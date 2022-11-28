За красивой картинкой: секреты съёмочного процесса, скрытые от наших глаз

Не секрет, что в актёрской работе немало тонкостей, направленных на то, чтобы зритель увидел всё так, как задумывалось. Какие же секреты скрываются за красивой картинкой и продуманными сценами?
И начнём с «поцелуйного» этикета, соблюдаемого почему-то только звездами Голливуда. Так, в США перед каждым дублем актёры съедают мятную конфету. При этом нет ничего зазорного, если коллеги предложат её друг другу.
А, например, в Великобритании такого правила нет, поэтому подобный жест могут воспринять как неприятный намёк. Правда, и в Голливуде далеко не все следуют этому устоявшемуся правилу. Так, Дженнифер Лоуренс на съёмках «Голодных игр» перед сценами с поцелуем не отказывалась поесть горчицы или тунца.
В кино можно найти немало сцен с плачущими детьми. Разумеется, им не причиняют боль и не пугают. Как же тогда их доводят до слёз? Для них нанимают специальных нянь, которые проводят с детьми много времени для установления связи. Благодаря ей они могут спровоцировать у ребёнка слёзы, изобразив плач самим.
Наверняка многие видели в экшен-фильмах бегающих на каблуках актрис. Может показаться, что это довольно нереалистично, однако подобное действительно происходит на съёмках. Например, Даллас Ховард для участия в фильме «Мир юрского периода» специально тренировала свои лодыжки.
Не секрет, что актёры не курят в кадре, заменяя сигареты специальными папиросами с травами. Однако от еды им также приходится отказаться, ведь нередко приходится делать уйму дублей. Именно поэтому они жуют еду по-настоящему, а затем выплёвывают её в ведро.
К слову, этот трюк вполне можно заметить, ведь картинка, как правило, обрывается на том моменте, когда актёр или актриса должны проглотить пищу.
В напряжённых или спортивных сценах актёрам нередко приходится «потеть». Конечно, проще постоянно поливать героя водой, однако далеко не всегда на съёмочной площадке для этого достаточно тепло. Именно поэтому воду смешивают с глицерином, чтобы она дольше держалась на коже. Но бывают и исключения. Например, актёра из «Очень странных дел» для эффекта пота покрывали блеском для губ.
Изображать в кадре незрячего довольно трудно. Ведь актёрам приходится тренировать свои глаза специальными линзами, блокирующими зрение. После адаптации им выдают более толстые линзы, стараясь максимально достоверно изобразить слепоту. Так что одним актёрским талантом здесь точно не обойтись.
В фильмах и сериалах (особенно в ситкомах) довольно много сцен, где позади главных героев много людей, что-то громко обсуждающих. На самом деле они не разговаривают, а просто шевелят губами. Все слышимые нами неразборчивые звуки появляются уже непосредственно при монтаже.
Никто не хочет светить своими «прелестями» в кадре, поэтому для сцен в ванной или душе актёры и актрисы надевают специальные накладки и стикеры. Правда, никто не застрахован от того, что они отклеятся под водой, поэтому нередко их меняют на купальник телесного цвета без лямок.
Изобразить нужную эмоцию с первой попытки не всегда могут даже самые талантливые актёры. Именно поэтому нередко приходится идти на разные ухищрения. Например, режиссер фильма «Оно» запрещал Тимму Карри, сыгравшему Пеннивайза, пересекаться с детьми-актёрами до момента совестных сцен. Именно это позволило увидеть на экране настоящий детский испуг.
Многие актёры во время съёмок используют маленькие наушники, правда, все для разных целей. Например, Роберт Дауни-младший любит придумывать своим героям альтернативные реплики. Во избежание этого ему регулярно подсказывает сценарные фразы ассистент.
А вот Джонни Депп слушает в наушниках различные звуки, позволяющие настроить на нужную эмоциональную реакцию для максимально достоверной игры.
Известны ли вам ещё какие-либо интересные секреты съёмочного процесса?
Источник:
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