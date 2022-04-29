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10 воссоединений актёров с их повзрослевшими коллегами спустя несколько лет после выхода их совместного фильма

10 воссоединений актёров с их повзрослевшими коллегами спустя несколько лет после выхода их совместного фильма

Автор:
29 апреля 2022 09:49
Сообщество : Кино
Метки: актеры   встреча   кино   люди   роль   спустя года   фильм   
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Обычно такие встречи оказываются очень эмоциональными и смотреть на них одно удовольствие!

Вечера встреч бывают не только у одноклассников и однокурсников, но и у коллег по большому кино! Причём монополия на реюнионы вовсе не принадлежит актёрам из «Друзей» и «Гарри Поттера».

Мы собрали для вас пары фотографий, где на первой актёры и актрисы разных поколений запечатлены в их общем фильме, в на второй — они же, но спустя несколько лет, когда один из них превратился из ребёнка во взрослого человека.




Джоди Фостер и Кристен Стюарт

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Актрисы в фильме «Комната страха» (2002) и на церемонии установки именной звезды Джоди Фостер на голливудской «Аллее славы» в 2016 году.


Джефф Бриджес и Хейли Стейнфилд 


В фильме «Железная хватка» (2010) и на кинопремии «Выбор критиков» в 2016 году.


Роберт Де Ниро и Джоди Фостер


В фильме «Таксист» (1976) и на встрече актёров и создателей фильма в честь 40-летия фильма в 2016 году. Сзади на фото улыбается режиссёр фильма Мартин Скорсезе.


Хью Грант и Николас Холт


Актёры в фильме «Мой мальчик» (2002) и во время случайной встречи на Гран-при Канады в 2013 году.


Арнольд Шварценеггер и Эдвард Фёрлонг


В фильме «Терминатор 2: Судный день» (1992) и на фестивале Comic Con в 2019 году.


Анджелина Джоли и Эль Фэннинг


Актрисы в фильме «Малефисента» (2014) и на премьере фильма «Малефисента: Владычица тьмы» в 2019 году.


Дженнифер Лопез и Тайлер Пози


В фильме «Госпожа горничная» (2002) и на церемонии Teen Choice Awards в 2014 году.


Пол Радд и Сирша Ронан


В фильме «Я никогда не буду твоей» (2007) и на мероприятии Met Gala в 2016 году.


Мэттью Макконехи и Тимоти Шаламе


Актёры в фильме «Интерстеллар» (2014) и на церемонии вручения «Оскара» в 2018 году.


Холли Хантер и Анна Пэкуин


Актрисы в фильме «Пианино» (1993) и на фотосессии журнала InStyle в 2011 году. Кстати, они не родственницы, хоть и очень похожи.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   встреча   кино   люди   роль   спустя года   фильм   
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