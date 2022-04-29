10 воссоединений актёров с их повзрослевшими коллегами спустя несколько лет после выхода их совместного фильма

Вечера встреч бывают не только у одноклассников и однокурсников, но и у коллег по большому кино! Причём монополия на реюнионы вовсе не принадлежит актёрам из «Друзей» и «Гарри Поттера».

Мы собрали для вас пары фотографий, где на первой актёры и актрисы разных поколений запечатлены в их общем фильме, в на второй — они же, но спустя несколько лет, когда один из них превратился из ребёнка во взрослого человека.









Джоди Фостер и Кристен Стюарт