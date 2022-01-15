Ресторан в Британии заменил персонал роботами из-за пандемии

Ресторан, как и многие другие по всему миру, боролся с нехваткой персонала из-за строгих требований самоизоляции. По мере того, как открывалось все больше заведений и становилось все больше посетителей, ресторан изо всех сил пытался наладить обслуживание, чтобы не отставать от спроса.

Представитель сети The Chinese Buffet Дэвид Рамсден сказал, что BellaBot оказался отличным решением кадровой проблемы. «Некоторые посетители снимают Беллу для роликов в TikTok, другие благодарят и говорят, что детям понравился робот, - говорит Рамсден. - Действительно, это необычно и очень интересно. Это заинтересует людей, которые придут в ресторан, чтобы увидеть, как обслуживает робот. Это хорошо привлекает людей в рестораны».