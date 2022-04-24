Айзек Азимов: грандмастер фантастики и человек, который предсказал наше будущее

«А что мы будем делать в будущем? Население всё еще растёт. Нас сейчас больше, чем когда-либо в мировой истории - людей на планете чуть менее четырех миллиардов. И темпы роста выше, чем когда-либо в мировой истории - два процента в год. Прямо сейчас население мира растет на двести тысяч голодных ртов каждый день. К 2000 году, если не будет катастрофы, население Земли составит семь миллиардов. Никто не думает, что к 2000 году запасы продовольствия на Земле увеличатся почти вдвое. Может случиться так, что наши запасы продовольствия вообще не увеличатся.

Единственное, что человечество должно решить - следует ли катастрофически снизить численность населения за счет повышения уровня смертности или гуманно снизить его за счет снижения рождаемости? И мы все делаем выбор. И у меня есть подозрение, что мы не сделаем правильный выбор, который является трагедией человечества прямо сейчас».

Отдельно он говорил об увеличении срока жизни и будущем поголовном старении.

«Каким будет мир XXI века? Если мы выживем, если будет цивилизация, если будут технологии. Ну, во-первых, это будет мир с низким уровнем рождаемости. Это условия выживания. Уровень рождаемости должен быть ниже, чем уровень смертности. Я полагаю, что это будет мир, в котором у женщины будет не более двух детей. Если у нее только один ребенок, хорошо. И если у нее нет детей, тоже хорошо. Знаете ли вы, что только одна катастрофа когда-либо уменьшала население планеты? Черная смерть в 1300-х годах. Который мог убить одну треть всего человечества. ... 21-й век, если мы выживем, станет своего рода женским миром.... И это будет мир стариков, если мы не научимся постоянно учиться. Старики будут сидеть на шее молодежи».