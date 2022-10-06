Идиотская пропаганда во благо: в австралийских школах агитируют идти учиться на нефтяников

На Западе в "цивилизованном" демократическом мире не только пропагандируют нетрадиционные отношения между людьми и другие дикие вещи для российского традиционного общества.
Есть и примеры и другой идиотической пропаганды среди детей. Например, в Австралии детям рассказывают, что парниковые газы это хорошо.
В австралийских школах лоббисты нефтяных компаний вешают лапшу на уши неокрепшим умам о том, что на самом деле выбрасываемые в атмосферу парниковые газы нужны для поддержания жизни на планете Земля.
Нефтяники озабочены старением кадров и недостаточным притоком новых работников. Они винят в этом образовательную программу, заставляющую молодых людей думать, что у нефтегазовой отрасли нет будущего.
Все потому что среди молодежи весьма популярным становится бойкот этой отрасли вследствие чего никто не хочет из них становиться будущим нефтяником.
Источник:
АНТИФИШКИ
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