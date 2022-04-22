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Актёрская пенсия: голливудские звёзды, незаметно ушедшие на покой&nbsp;

Актёрская пенсия: голливудские звёзды, незаметно ушедшие на покой 

Автор:
22 апреля 2022 22:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливудские звезды   завершение карьеры   звезды кино   знаменитости   кино   пенсия   
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Мы привыкли видеть на экранах наших любимых актёров, однако рано или поздно настаёт момент, когда они уходят на заслуженную пенсию. Кто-то объявляет об этом, как Джим Керри, другие же уходят менее заметно.

Какие же топовые актёры завершили карьеру, а многие этого даже не заметили?


И начнём с талантливого Джека Николсона, который не появлялся на экранах уже почти 12 лет. Последний раз он отметился в фильме «Как знать…» 2010 года. С тех пор харизматичный актёр отдыхает на курортах и проводит время со своим сыном. И это неудивительно, ведь в этом месяце ему исполняется 85 лет.

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Вот уже 5 лет на экранах не появлялся и трёхкратный «оскараносец» Дэниел Дэй-Льюис. После картины «Призрачная нить» он заявил, что заканчивает с карьерой актёра. Очень жаль, ведь далеко не каждый так ответственно подходит к исполнению роли.

Чего только стоит фильм «Банды Нью-Йорка», во время съемок которого Дэй-Льюис специально лечился от пневмонии методами из 19 века. Да и снимается актёр далеко не во всём подряд, ведь с 2000 года он появился всего в шести картинах.

Несмотря на то, что Джо Пеши у всех на слуху, актёр бросал карьеру аж в 99-ом году. Правда, в 2019 году он вернулся ну одну роль в фильме «Ирландец», и то ради своего друга Скорсезе.

Пеши рано покинул кинематограф, и сделал это ради любви к музыке. Актёр отлично владел гитарой и даже играл в группе Joey Dee and the Starliters, позже уступив своё место легендарному Джими Хендриксу. У него даже есть свои сольные альбомы, последний из которых увидел свет три года назад.

Почему-то большинство актрис заканчивают карьеру уже к 40 или 50 годам. Так поступла и Кэмерон Диаз, не появляющаяся на экранах с 2014 года. Причина столь раннего ухода до банальности проста: желание отдавать всё своё время семье.

Ну и закончим, пусть и не тихим уходом, но о котором точно стоит упомянуть. Речь идёт о завершении карьеры Брюса Уиллиса. В последнее время многие ставили под сомнение его проблемы со здоровьем, пока родственники актёра не подтвердили выявленное у него расстройство речи.

Видимо, поэтому голливудская звезда последнее время пачками снималась в весьма посредственных фильмах, за что неоднократно удостаивался «Золотой малины». Правда, после известий о проблемах со здоровьем антинаграду от актёра отозвали.

А чей уход, по вашему мнению, стал потерей для кинематографа?

Источник:

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Метки: голливудские звезды   завершение карьеры   звезды кино   знаменитости   кино   пенсия   
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1  комментарий
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tamin Час назад
Да потому что снимают говно. Сиквел, привёл, довёл, фигукль....ничего по сюжету нового. А нет, сорри. Комиксы прут. Пережеванную жвачку дают пожелать. Тьфу.
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Антибиотик
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