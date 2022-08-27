FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6636 постов • 746 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Красота и талант: актёры и актрисы, выезжающие за счёт игры, а не только внешности

Красота и талант: актёры и актрисы, выезжающие за счёт игры, а не только внешности

Автор:
27 августа 2022 22:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливудские звезды   кино   красивые актеры   красивые актрисы   роли в фильмах   таланты   
2078
13

Красивые актеры и актрисы, несомненно, украшают любой фильм, а также дают волю фантазии зрителя. Но давайте будем честны – на одной смазливости далеко не уедешь. Чтобы актер появлялся в кадре, ему нужно обладать и талантом, иначе это будут фильмы-пустышки.

Сейчас не будем говорить об актерах, которые из фильма в фильм играют самих себя и никак не развиваются на актерском поприще, напротив, поговорим о красивых знаменитостях, к тому же имеющих и талант.


Сравнительно новая актриса Ана де Армас, сыгравшая в фильмах «Достать ножи», «Блондинка», «Бегущий по лезвию 2049» обладает притягательной красотой.

×
×

Красотка Черная вдова Скарлетт Йоханссон отлично показала себя и в менее известных фильмах - «История о супружестве», «Еще одна из рода Болейн», «Призрак в доспехах».

Ева Грин в своих работах также показала свою многогранность. Чтобы в этом убедиться, можно посмотреть «Дом странных детей мисс Перегрин», «300 спартанцев: Расцвет империи», «Мрачные тени».

Марго Робби, отлично сыгравшая сумасшедшую Харли Куин, показала себя и с другой стороны в фильмах «Две королевы», «Однажды в Голливуде», «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн».

Нельзя не отметить и красотку Кейт Уинслет, чей актерский талант хорошо заметен в фильмах «Месть от кутюр», «Небольшой хаос», «Мейр из Исттауна».

Райан Гослинг помимо внешности красавчика имеет и талант актера. Примечательные фильмы с ним - «Бегущий по лезвию 2049», «Славные парни», «Место под соснами».

Эмма Стоун также является мастером перевоплощения, а подтверждают это такие фильмы, как «Битва полов», «Ла-Ла Ленд», «Круэлла».

Ну и куда же без великолепной Энн Хэтэуэй? Стоит только вспомнить «8 подруг Оушена», «Интерстеллар», «Ведьмы».

Красавица Натали Портман также играла самые разные роли в разных картинах, но конкретно в этих ее образ отличается от типичного. «Вокс люкс», «Джейн берет ружье», «V — значит Вендетта».

Многие знают Генри Кавилла после выхода сериала «Ведьмак», но актер может и умеет входить в разные образы и отыгрывать их безупречно, например в фильмах «Человек из стали», «Замок из песка».

Ну, о Пенелопе Крус говорить-то особо нечего. Это, безусловно, разносторонняя актриса.

Ну и нельзя, наверное, не отметить Бреда Питта – секс-символа женщин в 90-2000х годах.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: голливудские звезды   кино   красивые актеры   красивые актрисы   роли в фильмах   таланты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Copycat Полчаса назад
ну если это разносторонние, то на каком уровне люди типа Олдмана я даже не знаю) боюсь даже ещё привести примеры
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
270
Makfatym 3 минуты назад
а как же?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Shtoppi Полчаса назад
<<Ева Грин в своих работах также показала свою многогранность. Чтобы в этом убедиться, можно посмотреть 300 спартанцев: Расцвет империи>>
Это точно стоит посмотреть. Очень талантливая и многогранная актриса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Semen 38 минут назад
Бред Питт, если только поздний, наверно начиная с Вавилона, все что раньше одна и та же игра, одни и те же ужимки, слабая игра и т.д... ИМХО
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Dmitry 53 минуты назад
При всем уважении к актерской работе, фильм «Призрак в доспехах» - тупое г...вно, тупого г...вна. Мало что испоганили хорошую вещь, так еще и своего создать не смогли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Олег Данилов Час назад
где кумир Бэдкамедиан Данила Козловский?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
tamin Час назад
Странная подборка. А как же Джулия Робертс, Уивер Сигурни, Джуди Фостер, Мерил Стрип, Сандра Балок, линда Гамильтон, Вупи Гольдберг, Керри Фишер и многие другие? А про мужиков я молчу. Тот же Николсон, человек дождя(выпало из головы, не круз)... Да куча более достойных чем этот список
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
250
Максим Минаев 2 часа назад
ана де армас,единственно клевое сходство игры и сюжета-достать ножи.остальное нет.скарлет-ну фиг знает.есть по мелочи,но не то.ева грин играет замечательно почти всегда.марго-фи.только мордаха.Кейт Уинслет-много хорошего.Райан Гослинг-неплох отчасти.но реже,чем чаще.Эмма Стоун-неа.в основном -нет.Энн Хэтэуэй-только ее сиськи на фото из сливов играют больше.Натали Портман-не зря она начинала с леона.хороша.Генри Кавилла-нет восхищения.не миронов,ага.ну,а у пенелопы и бреда есть хорошие фильмы,да и они далеко не доски.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Денис 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

52376



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Убойные СМС-переписки, которые заставляют задуматься об адекватности их составителей
Убойные СМС-переписки, которые заставляют задуматься об адекватности их составителей
«Он решил, что ему всё можно»: сегодня арестовали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана
«Он решил, что ему всё можно»: сегодня арестовали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана
Набирающие популярность в сообществах
Почему среди жителей Кавказа так много долгожителей
Почему среди жителей Кавказа так много долгожителей
Почему в СССР ликвидировали сына любовницы Колчака
Почему в СССР ликвидировали сына любовницы Колчака
Полицию нравов вызывали? (1 фото + 1 видео)
Полицию нравов вызывали? (1 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!

Лучшие демотиваторы
Хорошо в гостях у деда

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#прикол#забавно#животные#в мире#Приколы#сарказм#природа#gif
#Юмор#кино#история#фильм#СССР#роль#фотографии#автомир#интересное#аварии
#интересно#картинки#люди#актеры#подборка#автомобили#дтп#Жизнь#съемка#автотюнинг
Электрические зубные щетки Nandme, которые раскупаются с космической скоростью Электрические зубные щетки Nandme, которые раскупаются с космической скоростью Талантливы вне ваших экранов: навыки актёров из других областей, пригодившиеся в кино Талантливы вне ваших экранов: навыки актёров из других областей, пригодившиеся в кино Риск ради зрителей: голливудские актёры, готовые выполнить любые трюки самостоятельно Риск ради зрителей: голливудские актёры, готовые выполнить любые трюки самостоятельно Приятели в жизни – враги в кино: тёплые встречи актёров, ненавидевших друг друга на экране Приятели в жизни – враги в кино: тёплые встречи актёров, ненавидевших друг друга на экране Актёрская клептомания: голливудские звёзды, прикарманившие реквизит своих персонажей Актёрская клептомания: голливудские звёзды, прикарманившие реквизит своих персонажей На радость поклонникам: актёрские дуэты, встретившиеся спустя десятилетия На радость поклонникам: актёрские дуэты, встретившиеся спустя десятилетия

На что жалуетесь?

Вернуться