенная ржавая техника необычного вида, забытые раскопы, оставленные жилища… Чего там только нет! И все это на фоне бескрайней степи под палящим солнцем при 45С в тени.
Церкви в городке тоже пещерные. Что интересно, ни в одной из них я не встретил ни единого человека. Даже свет везде приходилось включать самому. А можно даже и вовсе не включать. Зайти в темный зал, закрыть дверь и любоваться мерцающей мозаикой в свете едва пробивающегося сквозь множественные преграды солнца.
Конечно же, побывать в таком городе и не спуститься в шахту по добыче опалов как-то совсем глупо. Вот и я, заплатив десять долларов, спустился в составе туристической группы, в одну из них. Залежи драгоценных камней прямо в стенах, круглой формы шурфы, которых я сроду не видывал.
Кстати, в городе практически нет зелени - первые “деревья”, которые появились в этом месте были сварены из металла. А еще у местных колоссальные проблемы с водой, - сколько не искали подземные воды, так ни до чего и не добурились. Раньше живительную влагу доставляли верблюдами, сейчас же провели водопровод, но все равно вода остается достаточно дорогим ресурсом. Педи - единственное место в Австралии, из виденных мною, где вода, даже в уличных колонках платная.
Источник:
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А вода платная.
Но много.