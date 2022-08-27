Режиссёрский подвох: актёры, получившие скромный гонорар за кассовые фильмы

Стоит отметить, что говорить мы будем о гонорарах в сравнении с бюджетами кассовых фильмов и их сборами.

Например, Джонни Депп, несмотря на свою популярность, получил за первых «Пиратов Карибского моря» 10 млн долларов, хотя бюджет картины был выше в 14 раз. Сборы оказались баснословными (тем более для 2003 года) – 654 млн долларов.