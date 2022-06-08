Актёрская мечта: голливудские звёзды, желавшие примерить на себя новые роли

У каждого есть мечты, в том числе и у известных актеров. Полюбившиеся нам благодаря определенным ролям, сами актеры часто мечтают сыграть совершенно других персонажей.
Росомаха в исполнении Хью Джекмана – это, разумеется, колоритный персонаж, максимально подходящий актеру. Удивительно, но Росомаху всегда мечтал сыграть Киану Ривз, который любит комиксы Marvel и DC. Однако по мнению Ривза для этого уже поздно, да и Джекман исполнил роль идеально.
Известный всем по роли человека-паука в последних фильмах Marvel Том Холланд признался, что очень хочет сыграть молодого Джеймса Бонда. И это тот случай, когда у него есть все шансы. Несмотря на затянутость линейки об агенте 007, из этого персонажа еще можно выжать что-то интересное.
Последние 20 лет Скарлетт Йоханссон просила студии о роли диснеевской принцессы. Видимо, ни Красавицей, ни Бэлль режиссеры ее не видят. Да и мы, признаться, привыкли ее видеть в более воинствующих и сексуальных ролях, в частности, в роли Наташи Романофф из тех же Мстителей.
Британка Милли Бобби Браун, которую многие знают благодаря сериалу «Очень странные дела», мечтает когда-нибудь сыграть музыкальную икону Эми Уайнхаус.
Один из американских комиков Уилл Феррелл поделился своей мечтой сыграть известного американского ведущего Саймона Коуэлла. Правда, как бы это выглядело, вероятно, непонятно и ему самому.
А Дженнифер Лоуренс призналась, что часто пересматривает фильм о Бриджит Джонс, комично отмечая, что лучше бы его не было, и эту роль сейчас она сыграла сама.
Гугу Мбата-Роу, сыгравшая главную роль в фильме «Белль» 2013 года, призналась, что «болеет» Клеопатрой с 12 лет и мечтает когда-нибудь побывать в её образе на экране.
А какие актёры и какие роли, по-вашему мнению, им стоило бы на себя примерить?
Источник:
АНТИФИШКИ
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