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Актёрская мечта: голливудские звёзды, желавшие примерить на себя новые роли

Актёрская мечта: голливудские звёзды, желавшие примерить на себя новые роли

Автор:
08 июня 2022 22:38
Сообщество : Кино
Метки: актёры   голливудские звезды   знаменитости   известные актеры   кино   новые роли   популярные фильмы   роли в кино   
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У каждого есть мечты, в том числе и у известных актеров. Полюбившиеся нам благодаря определенным ролям, сами актеры часто мечтают сыграть совершенно других персонажей.

Росомаха в исполнении Хью Джекмана – это, разумеется, колоритный персонаж, максимально подходящий актеру. Удивительно, но Росомаху всегда мечтал сыграть Киану Ривз, который любит комиксы Marvel и DC. Однако по мнению Ривза для этого уже поздно, да и Джекман исполнил роль идеально.

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Известный всем по роли человека-паука в последних фильмах Marvel Том Холланд признался, что очень хочет сыграть молодого Джеймса Бонда. И это тот случай, когда у него есть все шансы. Несмотря на затянутость линейки об агенте 007, из этого персонажа еще можно выжать что-то интересное.

Последние 20 лет Скарлетт Йоханссон просила студии о роли диснеевской принцессы. Видимо, ни Красавицей, ни Бэлль режиссеры ее не видят. Да и мы, признаться, привыкли ее видеть в более воинствующих и сексуальных ролях, в частности, в роли Наташи Романофф из тех же Мстителей.

Британка Милли Бобби Браун, которую многие знают благодаря сериалу «Очень странные дела», мечтает когда-нибудь сыграть музыкальную икону Эми Уайнхаус.

Один из американских комиков Уилл Феррелл поделился своей мечтой сыграть известного американского ведущего Саймона Коуэлла. Правда, как бы это выглядело, вероятно, непонятно и ему самому.

А Дженнифер Лоуренс призналась, что часто пересматривает фильм о Бриджит Джонс, комично отмечая, что лучше бы его не было, и эту роль сейчас она сыграла сама.

Гугу Мбата-Роу, сыгравшая главную роль в фильме «Белль» 2013 года, призналась, что «болеет» Клеопатрой с 12 лет и мечтает когда-нибудь побывать в её образе на экране.

А какие актёры и какие роли, по-вашему мнению, им стоило бы на себя примерить?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актёры   голливудские звезды   знаменитости   известные актеры   кино   новые роли   популярные фильмы   роли в кино   
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2  комментария
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Виктор Глущенко 44 минуты назад
А я бы Гугу Мбата-Роу примерил . И не один раз .
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Shtoppi Полчаса назад
Никто не желает примерить на себя роль "жертвы" семейного насилия, если решат экранизировать?))))
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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