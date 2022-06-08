"Мерзкий ГаДкин кривляется перед евреями": в Сети обсудили выступление пародиста в Израиле

Максим Галкин дал концерт в Израиле, который прошел с полным аншлагом. В своем выступлении артист говорил о политике в России и своем отъезде за границу. При этом, по традиции "льёт грязь" на страну и ни капли не стесняется.
В Сети завирусился фрагмент выступления Максима Галкина в Израиле - в этой стране, как мы помним, юморист отдыхает с момента начала спецоперации на Украине. Похоже, господин артист вполне освоился на Земле обетованной, и пришла пора отблагодарить евреев за лояльность. Судя по концерту, прогиб засчитан.
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В соцсетях фрагмент концерта видели и испытали испанский стыд.
«Когда гибнут мирные люди и солдаты, когда нацисты издеваются в плену над русскими военными, когда вся страна сплотилась, делами, поступками и мыслями на фронте, мерзкий ЧМОшник гаДкин кривляется перед евреями и льет грязь на свою Родину» - цитирует мнение одного из пользователей издание EG.ru
Впрочем, господин Галкин, похоже, всем начинает надоедать. Комментируют его выступление мало, вяло и без огонька. Так, снова что-то лепечет, не более того.
Журналист Шахназаров был лаконичен: выступление уровня плохого сельского ДК
Между тем, артист сообщил, что снова собирается на гастроли. Понятно, что сцены России теперь ему не светят, а вот в Прибалтике русофобам всегда были рады. Успеет подготовить новый материал или снова запилит шуточки про Скабееву и Карлсона?
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АНТИФИШКИ
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Так что твое сравнение очень не уместно
А ведь я уважал его как артиста.
PS к стати - никакие украинские названия в Москве и регионах не сменились. Ул Тараса Шевченко, Киевский Вокзал и т.п. как были так и будут. Так что даже не смешно, заведомая ложь, работа на американского заказчика...
Галкин всегда был русофобом.
Всегда поливал грязью русский народ, работяг, простых людей.
Всегда выступал как высокомерный пи#р, вынужденный жить среди быдла.
Такой же Ургант, такой же Эрнст, Познер, Макаревич и т.д.
Вся эта сволочь сидела на первом канале, сосала гос бабло и хаяла Россию и людей.
Открыто, нагло, грубо презирала все население страны. И получала за это деньги.
Почему для того чтобы эти мрази уехали понадобилась спец операция?
Спец операцию нельзя ругать и дискредитировать. А граждан России получается можно?
Ведь Галкин теперь отщепенец только потому что спецоперацию критикует. И власть нашу.
А когда он свое дерьмо на простых людей изливал его никто не трогал...
Как-то обидно получается.
Не будем ему мешать