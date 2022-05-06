Фатальные ошибки: актёры, отказавшиеся от культовых ролей

Существуют легендарные фильмы, роль в которых принесла актерам мировую известность. Но есть и такие актеры, которые изначально отказались от участия в съемках, не видя в проекте потенциала или предпочтя ему нечто иное.
Так, например, в фильме «Приведение» Сэма изначально должен был сыграть Брюс Уиллис, женатый на тот момент на Деми Мур. Однако сценарием он не проникся и не поверил в успех фильма. В отличие от Патрика Суэйзи, который растрогался после прочтения сценария и сразу же согласился на съемки. Сейчас этот фильм мы пересматриваем с ностальгией раз за разом.
В фильме «Омерзительная восьмерка» в роли Дейзи Домерг Квентин Тарантино очень сильно хотел видеть Дженнифер Лоуренс, чьим безумным фанатом он является. Однако на тот момент актриса была очень занята в съемках фильма «Джой», а самому Тарантино показалось, что актриса с ним встретилась исключительно из вежливости. По итогу в фильме сыграла Дженнифер Джейсон Ли.
Роль Джеймса Бонда изначально хотели предложить Лиаму Нисону, но его девушка заявила, что если он согласиться на роль Бонда, то она откажется выходить за него замуж.
В фильме «Крик» главную роль предлагали Дрю Бэрримор, которая отказалась от роли из-за надоевшего клише ужасов, где героиня выживает. По итогу главную роль сыграла Нив Кэмпбелл, а Дрю взяли на второстепенную роль.
Трилогия «Властелин колец» сейчас популярна и благодаря ей все знают о Средиземье профессора Толкиена. Однако на стадии съемок все понимали, что этот проект очень рискованный – на фильм потрачены огромные бюджеты, режиссер почти неизвестен, да и актеры не то что бы сильно известные. На роль Гендальфа хотели брать Шона Коннери, но он не понял сценарий и отказался участвовать в авантюре. Зато Иэн Маккален согласился и не прогадал.
А вот в «Крестном отце» произошла немного другая ситуация. Дона Карлеоне должен был играть Джек Николсон, и он даже очень хотел, однако сам настоял на том, что главную роль должен играть человек с итальянскими корнями, добавив, что идеальным вариантом для этой роли будет Аль Пачино.
Многие путают Сару Джессику Паркер и Джулию Робертс из-за их внешнего сходства. Так, в фильме «Красотка» на роль Вивиан хотели взять более известную актрису, например Сару Джессику, однако она отсеялась и на роль взяли неизвестную Джулию Робертс, которая не прогадала.
В «Матрице» в роли Нео режиссер хотел видеть Джонни Деппа, а киностудия и вовсе замахивалась на кого-то брутального типа Бреда Питта. Депп же отказался от роли в пользу Ривза, и сейчас никто не может представить Нео каким-то иным.
А Мэтью Макконахи отказался от роли Эго в «Стражах Галактики» в пользу съемок экранизации романа Кинга «Темная Башня», и эту роль сыграл Курт Рассел.
Мэт Деймон отказался играть роль Харви Дента в «Темном рыцаре» Нолана из-за участия в другом проекте, однако в «Интерсталлере» актер сыграл другую роль, настояв на своем участии в съемках. Наверное, пожалел, что не смог в первый раз сыграть в нолановском фильме.
Роль Розы из «Титаника» могла сыграть Гвинет Пэлтроу, которая не посчитала проект достаточно перспективным. Зато Кейт Уинслет повезло больше.
В «Гладиаторе» роль Максимуса хотели отдать Мэллу Гибсону, чей образ крутого парня идеально подходил. Однако Гибсон сам решил, что слишком стар для такого количества динамики, и на роль взяли Рассела Кроу.
Всего два года назад Джордж Клуни признался, что в фильме «Дневник памяти» должен был играть главного героя вместе с Полом Ньюманом, но решил отказаться, объяснив это тем, что Ньюман гораздо красивее него, и в кадре они будут выглядеть неестественно. В конечном счете, роль досталась Райану Гослингу.
Отказ Мэтта Деймона и Джейка Джилленхолда от главной роли в фильме «Аватар» даже немного обрадовал Кемерона, который видел в этой роли молодого актера Сэма Уорингтона. Однако киностудия Fox настояла на том, чтобы хотя бы попробовать пригласить известных актеров, чтобы окупить траты на фильм. Но этого не понадобилось, ведь все мы знаем, какой фурор произвел первый 3Д фильм.
Источник:
АНТИФИШКИ
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