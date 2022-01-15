Ресторан в Британии заменил персонал роботами из-за пандемии

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Роботы впервые появились в сети ресторанов The Chinese Buffet на северо-западе Англии в ноябре 2021 года. Их задействовали из-за нехватки персонала, вызванной пандемией Covid-19. Робот на колесах с четырьмя полками и может обслуживать четыре стола за одну поездку. По словам владельцев сети, роботы освобождают оставшийся персонал для удовлетворения «эмоциональных потребностей» клиентов и для ответов на вопросы, например, об ингредиентах блюда.
Сеть китайских ресторанов на северо-западе Англии была вынуждена использовать роботов-официантов из-за нехватки персонала во время пандемии Covid. Владельцы сети The Chinese Buffet запустили по одному роботу марки BellaBot в каждом из четырех ресторанов в Ливерпуле, Сент-Хеленс, Болтоне и Уигане, чтобы раздавать еду посетителям.
Когда ресторан открылся после локдауна, его владельцы решили подавать людям за столом еду, заказанную через приложение. По словам владельцев Паоло Ху и Питера Ву, это добавило дополнительной нагрузки на и без того немногочисленный обслуживающий персонал и вынудило их привлечь механических помощников.
Ориентировочная цена роботов с дружелюбным лицом составляет $20 000 (1,5 миллиона рублей), что меньше, чем стоимость найма официанта с минимальной заработной платой на 40 часов в неделю.
Впрочем, посетителям нововведение понравилось. На видео робот-официант Белла бегает по залу ресторана, разнося деликатесы восхищенным клиентам.
Когда ресторан открылся после локдауна, его владельцы решили подавать людям за столом еду, заказанную через приложение. По словам владельцев Паоло Ху и Питера Ву, это добавило дополнительной нагрузки на и без того немногочисленный обслуживающий персонал и вынудило их привлечь механических помощников.
Ориентировочная цена роботов с дружелюбным лицом составляет $20 000 (1,5 миллиона рублей), что меньше, чем стоимость найма официанта с минимальной заработной платой на 40 часов в неделю.
Впрочем, посетителям нововведение понравилось. На видео робот-официант Белла бегает по залу ресторана, разнося деликатесы восхищенным клиентам.
Ресторан, как и многие другие по всему миру, боролся с нехваткой персонала из-за строгих требований самоизоляции. По мере того, как открывалось все больше заведений и становилось все больше посетителей, ресторан изо всех сил пытался наладить обслуживание, чтобы не отставать от спроса.
Представитель сети The Chinese Buffet Дэвид Рамсден сказал, что BellaBot оказался отличным решением кадровой проблемы. «Некоторые посетители снимают Беллу для роликов в TikTok, другие благодарят и говорят, что детям понравился робот, - говорит Рамсден. - Действительно, это необычно и очень интересно. Это заинтересует людей, которые придут в ресторан, чтобы увидеть, как обслуживает робот. Это хорошо привлекает людей в рестораны».
Представитель сети The Chinese Buffet Дэвид Рамсден сказал, что BellaBot оказался отличным решением кадровой проблемы. «Некоторые посетители снимают Беллу для роликов в TikTok, другие благодарят и говорят, что детям понравился робот, - говорит Рамсден. - Действительно, это необычно и очень интересно. Это заинтересует людей, которые придут в ресторан, чтобы увидеть, как обслуживает робот. Это хорошо привлекает людей в рестораны».
Семьи приходят специально, чтобы увидеть Беллу, а когда у кого-то день рождения, робот может присоединиться к живым официантам, чтобы поздравить посетителей с днем рождения, говорят владельцы. «После локдауна мы отменили традиционную систему обслуживания и перешли на обслуживание за столом, - рассказывают владельцы. - Вы заказываете через приложение, и еда доставляется прямо к вашему столу». Это усилило нагрузку на обслуживающий персонал, говорят они, поскольку раньше, при самообслуживании, требовалось меньше официантов.
На этапах тестирования сотрудники The Chinese Buffet обнаружили, что Белла в среднем преодолевает 100 километров в неделю, перемещаясь по ресторану. У Беллы четыре полки, а значит, она может одновременно обслуживать четыре стола и даже разговаривать с посетителями в процессе.
«У Беллы четыре полки, - говорит Рамсден. - Вы можете запрограммировать ее так, чтобы она шла к столу 57, а затем, например, к столу 43. На разных полках - разные заказы. Когда она подходит к столу, она говорит: «Стол 52, пожалуйста, возьмите еду с полки с синим светом». Полка загорается, показывая, что это ваша еда».
По словам владельцев, участие роботв высвобождает время персонала для общения с клиентами и решения их «эмоциональных проблем». Они включают в себя жалобы или дополнительные просьбы, включая диетические требования.
«Изначально для нас это было краткосрочное решение кадрового кризиса, но реальность такова, что это наше будущее, — говорит Рамсден. - Искусственный интеллект и робототехника будут все активнее выходить на рынок».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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