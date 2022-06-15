FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6156 постов • 857 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В Красноярске коммунальщики замазали белой краской окна с флагом Украины

В Красноярске коммунальщики замазали белой краской окна с флагом Украины

Автор:
15 июня 2022 12:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Пацифист   борцы с режимом   видео   замазали   лозунг   политика   протест   управляющая компания   
3747
2
1

Жильцы одной из квартир многоэтажного дома в Красноярске вывесили флаг Украины и призыв остановить спецоперацию в Незалежной. С "борцунами" разобрались быстро, без шума и пыли.

В одном из домов на улице Линейной в Красноярске житель решил выразить свою политическую позицию, разместив флаг Украины и плакат пацифистской тематики в окнах квартиры. Как долго провисели эти свидетельства протеста, неизвестно, однако способ борьбы с ними позабавил интернет-сообщество.


Жители микрорайона заметили, как к дому подогнали вышку и рабочий замазал белой краской окна четвертого этажа. Причем, не полностью, а лишь там, где были видны плакат и флаг. Потому что инсоляцию помещений нарушать нельзя!


В УК, обслуживающей дом, заявили, что не имеют к случившемуся никакого отношения. И какая именнно коммунальная компания совершила этот акт возмездия, пока не ясно.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Пацифист   борцы с режимом   видео   замазали   лозунг   политика   протест   управляющая компания   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
67  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
30k
Игорь 2 часа назад
Бред какой-то. Что теперь уже своё мнение высказать нельзя?
Не говоря уже про замыливание надписей на видео - там что был половой орган изображён?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
0093432asasasf2 Минуту назад
ТОВАРИЩИ ! БУДУ КРАТОК !

ПУ-/ЙЛО - ВЕЛИЧАЙШЕЕ Х-УЙЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА! НАИХУЙЛИЩЕ Я БЫ ДАЖЕ СКАЗАЛ ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−158
Андрей Юрченко 3 минуты назад
Ка уже заговорили в комментариях - "Во время войны нельзя говорить плохо о своих. Никогда. Даже если они неправы. Даже если твоя страна неправа во время войны, ты не должен говорить о ней плохо"
Ну нет, это тупой принцип, тогда и немцам за 39 - 45 не предъявлять претензий?
Закон запрещает вешать флаг Украины в окне? Если нет то вопросов не может быть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
0093432asasasf2 4 минуты назад
РУССО Х-УЯСОСО ФЮРО ФАШИСТО !

