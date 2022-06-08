Актёрская мечта: голливудские звёзды, желавшие примерить на себя новые роли

Известный всем по роли человека-паука в последних фильмах Marvel Том Холланд признался, что очень хочет сыграть молодого Джеймса Бонда. И это тот случай, когда у него есть все шансы. Несмотря на затянутость линейки об агенте 007, из этого персонажа еще можно выжать что-то интересное.