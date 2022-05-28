Ученые из Иллинойса собрали краба-миниробота

«Робототехника — захватывающая область исследований, а разработка микророботов — интересная тема для научных исследований», — добавил профессор Роджерс.

Роботизированный краб не приводится в действие сложным оборудованием, гидравликой или электричеством; вместо этого он полагается на упругость своего тела. Для разработки робота команда использовала сплав с памятью формы, который при нагревании принимает свою «запомненную» форму. Он покрыт тонким слоем стекла, которое возвращает роботу его деформированную форму при охлаждении. С помощью сканируемого лазерного луча команда быстро нагревает робота в разных целевых точках на теле. По мере того, как робот меняет свою форму, он двигается. Это означает, что, изменяя направление лазерного сканирования, исследователи могут контролировать направление движения робота.

«Поскольку эти структуры очень маленькие, скорость охлаждения очень высока. Миниатюрные размеры этих роботов позволяют им работать быстрее», — объяснил профессор Роджерс.