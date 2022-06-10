"И это культура?": в Сети возмутились спектаклем Богомолова

Супруг госпожи Собчак, режиссер Богомолов поставил спектакль "Король Лир", который был некогда отмечен самой престижной театральной премией России "Золотая маска". Авторское переосмысление творчества Шекспира вызывает много вопросов.
Действие спектакля происходит накануне и во время Великой Отечественной, которая, по версии Богомолова, должна быть обозначена как «война нашего фашизма с их фашизмом». Лучше всего это время, как считает режиссер, могут показать мужчины, играющие женщин, а ещё женщины, играющие мужчин.
Собственно, вот как выглядит действующий состав спектакля и воплощенные артистами образы:
- Павел Чинарёв - дочь короля, которую зовует Корделия Лировна Лир.
- Антон Мошечков - жена генерала по имени Регана Лировна Корнуэлл.
- Дарья Мороз - генерал Семён Михайлович Корнуэлл.
- Роза Хайруллина - король Лир.
- Алёна Бондарчук - сын писателя.
"«Лир» про конец света, который, по Богомолову, уже случился – во время Второй мировой. Поэтому мир богомоловского «Лира» вывернут: между живыми и мертвыми разницы нет, мужчин играют женщины, а женщин – мужчины, беременность растет не спереди, а сзади – горбом. Действие разворачивается в Москве и Подмосковье, Ленинграде и Берлине в 1940-1945 гг."- так говорится о спектакле на странице фестиваля "Золотая маска".
Собственно, художники - люди творческие, и порой всё, что они придумывают, понять обывателю не просто сложно, а практически нереально.
Источник:
И спектакль с откровенными сценами поняли не все. Депутат Милонов, к примеру, посчитал его омерзительным. По его мнению, создатель спектакля Богомолов хочет уехать за границу, и лучше это делать с лицом «мученика русофоба», ведь именно таких «принимают» в странах Запада.
Обычные интернет-пользователи потуги режиссера тоже, судя по всему, не оценили.
Между тем, спектакль - не новая постановка. Он с успехом шёл на сцене театра в течение 10 лет, и недавно "прекратил своё существование". Об этом сообщил режиссер театра Константин Богомолов. Он также добавил, что спектакль был создан в "иную эпоху."
Впрочем, закрытие спектакля могло быть связано с иными мотивами, нежели чем озвучил режиссёр. А может, реально эпоха сейчас иная. Как считаете, друзья?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- "Мерзкий ГаДкин кривляется перед евреями": в Сети обсудили выступление пародиста в Израиле
- «Не забудьте добавить коктейль "Холокост!"»: норвежский McDonald’s обвинили в пропаганде нацизма
- Крымский депутат предложил лишить Поклонскую госнаград за её высказывания о символах Z и V
- "Это что? Украина?": неадекват в Подмосковье обматерил ребенка из-за сине-желтого рюкзака
- Никому не нужна: Марине Овсянниковой пожелали побыстрее убраться из Киева или "сдохнуть"
За свой счет пусть любое говно показывают, но почему из народного кошелька деньги на это вытаскивают?
На всё классику было уже огромное количество постановок. А деятели все не могут остановиться и пытаются ну хоть как-то выпендриться.
Это печаль. Есть же незаезженные произведения прошлых лет. Есть ещё что-то пишущие прямо сейчас драматурги.
А классику.. классику лучше всего ставить максимально близко к тексту оригинала. И не выпендриваться.
А феноменальный успех - когда не больше одного.