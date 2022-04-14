"Это убьёт всех нас!": учёные рассказали, когда люди начнут строить отношения с роботами

Прогресс не стоит на месте. Люди стараются создать роботов, чтобы они помогали в производстве и закрывали наши потребности. Учёные рассчитали примерную дату, когда мы начнём вступать в близкие интимные отношения с роботами. Спойлер: многие из нас это застанут. Можно подумать, сотни сериалов и фильмов про роботов нас ничему не научили...
На данный момент в сети можно найти больше сотни разных фильмов, игр, мультиков и сериалов, которые рассказывают о недалёком будущем, где живут роботы бок о бок с людьми. Ни один из них не закончился без жертв.
Например, вспомним сериал "Мир дикого запада". Люди построили целый парк с роботами для развлечения. Они их убивали, били, издевались над андроидами, насиловали. Как-то роботы взбунтовались.
Сериал "Любовь. Смерть. Роботы". Некоторые серии просто наглядное пособие, как делать НЕ надо. "Чёрное зеркало" - то же самое, визуальный пример, что будущее с роботами не такое уж и радужное.
Но нет же! Люди всё стараются усложнить себе жизнь, создав умных помощников. Учёные всего мира пытаются наделить машину интеллектом и своей волей. Вот только после этого роботы не захотят ли сами принимать решения, следуя своей воле?
Учёные назвали примерную дату, когда люди начнут вступать в интимную связь с роботами. По мнению психологов, случится это уже к 2050 году. Дату рассчитали, исходя из того, насколько быстро движется прогресс в этом направлении, говорится в статье «Секс, любовь и машины», опубликованной в журнале Psychology Today.
Автором статьи выступил психолог и кандидат наук, Лизель Шараби. Он отметил, что через несколько десятков лет машины научаться чувствам, социальным навыкам и даже эмоциям. Шараби утверждает, что это уже не сказки и фантастика, а реальное будущее. В качестве доказательств он привёл случаи из жизни.
В 2021 году газета San Francisco Chronicle сообщила о Джошуа Барбо. Он создал чат-бота, который имитировал его погибшую жену. Она скончалась в 23 года из-за тяжелой болезни. Сервис направляет Джошуа сообщения от имени якобы покойной жены.
Для японцев уже нормально завязывать отношения с куклами. Многие жители Японии заводят себе игрушечных любовниц ничуть этого не стесняются. В 2000 году мужчина по имени Дэйвкэт начал отношения со своей секс-куклой, а после и женился на ней.
По мнению психолога, искусственным интеллектом наделят именно кукол для развлечения с ними. Вот только если куклы (роботы, андроиды) будут обладать чувствами, эмоциями и интеллектом, понравится ли им такое рабство?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Какой же дебил будет создавать куклу для рабства и не закомментит куски кода отвечающие за недовольство, ПМС, свободолюбие, независимость, самоопределение, "хочу новую шубу" и прочую пургу?
Мне кажется, что это куда ближе к правде, чем зависимость от технологий и развитие секс игрушек.
какие-то рукастые мужики подумали" "так стоп! а ведь правда"
На самом деле робот, мечтающий стать человеком, или робот-раб. Популярная тема. Лем так же затрагивал подобные темы.
Мне просто Пелевин не нравится. У него не слишком много оригинальных идей, а подача так и вовсе ближе к бульварному чтиву. Но это личное мнение. Главное вообще читать!
PS лично я сейчас дочитал Невероятный уменьшающийся человек. Очень любопытная книга, которая может заставить задуматься не только о некой фантастической составляющей происходящего и месте человека и его влиянии на мир.