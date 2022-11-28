За красивой картинкой: секреты съёмочного процесса, скрытые от наших глаз

Изображать в кадре незрячего довольно трудно. Ведь актёрам приходится тренировать свои глаза специальными линзами, блокирующими зрение. После адаптации им выдают более толстые линзы, стараясь максимально достоверно изобразить слепоту. Так что одним актёрским талантом здесь точно не обойтись.





В фильмах и сериалах (особенно в ситкомах) довольно много сцен, где позади главных героев много людей, что-то громко обсуждающих. На самом деле они не разговаривают, а просто шевелят губами. Все слышимые нами неразборчивые звуки появляются уже непосредственно при монтаже.