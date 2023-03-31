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В США трансы захватили Капитолий, протестуя из-за закона, ущемляющего их права

В США трансы захватили Капитолий, протестуя из-за закона, ущемляющего их права

Автор:
31 марта 2023 17:05
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Trans Lives Matter   видео   законопроект   капитолий   кентукки   митинг   протест   трансвеститы   
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Боевые трансвеститы не намерены сдаваться и требуют к себе уважения.

Вчера в Кентукки было жарко. Толпа трансвеститов сначала кучковалась у местного Капитолия, выкрикивая требования и привлекая к себе внимание, а потом пошла штурмом на здание.


Нечто похожее творилось и в Капитолии другого штата - Теннесси. Там активисты также прорвались в в здание, пытаясь выразить свой протест.


Участники движения не встретили особого сопротивления. Оно и понятно: одно дело, когда митингуют трамписты и реднеки, и совсем другое, когда свои права отстаивают представители ЛГБТ-сообщества.



Представители движения Trans Lives Matter протестуют против закона, который продвигают консерваторы.


Их не устраивают несколько положений. Во-первых, если закон будет принят, преподаватели могут перестать поощрять наклонности транс-учеников и не примут во внимание местоимения, которые те выберут. Скажем, если ученик - мальчик, его будут называть "он", а не "она" или "они", даже если школьник настаивает на своём варианте. Во-вторых, закон запрещает менять пол детям до 18 лет. Также для несовершеннолетних под запретом остаются блокаторы полового созревания. Наконец, в школах перестанут преподавать уроки сексуального просвещения, на которых детям, в том числе, вдалбливают мысль, что их пол - фактор не окончательный, и может быть изменён.



И хотя после акции протеста полиция арестовала около 20 наиболее рьяных бузотёров, в целом их особо не трогали. Да и как может быть иначе, если сам президент США заявил, что эти персоны играют важную роль в формировании духа американской нации. По словам Байдена, трансгендеры «с гордостью служат в армии, лечат смертельные болезни, занимают выборные должности, ведут процветающий бизнес, борются за справедливость, воспитывают детей и многое другое».


Таким образом глава США пытается сдержать негатив в адрес предстаивтелей ЛГБТ-сообщества после недавней трагедии в Нэшвилле, когда женщина-транс ворвалась в христианскую школу и устроила бойню. От её рук погибло шесть человек, в том числе - три 9-летних ребёнка. Преступницу ликвидировали на месте, а общественность стала подсчитывать, сколько раз за последние несколько лет в подобных преступлениях были замешаны трансгендеры. Оказалось - много.


Этот факт лишь подстегнул консерваторов а Кентукки к скорейшему принятию закона, ограничивающего практику гормональной терапии и смены пола несовершеннолетними. Сейчас такие законы приняты в нескольких штатах США, еще около 20 штатов рассматривают подобные запреты, но, как мы видим, ЛГБТ-лобби не дремлет.


Между тем, 1 апреля в США объявлено «Днем возмездия трансгендеров», о чем сообщил телеведущий Такер Карлсон. Можно было бы расценить это заявление как шутку перед днем Дурака, однако, судя по всему, в этой шутке есть доля правды.


Тут издание newsweek сообщает о готовящемся митинге «Trans Day of Vengeance» в Вашингтоне, округ Колумбия. Митинг в субботу должен начаться у здания Верховного суда США, а его участники также собираются протестовать против законопроектов, ограничивающих права несовершеннолетних трансгендеров. «Мы выбираем борьбу за перемены» - девиз акции, и какие перемены на уме у людей с нестабильной психикой - одному Богу известно.

Источник:

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Метки: Trans Lives Matter   видео   законопроект   капитолий   кентукки   митинг   протест   трансвеститы   
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26  комментариев
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11k
Shtoppi 2 часа назад
не страна, а позорный цирк уродов.
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6k
perekrestok 18 минут назад
Ну вот не делали там прививки как в СССР. Может это КОВИД на них так действует? И в Европе тоже ЛГБТ активизировалось. точно КОВИД в отсутствие прививок действует!
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38
Серджио Дементини 23 минуты назад
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19
Deon Bublikoff Полчаса назад
Несколько пулеметных расчетов могли бы быстро и относительно недорого избавить мир от боевых трансгендеров. Но, воюют нынче только с нормальными адекватными людьми, к сожалению
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23k
sssss3 46 минут назад
Есть хорошая поговорка, чётко описывающая всю эту мерзотность...
ПАРШИВАЯ ОВЦА ВСЁ СТАДО ИСПОРТИТ.
мерзкое активное меньшинство диктует пассивному добропорядочному большинству правила и уклад жизни.....
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7k
SandMANn 59 минут назад
"трансы захватили Капитолий" ?
А чё их там не было?
В пентагоне, вроде, есть. ...Впрочем, в белом доме хватает и других фирменных диагнозов – вполне можно перекрашивать стены в жёлтый колер
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928
Просто чувак в интернете Час назад
Цирк уродов [мат].
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1k
bohemia Час назад
Сидишь спокойно дома и бац звонят в дверь, открываешь, а там мы секта трансов и хотим вас видеть с нами, или что то подобное брррр сука
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11k
GROMOZEKA Час назад
Ссылка youtu.be
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6k
ekarataev Час назад
Темные мы, а вот они среди друг друга как-то разбираются, кто там кто из них, американцев.
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995
Hard.NET 2 часа назад
? Бэрримор! Что там за шум на улице?
? Это гей-парад, сэр.
? И чего же они хотят, Бэрримор?
? Однополой любви, сэр.
? Им разве кто-то запрещает?
? Нет, сэр.
? Так почему же все-таки они так шумят?
? Пид@расы, сэр.
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4k
Трям 2 часа назад
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204
Natalia12345 Трям 48 минут назад
Опять ты жертва сексуального насилия к своим тянешься? Прям знала что тебя тут найти можно)))
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204
Natalia12345 Трям 14 минут назад
Я не уважаю мужчин которые бородачам жопу подставляют, по этому хохломразь это ты. Булки раздвинь и будь паинькой)))
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10k
Бритва 2 часа назад
а что, если их начнут отстреливать?
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186
Evil pynh 53 минуты назад
Примерно так?
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46k
Мойша 2 часа назад
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homerchik 2 часа назад
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126
Иванов homerchik 20 минут назад
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59k
pynh 2 часа назад
Т.е. толпа извращенцев врывается туда, куда их не звали с требованиями уважать себя?
И правда пдорасы.
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