ВАШ МАМИН ПИ-ЗДА ЗАГРУЧИВАЕТСЯ В ТРУБОЧКУ ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
900
сергей ремизов 16 минут назад
Хотите что бы покрасили остановку, которая не крашена 30 лет, Напишите слово Навальный или нарисуйте флаг хохлодротов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Отключить свет, воду и заварить дверь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
0093432asasasf2 Сигизмунд Лазаревич 4 минуты назад
я твой маму в грубу раком е-бал ! ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
0093432asasasf2 Сигизмунд Лазаревич 3 минуты назад
и в гроб насрал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей Фролов Полчаса назад
Все не правильно! Миксер и бетононасос!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
90
adssaf afasffdsga 41 минуту назад
Что-то в этом есть. Такое необычное, интересное. Думаю, можно в музее выставлять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74k
Митхун Чакрабортенков 57 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Не берусь судить о правильности поступков одной и другой стороны.
Но налицо порча имущества. Или я ошибаюсь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
118
Terrible zZz Александр 15 минут назад
Если я вам насру на коврик под дверь, вы же не сильно растроитесь? Это ведь не порча имущества, отмыть можно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
ЦСКА Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
0093432asasasf2 ЦСКА 3 минуты назад
я твоей мамке в рот нассал и в гроб насрал ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Koschej Час назад
Правильно сделали. А что им надо было таллоны на усиленное питание выдать?
В укрии за российский триколор сразу бы в рейхстаг отправили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Fat Lynx Час назад
Зря... пусть все видят кто есть кто. Ну, да - дебилы, но что же теперь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Alex75r Час назад
Подумаешь. Ну переживают люди за Украину. Хотят что бы быстрее война закончилась. Столько лет люди гибнут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Shtoppi Час назад
Надо было целиком окна закрасить, пусть упыри без солнечного света сидят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39
Евгений Трапезников Shtoppi 40 минут назад
Правильно. А еще лучше из реактивного огнемета по окну шмальнуть. Пусть упыри сгорят заживо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Роман Час назад
ну конечно, все же должны думать одинаково, а те. кто решил думать, что то другое, их надо расстрелять, по возможности несколько раз.
И всё это под аплодисменты толпы, в мире животных, просто отдыхает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
108
Alex Killmore Роман 46 минут назад
В Польше женщина с гражданством РФ получила срок за высказывание насчёт спецоперации, которое не соответствует идеям партии. Вот мне интересно... Вы все с какой планеты? Или Вы думаете это в Рашке всем рты затыкают, а в цивилизованной Европе свобода и равенство? Так вот, объясняю. Тут всё в разы жёстче.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Тарас Тарасов Роман Полчаса назад
Вообще выдумали бред про северную корею в южной, а мы-то тут причём ? Чуваки выразили своё мнение, другие выразили своё . Не нравится ? Надо думать о последствиях своих действий, для ушастых эльфов такое недоступно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−15
федер яичный Час назад
даешь чебурнет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Ashabad Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Saplus Час назад
У нас в городе в давние времена выборов между Ельциным, Зюгановым, Явлинским и кто-там-обычно-ещё - на заборах и домах люди понаписали типа Ельцин - вор, Ельцин - *** *** итд итп.
Выгнали коммунальщиков, сказали замазывать срочно, но Ельцина оставлять. Стало ещё смешней. До сих пор на некоторых домах красуются наскальные артефакты "Ельцин - *замазанный белый квадрат*
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
461
Олег Квирулянт Saplus Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
hebpat Час назад
а чё, слой краски пропускает свет - нужно было закрашивать полностью
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Виталий Час назад
триколор уж тогда рисовали бы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 9 комментариев
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

95866



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сергей Маковецкий: как актёр женился на первой встречной и прожил с ней 40 лет
Сергей Маковецкий: как актёр женился на первой встречной и прожил с ней 40 лет
Владелец автосервиса в Крыму отказался обслуживать военных с Z-символикой
Владелец автосервиса в Крыму отказался обслуживать военных с Z-символикой
События на Украине 14- 15 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 14- 15 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Где Н.С. Хрущев пересидел Сталинградскую битву
Где Н.С. Хрущев пересидел Сталинградскую битву
Усатые – отличные приспособленцы к сложным условиям, но есть кое-кто и покруче
Усатые – отличные приспособленцы к сложным условиям, но есть кое-кто и покруче
Джаз - это очень красиво
Джаз - это очень красиво
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Оно вернулось!

Лучшие демотиваторы
Наверное намыливал до дыр маму

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#забавно#подборка#кино#фильм#сарказм#актеры#автомобили#автомир
#Юмор#интересно#история#картинки#Разное#дтп#фотографии#страна#новости#Ynews
#прикол#факты#животные#СССР#в мире#Приколы#Россия#аварии#сатира#Спорт
Cubot Pocket: мини-смартфон, который легко поместится в карман Cubot Pocket: мини-смартфон, который легко поместится в карман "Это недоразумение": хозяин СТО, отказавший военным в обслуживании, записал видеообращение и закрыл сервис "Это недоразумение": хозяин СТО, отказавший военным в обслуживании, записал видеообращение и... Владелец автосервиса в Крыму отказался обслуживать военных с Z-символикой Владелец автосервиса в Крыму отказался обслуживать военных с Z-символикой "Это что? Украина?": неадекват в Подмосковье обматерил ребенка из-за сине-желтого рюкзака "Это что? Украина?": неадекват в Подмосковье обматерил ребенка из-за сине-желтого рюкзака "Мерзкий ГаДкин кривляется перед евреями": в Сети обсудили выступление пародиста в Израиле "Мерзкий ГаДкин кривляется перед евреями": в Сети обсудили выступление пародиста в Израиле "И это культура?": в Сети возмутились спектаклем Богомолова "И это культура?": в Сети возмутились спектаклем Богомолова

На что жалуетесь?

Вернуться