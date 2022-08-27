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Режиссёрский подвох: актёры, получившие скромный гонорар за кассовые фильмы

Режиссёрский подвох: актёры, получившие скромный гонорар за кассовые фильмы

Автор:
27 августа 2022 23:21
Сообщество : Кино
Метки: актеры кино   голливудские звёзды   гонорары актёров   известные фильмы   кино   киносборы   
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Большинство актёров любит красивую жизнь, а посему и предпочитает трудиться за огромные гонорары. Однако некоторые участвуют в съёмках и за небольшие деньги (разумеется, по меркам Голливуда), а некоторые и вовсе готовы сами заплатить, лишь бы попасть в тот или иной фильм.

Стоит отметить, что говорить мы будем о гонорарах в сравнении с бюджетами кассовых фильмов и их сборами.


Например, Джонни Депп, несмотря на свою популярность, получил за первых «Пиратов Карибского моря» 10 млн долларов, хотя бюджет картины был выше в 14 раз. Сборы оказались баснословными (тем более для 2003 года) – 654 млн долларов.

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Правда, к последней части ему заплатили в 9 раз больше, из-за чего первый гонорар выглядит довольно скромно.


Немало досталось и Дэниелу Рэдклиффу за роль в «Гарри Поттере». Будучи ребёнком за первый фильм он получил 1 млн долларов. Конечно, это немало, но не когда сборы картины составляют 1 млрд. Довольно скромно для роли, от которой всецело зависел коммерческий успех картины.

А Райан Рейнольдс за роль Дэдпула в одноимённом фильме получил 2 млн долларов. В общем-то, на фоне остальных актёров из списка это немало, но на фоне сборов, составивших 782 млн.

За роль Росомахи в первых «Людях Икс» Хью Джекман получил скромные 500 тыс. при сборах в 296 млн долларов. Довольно скромно, учитывая, что на пике карьеры в этом образе актёр получил 20 млн.

Примерно такая же история случилась с Робертом Дауни-младшим, получившим аналогичный гонорар за первого «Железного человека». К слову, фильм превзошёл все ожидания, собрав кассу в 585 млн долларов. Так что неудивительно, что за роль полюбившегося героя в финале «Мстителей» актёр отхватил уже 80 млн долларов.

Дальше же всё гораздо скромнее. Так, за свою роль в «Криминальном чтиво» Джон Траволта урвал 150 тыс. долларов при бюджете в 8 млн.  Сборы и вовсе достигли отметки в 213 млн. Хоть больших денег актёр не получил, но именно этот фильм толкнул его карьеру в гору.

Картина «Цветы лиловых полей» собрала кассу в 98 млн долларов, однако Опра Уинфри, ставшая украшением картины получила за свою роль лишь 35 тыс. долларов. При этом её имя даже не стали указывать в титрах.

Джона Хилл уж очень хотел поработать с Мартином Скорсезе, а посему рвался попасть в «Волк с Уолл-стрит». Именно поэтому он согласился на гонорар в 60 тыс. долларов, тогда как ДиКаприо получил за роль 10 млн. Самое интересное, что Хилл и вовсе был готов сам заплатить, лишь бы оказаться в фильме.

«Рокки», вышедший на экраны в 1976 году, стал культовым фильмом, посвящённым боксу. В своё время ему удалось собрать 117 млн долларов в прокате. И это при том, что бюджет составил всего 1 млн. Однако Сталлоне получил за эту роль ещё меньше – всего 23 тыс. долларов.

Харрисон Форд всей душой ненавидит свою роль Хана Соло в «Звёздных войнах» и не раз просил режиссера Джорджа Лукаса вывести его персонажа из сюжета (что и было сделано в «Пробуждении силы»).  Интересно, не связан ли с этим гонорар? Ведь при сборах в 775 млн долларов он получил за роль всего лишь 10 тыс.

Ну и закончим Брюсом Уиллисом, который бесплатно оказался в эпизоде сериала «Друзья» в роли отца студентки. А всё из-за того, что он проспорил Мэттью Перри. На тот момент они вместе снимались в картине «Девять ярдов».

Первый считал, что картина окажется коммерчески провальной, тогда как второй был уверен в обратном. Как итог, сборы фильма составили 106 млн долларов, и Уиллис оказался в «Друзьях». Зрителям так понравилось его появление, что актёр снялся ещё в 3 эпизодах, но уже за деньги, которые пожертвовал на благотворительность.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры кино   голливудские звёзды   гонорары актёров   известные фильмы   кино   киносборы   
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Sergey_Z 4 минуты назад
Бедненькие... )))
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Антибиотик
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