Ученые из Иллинойса собрали краба-миниробота

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Собранный американцами робот-краб, по размерам меньше блохи, может сгибаться, извиваться, ползать и даже прыгать. Это самый маленький дистанционно управляемый шагающий робот , собранный на сегодня, его длина - всего полмиллиметра.
Ученые разработали очаровательного роботизированного краба, но если вы хотите его увидеть, вам понадобится увеличительное стекло. Крошечный робот, по словам создателей, вдохновлен крабами-пикитои, а его размер - всего 0,5 мм, что делает его самым маленьким ходячим роботом с дистанционным управлением. Несмотря на то, что робот меньше блохи, он может сгибаться, извиваться, ползать, ходить, поворачиваться и даже прыгать.
Исследователи из Северо-Западного университета, разработавшие робота, считают, что его можно использовать для выполнения целого ряда задач в ограниченном пространстве. «Можно представить микророботов в качестве мастеров для ремонта или сборки небольших конструкций или машин в промышленности, или в качестве помощников хирурга для очистки закупоренных артерий, остановки внутреннего кровотечения или удаления раковых опухолей — и все это с помощью минимально инвазивных процедур», — сказал профессор Джон Роджерс, руководитель проекта.
«Робототехника — захватывающая область исследований, а разработка микророботов — интересная тема для научных исследований», — добавил профессор Роджерс.
Роботизированный краб не приводится в действие сложным оборудованием, гидравликой или электричеством; вместо этого он полагается на упругость своего тела. Для разработки робота команда использовала сплав с памятью формы, который при нагревании принимает свою «запомненную» форму. Он покрыт тонким слоем стекла, которое возвращает роботу его деформированную форму при охлаждении. С помощью сканируемого лазерного луча команда быстро нагревает робота в разных целевых точках на теле. По мере того, как робот меняет свою форму, он двигается. Это означает, что, изменяя направление лазерного сканирования, исследователи могут контролировать направление движения робота.
«Поскольку эти структуры очень маленькие, скорость охлаждения очень высока. Миниатюрные размеры этих роботов позволяют им работать быстрее», — объяснил профессор Роджерс.
Роботизированный краб не приводится в действие сложным оборудованием, гидравликой или электричеством; вместо этого он полагается на упругость своего тела. Для разработки робота команда использовала сплав с памятью формы, который при нагревании принимает свою «запомненную» форму. Он покрыт тонким слоем стекла, которое возвращает роботу его деформированную форму при охлаждении. С помощью сканируемого лазерного луча команда быстро нагревает робота в разных целевых точках на теле. По мере того, как робот меняет свою форму, он двигается. Это означает, что, изменяя направление лазерного сканирования, исследователи могут контролировать направление движения робота.
«Поскольку эти структуры очень маленькие, скорость охлаждения очень высока. Миниатюрные размеры этих роботов позволяют им работать быстрее», — объяснил профессор Роджерс.
Чтобы сделать крошечного робота, исследователи сначала сделали плоские конструкции, а затем соединили их вместе на слегка растянутой резиновой подложке. Когда подложка стягивается обратно, она слегка изгибается, заставляя краба «всплывать» в точно сформированную трехмерную структуру. «Благодаря методам сборки и концепциям материалов мы можем создавать шагающих роботов практически любых размеров и трехмерных форм, — сказал профессор Роджерс. «Но студентов вдохновляли и забавляли ползающие боковые движения крошечных крабов. Это была творческая прихоть».
«Наша технология обеспечивает различные способы контролируемого движения, в результате, краб-робот может ходить со средней скоростью, равной половине длины тела в секунду, — добавил Юнган Хуан, руководивший теоретической частью работы. Достичь этого при таких малых масштабах для наземных роботов очень сложно».
«Наша технология обеспечивает различные способы контролируемого движения, в результате, краб-робот может ходить со средней скоростью, равной половине длины тела в секунду, — добавил Юнган Хуан, руководивший теоретической частью работы. Достичь этого при таких малых масштабах для наземных роботов очень сложно».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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