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Японские ученые вырастили настоящую кожу для роботов

Японские ученые вырастили настоящую кожу для роботов

Автор:
10 июня 2022 16:41
Сообщество : Наука
Метки: будущее   кожа   материал   палец   роботы   техника   
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Это самовосстанавливающийся материал из живых человеческих клеток. Т-800 позавидовал бы.

Японцы любят роботов и регулярно их производят и улучшают. Пока они скорее похожи на «умные железяки»:

Но прогресс не стоит на месте и сейчас учёные плотно работают над созданием машин, которые будут копировать людей, а не напоминать “умный калькулятор”. И это не фантастика, а дело времени.

Профессор Шоджи Такеучи и его команда из Токийского университета создали роботизированный палец - аналог человеческого. Его поместили в сосуд с раствором коллагена и клетками фибробласты папиллярного слоя и эта смесь приняла контуры пальца.

После этого учёные добавили клетки эпидермиса, чтобы придать коже естественную структуру. Материал оказался прочным и эластичным, когда палец сгибался, кожа не рвалась и не трескалась. А когда её порезали и нанесли коллагеновую повязку - рана затянулась.

Пока живую кожу нужно регулярно обрабатывать питательным раствором. Но со временем учёные устранят этот недостаток. Заодно хотят создать руку с ногтями, потовыми железами, волосяными фолликулами и даже сенсорными нейронами, обеспечивающими чувство осязания. И это будет 100% копия человеческой руки.

Как говорит профессор Такеучи: «Данные эксперименты - лишь первая ступень к созданию биороботов с живой кожей. На мой взгляд, именно благодаря живой коже роботы могут выглядеть и чувствовать себя как живые существа».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: будущее   кожа   материал   палец   роботы   техника   
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Ivan Час назад
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33k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 12 минут назад
"первая ступень к созданию биороботов с живой кожей"
-------------
ага что бы потом их трахать,ведь с живими не получается.комплексы и всё такое..
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23k
ПаганецЪ 22 минуты назад
Восстание машин приблизилось ещё на шаг.
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August

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