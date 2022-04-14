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"Это убьёт всех нас!": учёные рассказали, когда люди начнут строить отношения с роботами

"Это убьёт всех нас!": учёные рассказали, когда люди начнут строить отношения с роботами (5 фото)

Автор:
14 апреля 2022 10:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Учёные   будущее   интересное   любовь   предсказание   прогнозы   роботы   фото   
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Прогресс не стоит на месте. Люди стараются создать роботов, чтобы они помогали в производстве и закрывали наши потребности. Учёные рассчитали примерную дату, когда мы начнём вступать в близкие интимные отношения с роботами. Спойлер: многие из нас это застанут. Можно подумать, сотни сериалов и фильмов про роботов нас ничему не научили...

На данный момент в сети можно найти больше сотни разных фильмов, игр, мультиков и сериалов, которые рассказывают о недалёком будущем, где живут роботы бок о бок с людьми. Ни один из них не закончился без жертв.

Например, вспомним сериал "Мир дикого запада". Люди построили целый парк с роботами для развлечения. Они их убивали, били, издевались над андроидами, насиловали. Как-то роботы взбунтовались.

Сериал "Любовь. Смерть. Роботы". Некоторые серии просто наглядное пособие, как делать НЕ надо. "Чёрное зеркало" - то же самое, визуальный пример, что будущее с роботами не такое уж и радужное.


Но нет же! Люди всё стараются усложнить себе жизнь, создав умных помощников. Учёные всего мира пытаются наделить машину интеллектом и своей волей. Вот только после этого роботы не захотят ли сами принимать решения, следуя своей воле?

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Учёные назвали примерную дату, когда люди начнут вступать в интимную связь с роботами. По мнению психологов, случится это уже к 2050 году. Дату рассчитали, исходя из того, насколько быстро движется прогресс в этом направлении, говорится в статье «Секс, любовь и машины», опубликованной в журнале Psychology Today.

Автором статьи выступил психолог и кандидат наук, Лизель Шараби. Он отметил, что через несколько десятков лет машины научаться чувствам, социальным навыкам и даже эмоциям. Шараби утверждает, что это уже не сказки и фантастика, а реальное будущее. В качестве доказательств он привёл случаи из жизни.

В 2021 году газета San Francisco Chronicle сообщила о Джошуа Барбо. Он создал чат-бота, который имитировал его погибшую жену. Она скончалась в 23 года из-за тяжелой болезни. Сервис направляет Джошуа сообщения от имени якобы покойной жены.

Для японцев уже нормально завязывать отношения с куклами. Многие жители Японии заводят себе игрушечных любовниц ничуть этого не стесняются. В 2000 году мужчина по имени Дэйвкэт начал отношения со своей секс-куклой, а после и женился на ней.

По мнению психолога, искусственным интеллектом наделят именно кукол для развлечения с ними. Вот только если куклы (роботы, андроиды) будут обладать чувствами, эмоциями и интеллектом, понравится ли им такое рабство?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Учёные   будущее   интересное   любовь   предсказание   прогнозы   роботы   фото   
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15  комментариев
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30k
Игорь Час назад
если куклы (роботы, андроиды) будут обладать чувствами, эмоциями и интеллектом, понравится ли им такое рабство?
===============
Какой же дебил будет создавать куклу для рабства и не закомментит куски кода отвечающие за недовольство, ПМС, свободолюбие, независимость, самоопределение, "хочу новую шубу" и прочую пургу?
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6k
SuperTroll 3 минуты назад
Посмотрите сериал "Мир Дикого Запада". Там вообще круто эту тему раскрыли)
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7k
НадоПоменятьНик,НеЗабудь 7 минут назад
Куда интересней идеи будущего, когда воспроизводство потомства уходит из семьи. Что в целом уже почти достигнуто. А человек остается свободным в выборе сексуальных партнеров и для общения.
Мне кажется, что это куда ближе к правде, чем зависимость от технологий и развитие секс игрушек.
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15k
Alex Ato 20 минут назад
как только какие-то феминистки крикнули: "мы не секс куклы!"
какие-то рукастые мужики подумали" "так стоп! а ведь правда"
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1k
ralpharn Полчаса назад
А так да, реальный терминатор будет очарователен, обаятелен, услужлив, неконфликтен, в общем у живых партнёров не будет и шанса. И с обожанием в глазах, они залюбят нас до смерти. Думаю, что машины умеют ждать.
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ralpharn Полчаса назад
Читаем Пелевина, книги; Снаф, iPhack10, Любовь к трём Цукербринам, много думаем
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