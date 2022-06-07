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10 воссоединений знаменитых актёров

10 воссоединений знаменитых актёров

Автор:
07 июня 2022 09:34
Сообщество : Кино
Метки: актер   воссоединение   кино   роль   съемка   фильм   фото   
3326
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Иногда эти воссоединения происходят в том числе ради какого-то проекта — шоу или даже другого фильма. Пару подобных случаев мы тоже включим.

А как они все изменились, вы только посмотрите!

Перед вами несколько коллажей старых друзей и давних коллег, которые воссоединились перед объективом камер впервые за много лет. Смотреть на такие снимки приятно, так как речь идёт о знаменитых актёрах и актрисах, снявшихся когда-то в одном фильме, а теперь вновь встретившихся, позирующих, улыбающихся и обнимающихся.

Мишель Пфайффер и Аль Пачино (1983 и 2018)

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Снимались вместе в фильме «Лицо со шрамом».


Сальма Хайек и Антонио Бандерас (1995 и 2020)

Снимались вместе в фильме «Отчаянный».


Мерил Стрип и Роберт Де Ниро (1978 и 2020)

Снимались вместе в фильме «Охотник на оленей», за который оба получили номинацию на «Оскар».


Клинт Иствуд и Джефф Бриджес (1974 и 2017)


Снимались вместе в фильме «Громобой и Быстроножка». Джефф Бриджес получил за эту роль свою уже вторую номинацию на «Оскар». Всего у актёра их 7 (и одна победа).


Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд (1985 и 2021)


Снимались вместе в трилогии «Назад в будущее».


Ума Турман и Джон Траволта (1994 и 2022)


Впервые снялись вместе в фильме «Криминально чтиво».


Марк Руффало и Дженнифер Гарнер (2004 и 2022)


Снимались вместе в фильме «Из 13 в 30» и воссоединились необычным способом, воссоздав известный кадр оттуда в вышедшем в марте этого года фантастическом боевике «Проект «Адам»».


Арнольд Шварценеггер и Роберт Патрик (1991 и 2015)


Снимались вместе в фильме «Терминатор 2: Судный день».


Роберт Де Ниро и Бен Стиллер (2000 и 2018)


Снимались вместе в фильмах «Знакомство с родителями», «Знакомство с Факерами» и «Знакомство с Факерами 2». В 2018 году актёры разыграли пародийную сцену для шоу Saturday Night Live.


Тим Роббинс и Морган Фримен (1994 и 2014)


Снялись вместе в фильме «Побег из Шоушенка».


Источник:

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Метки: актер   воссоединение   кино   роль   съемка   фильм   фото   
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8  комментариев
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994
Злодей 2 часа назад
Сальма хаек не стала хуже
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27k
lem02 Полчаса назад
Пфайфер - хороша. Красиво стареет.
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22k
migun31 Полчаса назад
Не понял посыл статьи, они встретились для фото или будет какая то киношка с ними?
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investas Час назад
Мужики только лучше становятся. )
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Комментарий удален. Причина: флуд
−3
1k
pinbalist 2 часа назад
Что у Фримена с левой рукой?
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156
Максим Эсфельд pinbalist Час назад
Туда стёк мозг
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