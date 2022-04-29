10 воссоединений актёров с их повзрослевшими коллегами спустя несколько лет после выхода их совместного фильма

Обычно такие встречи оказываются очень эмоциональными и смотреть на них одно удовольствие!
Вечера встреч бывают не только у одноклассников и однокурсников, но и у коллег по большому кино! Причём монополия на реюнионы вовсе не принадлежит актёрам из «Друзей» и «Гарри Поттера».
Мы собрали для вас пары фотографий, где на первой актёры и актрисы разных поколений запечатлены в их общем фильме, в на второй — они же, но спустя несколько лет, когда один из них превратился из ребёнка во взрослого человека.
Джоди Фостер и Кристен Стюарт
Актрисы в фильме «Комната страха» (2002) и на церемонии установки именной звезды Джоди Фостер на голливудской «Аллее славы» в 2016 году.
Джефф Бриджес и Хейли Стейнфилд
В фильме «Железная хватка» (2010) и на кинопремии «Выбор критиков» в 2016 году.
Роберт Де Ниро и Джоди Фостер
В фильме «Таксист» (1976) и на встрече актёров и создателей фильма в честь 40-летия фильма в 2016 году. Сзади на фото улыбается режиссёр фильма Мартин Скорсезе.
Хью Грант и Николас Холт
Актёры в фильме «Мой мальчик» (2002) и во время случайной встречи на Гран-при Канады в 2013 году.
Арнольд Шварценеггер и Эдвард Фёрлонг
В фильме «Терминатор 2: Судный день» (1992) и на фестивале Comic Con в 2019 году.
Анджелина Джоли и Эль Фэннинг
Актрисы в фильме «Малефисента» (2014) и на премьере фильма «Малефисента: Владычица тьмы» в 2019 году.
Дженнифер Лопез и Тайлер Пози
В фильме «Госпожа горничная» (2002) и на церемонии Teen Choice Awards в 2014 году.
Пол Радд и Сирша Ронан
В фильме «Я никогда не буду твоей» (2007) и на мероприятии Met Gala в 2016 году.
Мэттью Макконехи и Тимоти Шаламе
Актёры в фильме «Интерстеллар» (2014) и на церемонии вручения «Оскара» в 2018 году.
Холли Хантер и Анна Пэкуин
Актрисы в фильме «Пианино» (1993) и на фотосессии журнала InStyle в 2011 году. Кстати, они не родственницы, хоть и очень похожи.
Источник:
АНТИФИШКИ
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