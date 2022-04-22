Актёрская пенсия: голливудские звёзды, незаметно ушедшие на покой 

Мы привыкли видеть на экранах наших любимых актёров, однако рано или поздно настаёт момент, когда они уходят на заслуженную пенсию. Кто-то объявляет об этом, как Джим Керри, другие же уходят менее заметно.
Какие же топовые актёры завершили карьеру, а многие этого даже не заметили?
И начнём с талантливого Джека Николсона, который не появлялся на экранах уже почти 12 лет. Последний раз он отметился в фильме «Как знать…» 2010 года. С тех пор харизматичный актёр отдыхает на курортах и проводит время со своим сыном. И это неудивительно, ведь в этом месяце ему исполняется 85 лет.
Вот уже 5 лет на экранах не появлялся и трёхкратный «оскараносец» Дэниел Дэй-Льюис. После картины «Призрачная нить» он заявил, что заканчивает с карьерой актёра. Очень жаль, ведь далеко не каждый так ответственно подходит к исполнению роли.
Чего только стоит фильм «Банды Нью-Йорка», во время съемок которого Дэй-Льюис специально лечился от пневмонии методами из 19 века. Да и снимается актёр далеко не во всём подряд, ведь с 2000 года он появился всего в шести картинах.
Несмотря на то, что Джо Пеши у всех на слуху, актёр бросал карьеру аж в 99-ом году. Правда, в 2019 году он вернулся ну одну роль в фильме «Ирландец», и то ради своего друга Скорсезе.
Пеши рано покинул кинематограф, и сделал это ради любви к музыке. Актёр отлично владел гитарой и даже играл в группе Joey Dee and the Starliters, позже уступив своё место легендарному Джими Хендриксу. У него даже есть свои сольные альбомы, последний из которых увидел свет три года назад.
Почему-то большинство актрис заканчивают карьеру уже к 40 или 50 годам. Так поступла и Кэмерон Диаз, не появляющаяся на экранах с 2014 года. Причина столь раннего ухода до банальности проста: желание отдавать всё своё время семье.
Ну и закончим, пусть и не тихим уходом, но о котором точно стоит упомянуть. Речь идёт о завершении карьеры Брюса Уиллиса. В последнее время многие ставили под сомнение его проблемы со здоровьем, пока родственники актёра не подтвердили выявленное у него расстройство речи.
Видимо, поэтому голливудская звезда последнее время пачками снималась в весьма посредственных фильмах, за что неоднократно удостаивался «Золотой малины». Правда, после известий о проблемах со здоровьем антинаграду от актёра отозвали.
А чей уход, по вашему мнению, стал потерей для кинематографа?
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