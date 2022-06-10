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"И это культура?": в Сети возмутились спектаклем Богомолова

"И это культура?": в Сети возмутились спектаклем Богомолова

Автор:
10 июня 2022 12:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Богомолов   Король Лир   Культура   Милонов   видео   золотая маска   мнения   политика   спектакль   театр   
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Супруг госпожи Собчак, режиссер Богомолов поставил спектакль "Король Лир", который был некогда отмечен самой престижной театральной премией России "Золотая маска". Авторское переосмысление творчества Шекспира вызывает много вопросов.


Действие спектакля происходит накануне и во время Великой Отечественной, которая, по версии Богомолова, должна быть обозначена как «война нашего фашизма с их фашизмом». Лучше всего это время, как считает режиссер, могут показать мужчины, играющие женщин, а ещё женщины, играющие мужчин.

Собственно, вот как выглядит действующий состав спектакля и воплощенные артистами образы:

  • Павел Чинарёв  - дочь короля, которую зовует Корделия Лировна Лир. 
  • Антон Мошечков - жена генерала по имени Регана Лировна Корнуэлл. 
  • Дарья Мороз - генерал Семён Михайлович Корнуэлл. 
  • Роза Хайруллина - король Лир. 
  • Алёна Бондарчук - сын писателя.



"«Лир» про конец света, который, по Богомолову, уже случился – во время Второй мировой. Поэтому мир богомоловского «Лира» вывернут: между живыми и мертвыми разницы нет, мужчин играют женщины, а женщин – мужчины, беременность растет не спереди, а сзади – горбом. Действие разворачивается в Москве и Подмосковье, Ленинграде и Берлине в 1940-1945 гг."- так говорится о спектакле на странице фестиваля "Золотая маска".


Собственно, художники - люди творческие, и порой всё, что они придумывают, понять обывателю не просто сложно, а практически нереально.


И спектакль с откровенными сценами поняли не все. Депутат Милонов, к примеру, посчитал его омерзительным. По его мнению, создатель спектакля Богомолов хочет уехать за границу, и лучше это делать с лицом «мученика русофоба», ведь именно таких «принимают» в странах Запада.


Обычные интернет-пользователи потуги режиссера тоже, судя по всему, не оценили.




Между тем, спектакль - не новая постановка. Он с успехом шёл на сцене театра в течение 10 лет, и недавно "прекратил своё существование". Об этом сообщил режиссер театра Константин Богомолов. Он также добавил, что спектакль был создан в "иную эпоху."




Впрочем, закрытие спектакля могло быть связано с иными мотивами, нежели чем озвучил режиссёр. А может, реально эпоха сейчас иная. Как считаете, друзья?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Богомолов   Король Лир   Культура   Милонов   видео   золотая маска   мнения   политика   спектакль   театр   
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26  комментариев
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712
moishab 55 минут назад
Сжечь нахер всю эту шоблу извращенцев!!!
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39k
Aleksandr 4 минуты назад
Отрубите им госфинансирование!
За свой счет пусть любое говно показывают, но почему из народного кошелька деньги на это вытаскивают?
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22k
Добрый Алабай 8 минут назад
Верните советскую цензуру! После её отмены наша отстойная богема не создала ничего достойного. Эти уроды требовали свободы творчества, они её получили. На выходе - ноль. Ни одного шедевра. Да и актёришки деградировали по уровню до плинтуса.
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1k
Миша 11 минут назад
По сути содержания ночного горшка - верно. Шекспира жаль.
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1k
investas 12 минут назад
Богомолов дурачок, Милонов гомичок. Расходимся)
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7k
Влад 14 минут назад
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5k
Vэл 15 минут назад
Одни дол6-о-ёо-бы ставят такие «спектакли», другие дол6-о-ёо-бы ходят на такое, трети дол6-о-ёо-бы отмечают их престижными театральными премиями.
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88
Александр Шевченко 16 минут назад
Милонов не менее омерзителен, чем эта богема. Но им то это простительно хотябы по сфере их деятельности. Хотя какая разница между театральной и политической проститутками? Одно профессия, другое призвание?
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7k
Влад 18 минут назад
сука!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! прекратите это плятство!!!!!!!!!!!!! деньги эти лучше на нужды Донбасса!!!!! этим выродкам государство деньги платит. помещение тоже продать и коптеров побольше нашим парням купить. этих мудаков поувольнять к хренам.
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0
Ame onna 21 минуту назад
Фигня какая-то.(
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4k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
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6k
ГГалка Полчаса назад
а мне вот чо интересно: актёры боятся увольнения если откажутся, или им просто пох чо изображать, или им это даже нравится?
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124k
DeOrio Полчаса назад
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21k
Mike Miller Полчаса назад
Театральные режиссеры, как депутаты, пытающиеся переработать законы предыдущих депутатов.
На всё классику было уже огромное количество постановок. А деятели все не могут остановиться и пытаются ну хоть как-то выпендриться.
Это печаль. Есть же незаезженные произведения прошлых лет. Есть ещё что-то пишущие прямо сейчас драматурги.

А классику.. классику лучше всего ставить максимально близко к тексту оригинала. И не выпендриваться.
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10k
Ivan Полчаса назад
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208
Илья 38 минут назад
Уроды... Конченые дегенераты...
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15k
Вася 42 минуты назад
пи.дец.. бохэма бл.ть, всех добровольно за это ещё и платит в дурку на обследование
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225
Lepus 43 минуты назад
Для нашей богемы похоже успех - это когда спектакль видели три человека.
А феноменальный успех - когда не больше одного.
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1k
Ksenia2 50 минут назад
Кастрюли на голове? Где-то мы это уже видели.
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9k
Rus77 55 минут назад
Этот больной ублюдок способен только на мерзкие поступки!
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2k
Radugananebe 55 минут назад
Богомолов - наркоман? Придумать подобное без допинга вряд ди возможно.
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