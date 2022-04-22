Актёрская пенсия: голливудские звёзды, незаметно ушедшие на покой 

Какие же топовые актёры завершили карьеру, а многие этого даже не заметили?

И начнём с талантливого Джека Николсона, который не появлялся на экранах уже почти 12 лет. Последний раз он отметился в фильме «Как знать…» 2010 года. С тех пор харизматичный актёр отдыхает на курортах и проводит время со своим сыном. И это неудивительно, ведь в этом месяце ему исполняется 85 лет.