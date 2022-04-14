"Это убьёт всех нас!": учёные рассказали, когда люди начнут строить отношения с роботами

На данный момент в сети можно найти больше сотни разных фильмов, игр, мультиков и сериалов, которые рассказывают о недалёком будущем, где живут роботы бок о бок с людьми. Ни один из них не закончился без жертв.

Например, вспомним сериал "Мир дикого запада". Люди построили целый парк с роботами для развлечения. Они их убивали, били, издевались над андроидами, насиловали. Как-то роботы взбунтовались.

Сериал "Любовь. Смерть. Роботы". Некоторые серии просто наглядное пособие, как делать НЕ надо. "Чёрное зеркало" - то же самое, визуальный пример, что будущее с роботами не такое уж и радужное.

Но нет же! Люди всё стараются усложнить себе жизнь, создав умных помощников. Учёные всего мира пытаются наделить машину интеллектом и своей волей. Вот только после этого роботы не захотят ли сами принимать решения, следуя своей воле?