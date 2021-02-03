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"Все - на улицу": администратор питерского кафе выгнал протестующих прямо в руки ОМОНа

"Все - на улицу": администратор питерского кафе выгнал протестующих прямо в руки ОМОНа (5 фото + 2 видео)

Автор:
03 февраля 2021 08:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Del Mar   видео   кафе   навальный   омон   политика   протест   санкт-петербург   
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После оглашения приговора Навальному в культурной столице России местные жители вышли на несогласованную акцию протеста, пройдя маршем по Невскому проспекту. После того, как начались задержания, некоторые митингующие поспешили укрыться в ближайших кафе. Рады гостям были не везде.

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Метки: Del Mar   видео   кафе   навальный   омон   политика   протест   санкт-петербург   
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76  комментариев
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16k
Олег 2 часа назад
Ну да, ловить покемонов в церкви и орать песни - молодежь атеисты, а прятаться от справедливого наказания - сразу все верующие... И что характерно, у всех оппозиционеров и протестующих всегда есть кто то виноватый. ОМОН задержал - не потому что в несогласованном митинге участвовал, а потому что из кафе выгнали. Не потому плохо живёт, что бабушкиной пенсии на все айфоны не хватает, а потому что Путин украл... Тьфу, мамкины дети!
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6k
Психологическая поддержка Секунду назад
Ахахаха, [мат] как тараканы - насрали и по углам спрятались.
Я вчера сверла не смог купить, из за этих у*банов все магазины возле суда позакрывали, чтобы туда эти гаденышы не прятались.
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3k
константин 8 минут назад
"чёрный ход"это вход для служебного пользования!Охранника на биржу труда ,на стройке мешки таскать,а тёте администратору респект ,теперь посетителей кафе прибавится!
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59k
Доктор Джонс 9 минут назад
Ссыкливая кодла...
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3k
Александр 10 минут назад
Они просто не назвали кодовое слово...
Ссылка www.youtube.com
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2k
petia Александр 4 минуты назад
Не смог разобрать что он сказал?
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651
EestiJoodik 11 минут назад
К диванным борцам и экспертам, добавились кафейные революционеры.
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19k
Правдоруб 14 минут назад
Переписал всех комментаторов тут, кто за Навального, включая автора поста. Я вас тварей буду буду воспитывать теперь.
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6k
Pillin Alex Правдоруб Минуту назад
Меня запиши!
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1k
Anubis17 14 минут назад
Ну Навальный же просил- выходите на улицу и ничего не бойтесь. (кстати ни одна американская соцсеть эти призывы не блокировала, а отличии от призывов Трампа). Возможно, администратор хотел помочь Навальному и действовал по методичке.
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12k
хз 16 минут назад
Всё правильно сделал! Раз хотят бороться, то пусть боряться, а не по кафе прячутся
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280
Борис Колесниченко 19 минут назад
все кричат мол не за что хватают, мол я просто рядом стоял смотрел... Если полиция кричит в мегафон "граждане ваши действия не законны, расходитесь!" - надо подчинятся требованиям полиции, и хватают потому что не подчинялся, а там доказывай что ты не причем. А правы полиция в своих требованиях или нет это уже другой вопрос, который выясняется в суде, а не в драке с ОМОНом. В условиях пандемии и угрозы правопорядку, думаю, полиция права. Митинг не согласованный, охрана не обеспечивается, может бармалей какой в толпу зайдет и взорвет себя? Забыли как это бывает? Потом будут кричать какая плохая полиция нас не бережет, да таких как они стеречь надо. Согласуйте митинг, поставят вам рамки, проверят на опасные предметы при входе, и пляшите, кричите там сколько хотите. Но после эпидемии. И решения у нас принимает суд, а не толпа или послы иностранных государств. Это основное отличие правового государства от феодального и прочих форм.
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15k
sanchesS80 Полчаса назад
Хм, буду рядом в тех краях, обязательно зайду в это кафе. Рублём поддержу как смогу.

Эти протестуны на самом деле нарушают спокойную работу кафе, т.е. уменьшают их доход. С чего они решили что администрация кафе будет им рада? Вот если бы они всей толпой решили что-то в кафе заказать, то никто бы их не выгнал. А так - кафе заняли, но ничего не берут, еще намусорят, грязь оставят. Вот их и выгнали. Протестуйте так что бы никому не мешать из обычных жителей города.
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26k
Fat Lynx Полчаса назад
Охранник по ходу дела отохранялся
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
13k
Hairy. Полчаса назад
Хорошее кафе.
Хорошее кафе.
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11k
KOSTELLO Hairy. 16 минут назад
А чо так?
Т.е. если с твоим мнением не согласны, то давайте их заклеймим, а то, что вы несогласны, значит должно быть нормально?
Какая интересная ублюдошно-лицемерная позиция опозиции
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19k
Добрый Алабай Полчаса назад
Ну вот можно же про Питер нормальные посты делать! А то одно говно от петроботов по трубам несётся.
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7k
Bubba_Wash Полчаса назад
Петухи синеголовые.
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6k
Женя Полчаса назад
"Все - на улицу": администратор питерского кафе выгнал протестующих прямо в руки ОМОНа
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32k
Олег Полчаса назад
и "от души" доброго охранника надо было на улицу выставить. Шататели мамкины. Хоть один после задержания с гордо поднятой головой сказал, что он не раскаивается и он за идеею. Все сопли на кулак мотают. фу!
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10k
InfoVoin 37 минут назад
https://t.me/rusvesnasu/6732https://t.me/rusvesnasu/6732
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32k
kalinser InfoVoin Полчаса назад
Пришла власть свергать и обоссалась!
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32k
kalinser InfoVoin 23 минуты назад
Добавлю ссылочку к твоему видео https://rusvesna.su/news/1612301747https://rusvesna.su/news/1612301747
Во время протестов сторонников Навального произошла нестандартная ситуация во дворе, где силовики заблокировали протестующих, девушка расплакалась и один из правоохранителей решил ее успокоить.
«Я тебя провожу, не реви… бывает! Сейчас выйдем отсюда и пойдёте домой», успокоил ОМОНовец девушку и повел ее из толпы."
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26k
Netyn 39 минут назад
Зашли в кафе, заказали по кофе и спокойно пьем
Ах, мамка денег не дала
Ну так жисть боль
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12k
робт 40 минут назад
охранника надо было следом гнать с записью в трудовой
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3k
Александр робт 9 минут назад
С какой записью, помогал митингующим?))
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30k
Alex 41 минуту назад
Надо было ссаными тряпкам гнать
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