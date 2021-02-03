"Все - на улицу": администратор питерского кафе выгнал протестующих прямо в руки ОМОНа

После оглашения приговора Навальному в культурной столице России местные жители вышли на несогласованную акцию протеста, пройдя маршем по Невскому проспекту. После того, как начались задержания, некоторые митингующие поспешили укрыться в ближайших кафе. Рады гостям были не везде.
Вчера, 2 февраля, после оглашения приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному, в разных городах страны прошли несанкционированные митинги протеста. На марш несогласных вышли и в Санкт-Петербурге.
В ходе акции около двух десятков протестующих спрятались от силовиков в кафе Del Mar, зайдя туда с черного хода по разрешению сотрудника охраны. Однако администратор заведения решительно выгнала сторонников Навального на улицу, где половина из них была тут же задержана силовиками.
На видео попал момент, когда женщина отказывает молодежи в укрытии: "Все на улицу, я говорю, молодые люди!"
На видео попал момент, когда женщина отказывает молодежи в укрытии: "Все на улицу, я говорю, молодые люди!"
Ничего личного, ребят, просто бизнес!
Тут реакция соцсетей подъехала. Как водится, разношерстная.
Тут реакция соцсетей подъехала. Как водится, разношерстная.
А как борцуны хотели? )))) Вместо революции в кафе отсиживаться?)— Юла-Самокрутка (@Yula333333) February 3, 2021
Браво, Del Mar! От нормальных людей этому кафе огромный респект! Будем в Питере, обязательно заедем и поблагодарим сотрудников!
Кстати, если уж говорить про христианские ценности, то 31 января в Москве охранник церкви на Сухаревской закрыл ворота перед протестующими, не давая им войти в храм. Так что церковь отделена от государства, видимо, лишь только тогда, когда заходит речь о налогах. В остальном, как видим, все в порядке. Государство сказало "надо" - церковь ответила "есть".
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Эти протестуны на самом деле нарушают спокойную работу кафе, т.е. уменьшают их доход. С чего они решили что администрация кафе будет им рада? Вот если бы они всей толпой решили что-то в кафе заказать, то никто бы их не выгнал. А так - кафе заняли, но ничего не берут, еще намусорят, грязь оставят. Вот их и выгнали. Протестуйте так что бы никому не мешать из обычных жителей города.
Т.е. если с твоим мнением не согласны, то давайте их заклеймим, а то, что вы несогласны, значит должно быть нормально?
Какая интересная ублюдошно-лицемерная позиция опозиции
Во время протестов сторонников Навального произошла нестандартная ситуация во дворе, где силовики заблокировали протестующих, девушка расплакалась и один из правоохранителей решил ее успокоить.
«Я тебя провожу, не реви… бывает! Сейчас выйдем отсюда и пойдёте домой», успокоил ОМОНовец девушку и повел ее из толпы."
Ах, мамка денег не дала
Ну так жисть боль