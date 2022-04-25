Теперь и в пасмурную погоду: ученые придумали как улучшить работу солнечных батарей

К слову, американские коллеги наших ученых из Стэнфордского университета недавно собрали устройство, которое собирает энергию из окружающей среды даже в ночное время. Это не полноценная солнечная батарея, скорее возможность провести ее апгрейд.

Принцип работы устройства заключается в том, что он работает не на солнечных лучах, а на тепле, которое земля "отдает" в воздух.