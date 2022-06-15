В Красноярске коммунальщики замазали белой краской окна с флагом Украины

Жильцы одной из квартир многоэтажного дома в Красноярске вывесили флаг Украины и призыв остановить спецоперацию в Незалежной. С "борцунами" разобрались быстро, без шума и пыли.
В одном из домов на улице Линейной в Красноярске житель решил выразить свою политическую позицию, разместив флаг Украины и плакат пацифистской тематики в окнах квартиры. Как долго провисели эти свидетельства протеста, неизвестно, однако способ борьбы с ними позабавил интернет-сообщество.
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Жители микрорайона заметили, как к дому подогнали вышку и рабочий замазал белой краской окна четвертого этажа. Причем, не полностью, а лишь там, где были видны плакат и флаг. Потому что инсоляцию помещений нарушать нельзя!
В УК, обслуживающей дом, заявили, что не имеют к случившемуся никакого отношения. И какая именнно коммунальная компания совершила этот акт возмездия, пока не ясно.
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АНТИФИШКИ
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Не говоря уже про замыливание надписей на видео - там что был половой орган изображён?
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Ну нет, это тупой принцип, тогда и немцам за 39 - 45 не предъявлять претензий?
Закон запрещает вешать флаг Украины в окне? Если нет то вопросов не может быть.
ВАШ МАМИН ПИ-ЗДА ЗАГРУЧИВАЕТСЯ В ТРУБОЧКУ ...
Но налицо порча имущества. Или я ошибаюсь?
Только не понял к чему ты это написал?
В укрии за российский триколор сразу бы в рейхстаг отправили.
И всё это под аплодисменты толпы, в мире животных, просто отдыхает
Польшу обязательно обгоним и перегоним, не сомневайтесь. За любой писк нужно сажать
Выгнали коммунальщиков, сказали замазывать срочно, но Ельцина оставлять. Стало ещё смешней. До сих пор на некоторых домах красуются наскальные артефакты "Ельцин - *замазанный белый квадрат*