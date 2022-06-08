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"Мерзкий ГаДкин кривляется перед евреями": в Сети обсудили выступление пародиста в Израиле

"Мерзкий ГаДкин кривляется перед евреями": в Сети обсудили выступление пародиста в Израиле

Автор:
08 июня 2022 13:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Израиль   видео   выступление   галкин   политика   реакция соцсетей   русофобия   шоу бизнес   
1999
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Максим Галкин дал концерт в Израиле, который прошел с полным аншлагом. В своем выступлении артист говорил о политике в России и своем отъезде за границу. При этом, по традиции "льёт грязь" на страну и ни капли не стесняется.

В Сети завирусился фрагмент выступления Максима Галкина в Израиле - в этой стране, как мы помним, юморист отдыхает с момента начала спецоперации на Украине. Похоже, господин артист вполне освоился на Земле обетованной, и пришла пора отблагодарить евреев за лояльность. Судя по концерту, прогиб засчитан.



В соцсетях фрагмент концерта видели и испытали испанский стыд.

«Когда гибнут мирные люди и солдаты, когда нацисты издеваются в плену над русскими военными, когда вся страна сплотилась, делами, поступками и мыслями на фронте, мерзкий ЧМОшник гаДкин кривляется перед евреями и льет грязь на свою Родину» - цитирует мнение одного из пользователей издание EG.ru


Впрочем, господин Галкин, похоже, всем начинает надоедать. Комментируют его выступление мало, вяло и без огонька. Так, снова что-то лепечет, не более того.


Журналист Шахназаров был лаконичен: выступление уровня плохого сельского ДК


Между тем, артист сообщил, что снова собирается на гастроли. Понятно, что сцены России теперь ему не светят, а вот в Прибалтике русофобам всегда были рады. Успеет подготовить новый материал или снова запилит шуточки про Скабееву и Карлсона?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Израиль   видео   выступление   галкин   политика   реакция соцсетей   русофобия   шоу бизнес   
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42  комментария
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1k
Ksenia2 3 часа назад
Петросян № 2. Даже похуже, пожалуй.
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2k
vasilykopkov 3 минуты назад
Вот ведь дерьмо-то из него как полезло.
А ведь я уважал его как артиста.

PS к стати - никакие украинские названия в Москве и регионах не сменились. Ул Тараса Шевченко, Киевский Вокзал и т.п. как были так и будут. Так что даже не смешно, заведомая ложь, работа на американского заказчика...
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6k
ишты 3 минуты назад
Ни Скабееву, ни Соловьева не смотрю - очень уж они стараются, аж противно. НО! "Скабеева сжигает альбом АББА" - это хохлятская практика, не наша. Получается мы давно должны были перещеголять Гоголя и сжечь все его книги (а не только второй том), запретить все фильмы студии Довженко и Одесской киностудии, но на деле подобным занимаются укры. А раз израильтяне смеются на концертах Галкина, то надо запретить все еврейские анекдоты? Да и цель спецоперации по Галкину не денацификация и не защита Донбасса, а "чтобы отодвинуть НАТО от границ с Россией". Очевидно Максик не в курсе, что Россия уже граничит с пятью странами- членами НАТО на протяжении 1,2тыс.км. Тут не концерт получается, а простой пердёж в лужу. Некультурно это как-то, не по-интеллигентски...
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−125
X_Y_Z_ 8 минут назад
Что то подсказывает, что производство "новичка" увеличилось
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6k
Кружок 17 минут назад
Жалко, когда настоящие таланты, уезжают ,..
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11k
harlamov 18 минут назад
Вообще странно, что люди только сейчас прозрели.
Галкин всегда был русофобом.
Всегда поливал грязью русский народ, работяг, простых людей.
Всегда выступал как высокомерный пи#р, вынужденный жить среди быдла.
Такой же Ургант, такой же Эрнст, Познер, Макаревич и т.д.
Вся эта сволочь сидела на первом канале, сосала гос бабло и хаяла Россию и людей.
Открыто, нагло, грубо презирала все население страны. И получала за это деньги.
Почему для того чтобы эти мрази уехали понадобилась спец операция?
Спец операцию нельзя ругать и дискредитировать. А граждан России получается можно?
Ведь Галкин теперь отщепенец только потому что спецоперацию критикует. И власть нашу.
А когда он свое дерьмо на простых людей изливал его никто не трогал...
Как-то обидно получается.
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297
<name> harlamov 2 минуты назад
господ проблемы холопов не волнуют
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18
Аврашалом Маркович 19 минут назад
Какая фраза из этого отрывка поливает грязью Россию?
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632
Kanifolkin 22 минуты назад
Отребье мразотное...
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258
Николай Александрович 24 минуты назад
Ну это же прекрасно! Давайте ловить положительное настроение, что этот чудак на букву "М" не будет докучать на каждом углу из реклам алиэкспрессов и некчёмно неизбежных новогодних телепрограмм. И главное не вернулся бы обратно.
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1k
Мурчелло Полчаса назад
Посмотрите внимательно на публику.В основном пенсионеры.Как раз те русскоговорящие,которые ненавидят Россию.Попал на волну.А посмотрим,что будет через полгода,год.За час полтора пи.з.да.больства вряд ли будут платить еще раз.
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙏 Полчаса назад
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1k
Инквизитор РФ Полчаса назад
Как низко человек может упасть. Он хуже петуха на тюрьме
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 41 минуту назад
Грёбаный стыд, Максимка
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5k
Том Сойер 2 часа назад
Мразь поганая это адкин......
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385k
Алексей 2 часа назад
помню тот концерт.на котором его Задорнов вытащил на сцену.лучше б не вытаскивал
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3k
Frank Borman 2 часа назад
Ой, вей. Таки Максийша решил обосноваться в Израиле, так сказать, пустить корни в родной земле. А значит, Россия для него закончилась. Так шо теперь можно поливать ее грязью и дерьмом, она ему больше не нужна.
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91k
sapér Vodička 2 часа назад
Умер Максим,да и юх с ним !
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30k
MatveiVainrub 2 часа назад
Ну хорошо . Сколько таких концертов с залом на 150 человек он сможет дать ?! Вот его 1-ый тур . Ок Ещё тур . А дальше всё . Баста . Кому он нужен со своими небылицами ?! И это я вам говорю , как Израильтянин . Здесь не шибко жалуют таких вот Эмигрантов . Есть конечно не без этого . Но скоро его хлебало примелькается и его просто начнут мочить кетчупом . Ну кому он реально нужен - одноразовый . Я даже не знал где и когда у него концерты . Потому что на рекламную компанию особо средств нет . Что то , подозреваю гдето может и было , но очень жиденько видать . Я даже и не видел . Скоро , скоро они все те кто сюда приехали начнут просится обратно . Здесь очень дорогая жизнь , от слова ОЧЕНЬ . По этому на долго их не хватит .
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38k
jonnyD 2 часа назад
Билетов , однако , нет , - всё проданы .
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1k
GROMOZEKA 2 часа назад
Человек сам себе роет яму своим языком.
Не будем ему мешать
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10k
insaider 3 часа назад
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