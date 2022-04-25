Теперь и в пасмурную погоду: ученые придумали как улучшить работу солнечных батарей

Альтернативные источники энергии - новая нефть на мировом рынке. Проблема лишь в том, что пока оборудование и комплектующие к нему для их добычи стоят немалых денег.
Другой существенной проблемой являются условия для успешной реализации этих устройств по добыче энергии.
Например, в местности, где большую часть времени не светит солнце (полярные регионы), устанавливать солнечные батареи практически бессмысленно. Но и там есть проекты по освоению солнечной энергии. Ярким примером является переоборудование аэропорта на архипелаге Шпицберген. Несмотря на сезонные дни и ночи, благодаря внедрению солнечных панелей потребление энергии, генерируемой за счет дизельных станций, сократилось на 50%.
При этом и наши ученые не отстают в данном направлении. Недавно стало известно, что сотрудники Московского института стали и сплавов создали солнечные батареи, работающие в любую погоду и даже находясь внутри помещений.
Стоит отметить, что и производство их также проще и дешевле, чем существующие аналоги на рынке. Новаторское открытие наших ученых заключается в том, что они вместо кристаллов кремния, которые используются в обычных солнечных батареях, использовали перовскитные материалы.
И хотя перовскит — довольно-таки редкий материал, являющийся титанатом кальция, в нашей стране есть его месторождения на Урале. К слову, еще его добывают в Австрии, Швейцарии и Финляндии.
Благодаря своим уникальным свойствам солнечные батареи на перовските обеспечивают большую генерацию при рассеянном свете.
К слову, американские коллеги наших ученых из Стэнфордского университета недавно собрали устройство, которое собирает энергию из окружающей среды даже в ночное время. Это не полноценная солнечная батарея, скорее возможность провести ее апгрейд.
Принцип работы устройства заключается в том, что он работает не на солнечных лучах, а на тепле, которое земля "отдает" в воздух.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Боль, которую вы заслужили. Браслет, который передает болезненные ощущения из метавселенной
- Ученые восстановили лица древних египтян по ДНК
- Скажи мне что-нибудь на грибном: ученые выяснили, как общаются грибы
- Инженеры создали робота-пчелу, летающую на солнечных батареях
- Как в Сальвадоре на благо людей Биткоин пускают
Наверно фонариком на эту батарею ночью светили?
---------------------------
даже обсуждать не хочется
Что за бред? В помещении они могут использоваться как источники света, а не как солнечные батареи.
https://mobile.ruscable.ru/article/1895/https://mobile.ruscable.ru/article/1895/