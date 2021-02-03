"Все - на улицу": администратор питерского кафе выгнал протестующих прямо в руки ОМОНа

Кстати, если уж говорить про христианские ценности, то 31 января в Москве охранник церкви на Сухаревской закрыл ворота перед протестующими, не давая им войти в храм. Так что церковь отделена от государства, видимо, лишь только тогда, когда заходит речь о налогах. В остальном, как видим, все в порядке. Государство сказало "надо" - церковь ответила "есть".