Фатальные ошибки: актёры, отказавшиеся от культовых ролей

Трилогия «Властелин колец» сейчас популярна и благодаря ей все знают о Средиземье профессора Толкиена. Однако на стадии съемок все понимали, что этот проект очень рискованный – на фильм потрачены огромные бюджеты, режиссер почти неизвестен, да и актеры не то что бы сильно известные. На роль Гендальфа хотели брать Шона Коннери, но он не понял сценарий и отказался участвовать в авантюре. Зато Иэн Маккален согласился и не прогадал.