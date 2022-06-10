Японские ученые вырастили настоящую кожу для роботов

Это самовосстанавливающийся материал из живых человеческих клеток. Т-800 позавидовал бы.
Японцы любят роботов и регулярно их производят и улучшают. Пока они скорее похожи на «умные железяки»:
Но прогресс не стоит на месте и сейчас учёные плотно работают над созданием машин, которые будут копировать людей, а не напоминать “умный калькулятор”. И это не фантастика, а дело времени.
Профессор Шоджи Такеучи и его команда из Токийского университета создали роботизированный палец - аналог человеческого. Его поместили в сосуд с раствором коллагена и клетками фибробласты папиллярного слоя и эта смесь приняла контуры пальца.
После этого учёные добавили клетки эпидермиса, чтобы придать коже естественную структуру. Материал оказался прочным и эластичным, когда палец сгибался, кожа не рвалась и не трескалась. А когда её порезали и нанесли коллагеновую повязку - рана затянулась.
Пока живую кожу нужно регулярно обрабатывать питательным раствором. Но со временем учёные устранят этот недостаток. Заодно хотят создать руку с ногтями, потовыми железами, волосяными фолликулами и даже сенсорными нейронами, обеспечивающими чувство осязания. И это будет 100% копия человеческой руки.
Как говорит профессор Такеучи: «Данные эксперименты - лишь первая ступень к созданию биороботов с живой кожей. На мой взгляд, именно благодаря живой коже роботы могут выглядеть и чувствовать себя как живые существа».
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АНТИФИШКИ
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ага что бы потом их трахать,ведь с живими не получается.комплексы и всё такое..