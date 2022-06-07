10 воссоединений знаменитых актёров

Иногда эти воссоединения происходят в том числе ради какого-то проекта — шоу или даже другого фильма. Пару подобных случаев мы тоже включим.
А как они все изменились, вы только посмотрите!
Перед вами несколько коллажей старых друзей и давних коллег, которые воссоединились перед объективом камер впервые за много лет. Смотреть на такие снимки приятно, так как речь идёт о знаменитых актёрах и актрисах, снявшихся когда-то в одном фильме, а теперь вновь встретившихся, позирующих, улыбающихся и обнимающихся.
Мишель Пфайффер и Аль Пачино (1983 и 2018)
Снимались вместе в фильме «Лицо со шрамом».
Сальма Хайек и Антонио Бандерас (1995 и 2020)
Снимались вместе в фильме «Отчаянный».
Мерил Стрип и Роберт Де Ниро (1978 и 2020)
Снимались вместе в фильме «Охотник на оленей», за который оба получили номинацию на «Оскар».
Клинт Иствуд и Джефф Бриджес (1974 и 2017)
Снимались вместе в фильме «Громобой и Быстроножка». Джефф Бриджес получил за эту роль свою уже вторую номинацию на «Оскар». Всего у актёра их 7 (и одна победа).
Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд (1985 и 2021)
Снимались вместе в трилогии «Назад в будущее».
Ума Турман и Джон Траволта (1994 и 2022)
Впервые снялись вместе в фильме «Криминально чтиво».
Марк Руффало и Дженнифер Гарнер (2004 и 2022)
Снимались вместе в фильме «Из 13 в 30» и воссоединились необычным способом, воссоздав известный кадр оттуда в вышедшем в марте этого года фантастическом боевике «Проект «Адам»».
Арнольд Шварценеггер и Роберт Патрик (1991 и 2015)
Снимались вместе в фильме «Терминатор 2: Судный день».
Роберт Де Ниро и Бен Стиллер (2000 и 2018)
Снимались вместе в фильмах «Знакомство с родителями», «Знакомство с Факерами» и «Знакомство с Факерами 2». В 2018 году актёры разыграли пародийную сцену для шоу Saturday Night Live.
Тим Роббинс и Морган Фримен (1994 и 2014)
Снялись вместе в фильме «Побег из Шоушенка».
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АНТИФИШКИ
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