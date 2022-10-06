Идиотская пропаганда во благо: в австралийских школах агитируют идти учиться на нефтяников

Нефтяники озабочены старением кадров и недостаточным притоком новых работников. Они винят в этом образовательную программу, заставляющую молодых людей думать, что у нефтегазовой отрасли нет будущего.

Все потому что среди молодежи весьма популярным становится бойкот этой отрасли вследствие чего никто не хочет из них становиться будущим нефтяником.