Японские ученые вырастили настоящую кожу для роботов

Профессор Шоджи Такеучи и его команда из Токийского университета создали роботизированный палец - аналог человеческого. Его поместили в сосуд с раствором коллагена и клетками фибробласты папиллярного слоя и эта смесь приняла контуры пальца.

После этого учёные добавили клетки эпидермиса, чтобы придать коже естественную структуру. Материал оказался прочным и эластичным, когда палец сгибался, кожа не рвалась и не трескалась. А когда её порезали и нанесли коллагеновую повязку - рана затянулась.