"Мерзкий ГаДкин кривляется перед евреями": в Сети обсудили выступление пародиста в Израиле

В соцсетях фрагмент концерта видели и испытали испанский стыд.

«Когда гибнут мирные люди и солдаты, когда нацисты издеваются в плену над русскими военными, когда вся страна сплотилась, делами, поступками и мыслями на фронте, мерзкий ЧМОшник гаДкин кривляется перед евреями и льет грязь на свою Родину» - цитирует мнение одного из пользователей издание EG.ru

Впрочем, господин Галкин, похоже, всем начинает надоедать. Комментируют его выступление мало, вяло и без огонька. Так, снова что-то лепечет, не более того.