Красота и талант: актёры и актрисы, выезжающие за счёт игры, а не только внешности

Красивые актеры и актрисы, несомненно, украшают любой фильм, а также дают волю фантазии зрителя. Но давайте будем честны – на одной смазливости далеко не уедешь. Чтобы актер появлялся в кадре, ему нужно обладать и талантом, иначе это будут фильмы-пустышки.
Сейчас не будем говорить об актерах, которые из фильма в фильм играют самих себя и никак не развиваются на актерском поприще, напротив, поговорим о красивых знаменитостях, к тому же имеющих и талант.
Сравнительно новая актриса Ана де Армас, сыгравшая в фильмах «Достать ножи», «Блондинка», «Бегущий по лезвию 2049» обладает притягательной красотой.
Красотка Черная вдова Скарлетт Йоханссон отлично показала себя и в менее известных фильмах - «История о супружестве», «Еще одна из рода Болейн», «Призрак в доспехах».
Ева Грин в своих работах также показала свою многогранность. Чтобы в этом убедиться, можно посмотреть «Дом странных детей мисс Перегрин», «300 спартанцев: Расцвет империи», «Мрачные тени».
Марго Робби, отлично сыгравшая сумасшедшую Харли Куин, показала себя и с другой стороны в фильмах «Две королевы», «Однажды в Голливуде», «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн».
Нельзя не отметить и красотку Кейт Уинслет, чей актерский талант хорошо заметен в фильмах «Месть от кутюр», «Небольшой хаос», «Мейр из Исттауна».
Райан Гослинг помимо внешности красавчика имеет и талант актера. Примечательные фильмы с ним - «Бегущий по лезвию 2049», «Славные парни», «Место под соснами».
Эмма Стоун также является мастером перевоплощения, а подтверждают это такие фильмы, как «Битва полов», «Ла-Ла Ленд», «Круэлла».
Ну и куда же без великолепной Энн Хэтэуэй? Стоит только вспомнить «8 подруг Оушена», «Интерстеллар», «Ведьмы».
Красавица Натали Портман также играла самые разные роли в разных картинах, но конкретно в этих ее образ отличается от типичного. «Вокс люкс», «Джейн берет ружье», «V — значит Вендетта».
Многие знают Генри Кавилла после выхода сериала «Ведьмак», но актер может и умеет входить в разные образы и отыгрывать их безупречно, например в фильмах «Человек из стали», «Замок из песка».
Ну, о Пенелопе Крус говорить-то особо нечего. Это, безусловно, разносторонняя актриса.
Ну и нельзя, наверное, не отметить Бреда Питта – секс-символа женщин в 90-2000х годах.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Талантливы вне ваших экранов: навыки актёров из других областей, пригодившиеся в кино
- Актёрская клептомания: голливудские звёзды, прикарманившие реквизит своих персонажей
- Впечатляющие драки и противостояния из кино, за которыми интересно было наблюдать
- Риск ради зрителей: голливудские актёры, готовые выполнить любые трюки самостоятельно
- Приятели в жизни – враги в кино: тёплые встречи актёров, ненавидевших друг друга на экране
Это точно стоит посмотреть. Очень талантливая и многогранная актриса.