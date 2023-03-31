В США трансы захватили Капитолий, протестуя из-за закона, ущемляющего их права

И хотя после акции протеста полиция арестовала около 20 наиболее рьяных бузотёров, в целом их особо не трогали. Да и как может быть иначе, если сам президент США заявил, что эти персоны играют важную роль в формировании духа американской нации. По словам Байдена, трансгендеры «с гордостью служат в армии, лечат смертельные болезни, занимают выборные должности, ведут процветающий бизнес, борются за справедливость, воспитывают детей и многое другое».

Таким образом глава США пытается сдержать негатив в адрес предстаивтелей ЛГБТ-сообщества после недавней трагедии в Нэшвилле, когда женщина-транс ворвалась в христианскую школу и устроила бойню. От её рук погибло шесть человек, в том числе - три 9-летних ребёнка. Преступницу ликвидировали на месте, а общественность стала подсчитывать, сколько раз за последние несколько лет в подобных преступлениях были замешаны трансгендеры. Оказалось - много.



