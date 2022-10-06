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Идиотская пропаганда во благо: в австралийских школах агитируют идти учиться на нефтяников

Идиотская пропаганда во благо: в австралийских школах агитируют идти учиться на нефтяников

Автор:
06 октября 2022 00:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Австралия   агитация   интересно   нефть   парниковые газы   профессия   экология   
1868
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На Западе в "цивилизованном" демократическом мире не только пропагандируют нетрадиционные отношения между людьми и другие дикие вещи для российского традиционного общества.

Есть и примеры и другой идиотической пропаганды среди детей. Например, в Австралии детям рассказывают, что парниковые газы это хорошо.

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В австралийских школах лоббисты нефтяных компаний вешают лапшу на уши неокрепшим умам о том, что на самом деле выбрасываемые в атмосферу парниковые газы нужны для поддержания жизни на планете Земля.

Нефтяники озабочены старением кадров и недостаточным притоком новых работников. Они винят в этом образовательную программу, заставляющую молодых людей думать, что у нефтегазовой отрасли нет будущего.


Все потому что среди молодежи весьма популярным становится бойкот этой отрасли вследствие чего никто не хочет из них становиться будущим нефтяником.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Австралия   агитация   интересно   нефть   парниковые газы   профессия   экология   
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1  комментарий
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ss 2 часа назад
Идиотская, заказанная зелёными идиотами, статья. В Австралии не учат, что парниковые газы - это хорошо. В Австралии объясняют, что человек не в состоянии изменить климат. Изменения климата - это нормальные процессы, которые происходили всегда. Происходили, происходят и будут происходить, независимо от жалких потуг зелёных идиотов.
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