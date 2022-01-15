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Ресторан в Британии заменил персонал роботами из-за пандемии

Ресторан в Британии заменил персонал роботами из-за пандемии (8 фото + 1 видео)

Автор:
15 января 2022 17:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   ливерпуль   новости   официанты   прогресс   рестораны   роботы   техника   
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Роботы впервые появились в сети ресторанов The Chinese Buffet на северо-западе Англии в ноябре 2021 года. Их задействовали из-за нехватки персонала, вызванной пандемией Covid-19. Робот на колесах с четырьмя полками и может обслуживать четыре стола за одну поездку. По словам владельцев сети, роботы освобождают оставшийся персонал для удовлетворения «эмоциональных потребностей» клиентов и для ответов на вопросы, например, об ингредиентах блюда.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   ливерпуль   новости   официанты   прогресс   рестораны   роботы   техника   
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5  комментариев
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239
Ник Лу Час назад
Я то думал, что люди вместе собираются... там в ресторанах и маршрутках и из-за этого передают ковид... а оказываеться во всём виноваты сраные офцианты... Нужно еще водителей в маршрутках заменить и кондукторов роботами и пандемия точно прекратиться)))) ХАхахаха
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−34
Жид 4 минуты назад
И че? Уже давно в некоторых борделях Европы хун заменили на кукол.
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2k
5010_BIRD 17 минут назад
И чаевые оставлять не надо.
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374
Трям 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
сеньор Леонсио 3 часа назад
Постепенно и посетителей заменят на роботов.
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