"И это культура?": в Сети возмутились спектаклем Богомолова

Действие спектакля происходит накануне и во время Великой Отечественной, которая, по версии Богомолова, должна быть обозначена как «война нашего фашизма с их фашизмом». Лучше всего это время, как считает режиссер, могут показать мужчины, играющие женщин, а ещё женщины, играющие мужчин.

Собственно, вот как выглядит действующий состав спектакля и воплощенные артистами образы: