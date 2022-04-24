Айзек Азимов: грандмастер фантастики и человек, который предсказал наше будущее

У него отлично получались писать книги и рассказывать о мире, в котором мы оказались.
2 января 1920 года Айзек появился на свет в местечке Петровичи, что под Смоленском. Когда ему было три года, семья эмигрировала в США. В четыре года он научился читать и всё свободное время стал посвящать книгам. В пять лет уже пошёл в школу и стал там самым одарённым ребёнком - её он окнчил в 15 лет, пропустив сразу несколько классов.
«Миллионы людей всеми силами противятся самой идее биологической эволюции, при том, что они знают очень мало или вовсе ничего не знают о доказательствах в пользу оной, как и о содержащемся в ней рациональном зерне. Для них достаточно, что библия утверждает: было так-то и так-то. И точка».
В 19 лет он получил диплом бакалавра по химии и тогда же в одном из журналов напечатали его первый рассказ. С этого дня он стал сутками сидеть за печатной машинкой.
Кстати, он ещё и успел поработать преподавателем по химии, но в 1958 году переключился только на писательство.
«Любой преподаватель, если он занимается служебными делами только в рабочие часы, начинает отставать от науки».
За свою долгую карьеру Азимов опубликовал около 500 рассказов, повестей и романов. Он раз за разом выдавал шедевры, которые вошли в золотой фонд фантастики. Самые известные - это цикл “Основание”, “Мечты роботов”, “Конец вечности”, множество научно-популярных книг по физике, астрономии, генетике, химии, истории и другим дисциплинам. Он мог писать на любую тему.
«Слово «человек» – всего-навсего перевод с еврейского «адам». «Адам» – не имя собственное, как думают многие, но ставшее таковым за долгие годы».
Тогда же он вывел три знаменитых закона робототехники:
«Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому и Второму Законам».
Ещё он частенько выступал с публичными лекциями и рассказывал довольно интересные вещи. Например, вот что он говорил в 1974 году:
«А что мы будем делать в будущем? Население всё еще растёт. Нас сейчас больше, чем когда-либо в мировой истории - людей на планете чуть менее четырех миллиардов. И темпы роста выше, чем когда-либо в мировой истории - два процента в год. Прямо сейчас население мира растет на двести тысяч голодных ртов каждый день. К 2000 году, если не будет катастрофы, население Земли составит семь миллиардов. Никто не думает, что к 2000 году запасы продовольствия на Земле увеличатся почти вдвое. Может случиться так, что наши запасы продовольствия вообще не увеличатся.
Единственное, что человечество должно решить - следует ли катастрофически снизить численность населения за счет повышения уровня смертности или гуманно снизить его за счет снижения рождаемости? И мы все делаем выбор. И у меня есть подозрение, что мы не сделаем правильный выбор, который является трагедией человечества прямо сейчас».
Отдельно он говорил об увеличении срока жизни и будущем поголовном старении.
«Каким будет мир XXI века? Если мы выживем, если будет цивилизация, если будут технологии. Ну, во-первых, это будет мир с низким уровнем рождаемости. Это условия выживания. Уровень рождаемости должен быть ниже, чем уровень смертности. Я полагаю, что это будет мир, в котором у женщины будет не более двух детей. Если у нее только один ребенок, хорошо. И если у нее нет детей, тоже хорошо. Знаете ли вы, что только одна катастрофа когда-либо уменьшала население планеты? Черная смерть в 1300-х годах. Который мог убить одну треть всего человечества. ... 21-й век, если мы выживем, станет своего рода женским миром.... И это будет мир стариков, если мы не научимся постоянно учиться. Старики будут сидеть на шее молодежи».
Ещё он предсказал появление Ютуба, когда об этом никто и не помышлял.
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«Всегда старайся сначала подумать, а потом лучше промолчи».
У него было два брака, первый не сложился, а вот второй получился удачным.
«Жизнь-это цепь потерь. Ты теряешь молодость, родителей, любимых, друзей, удовольствия, здоровье и, наконец, саму жизнь. Ты можешь не принимать этого-и всё равно будешь терять. Да ещё потеряешь спокойствие и душевное равновесие».
Азимов ушёл от нас 6 апреля 1992 года. Оставив после себя множество шикарных книг - возможно, лучших фантастических романов всех времён.
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