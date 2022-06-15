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В кино можно встретить немало актёрских дуэтов, по-настоящему впечатливших зрителей настолько, что хочется видеть их ещё. Однако куда большую радость поклонники испытывают, когда эти самые дуэты воссоединяются и появляются перед ними спустя десятилетия.
И вот некоторые из них.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Иногда эти воссоединения происходят в том числе ради какого-то проекта — шоу или даже другого фильма. Пару подобных случаев мы тоже включим.
А как они все изменились, вы только посмотрите!