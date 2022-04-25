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Теперь и в пасмурную погоду: ученые придумали как улучшить работу солнечных батарей

Теперь и в пасмурную погоду: ученые придумали как улучшить работу солнечных батарей

Автор:
25 апреля 2022 22:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: батареи   будущее   инновации   интересно   материал   новости   открытие   энергия   
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Альтернативные источники энергии - новая нефть на мировом рынке. Проблема лишь в том, что пока оборудование и комплектующие к нему для их добычи стоят немалых денег.

Другой существенной проблемой являются условия для успешной реализации этих устройств по добыче энергии.

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Например, в местности, где большую часть времени не светит солнце (полярные регионы), устанавливать солнечные батареи практически бессмысленно. Но и там есть проекты по освоению солнечной энергии. Ярким примером является переоборудование аэропорта на архипелаге Шпицберген. Несмотря на сезонные дни и ночи, благодаря внедрению солнечных панелей потребление энергии, генерируемой за счет дизельных станций, сократилось на 50%.

При этом и наши ученые не отстают в данном направлении. Недавно стало известно, что сотрудники Московского института стали и сплавов создали солнечные батареи, работающие в любую погоду и даже находясь внутри помещений.

Стоит отметить, что и производство их также проще и дешевле, чем существующие аналоги на рынке. Новаторское открытие наших ученых заключается в том, что они вместо кристаллов кремния, которые используются в обычных солнечных батареях, использовали перовскитные материалы.

И хотя перовскит — довольно-таки редкий материал, являющийся титанатом кальция, в нашей стране есть его месторождения на Урале. К слову, еще его добывают в Австрии, Швейцарии и Финляндии.

Благодаря своим уникальным свойствам солнечные батареи на перовските обеспечивают большую генерацию при рассеянном свете.

К слову, американские коллеги наших ученых из Стэнфордского университета недавно собрали устройство, которое собирает энергию из окружающей среды даже в ночное время. Это не полноценная солнечная батарея, скорее возможность провести ее апгрейд.

Принцип работы устройства заключается в том, что он работает не на солнечных лучах, а на тепле, которое земля "отдает" в воздух.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: батареи   будущее   инновации   интересно   материал   новости   открытие   энергия   
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25k
Юрьевич Час назад
"К слову, американские коллеги наших ученых из Стэнфордского университета недавно собрали устройство, которое собирает энергию из окружающей среды даже в ночное время."

Наверно фонариком на эту батарею ночью светили?
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10k
? ? ? 7 минут назад
солнечные батареи, работающие в любую погоду и даже находясь внутри помещений.
---------------------------
даже обсуждать не хочется

Ссылка youtu.be
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1k
vasja Полчаса назад
Помоему лет 5 - 7назад говорили про какую-то звёздную батарею которой даже света звёзд хватало.
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39k
Бабай 46 минут назад
Ученые придумали как улучшить работу солнечных батарей! Их будут отправлять сразу на Солнце!
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9k
Владимир Час назад
>> даже находясь внутри помещений.
Что за бред? В помещении они могут использоваться как источники света, а не как солнечные батареи.
https://mobile.ruscable.ru/article/1895/https://mobile.ruscable.ru/article/1895/
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