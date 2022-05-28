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Ученые из Иллинойса собрали краба-миниробота

Ученые из Иллинойса собрали краба-миниробота

Автор:
28 мая 2022 08:30
Сообщество : Наука
Метки: будущее   интересно   нанороботы   наука   познавательно   роботы   тезника   технологии   
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Собранный американцами робот-краб, по размерам меньше блохи, может сгибаться, извиваться, ползать и даже прыгать. Это самый маленький дистанционно управляемый шагающий робот , собранный на сегодня, его длина - всего полмиллиметра.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: будущее   интересно   нанороботы   наука   познавательно   роботы   тезника   технологии   
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2  комментария
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2k
perekrestok Час назад
Скоро они научатся размножаться и будут как муравьи. Пора начать изобретать дихлофос-антиробот.
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−1
vlad_ik Час назад
на ман-да-вошек похожи
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