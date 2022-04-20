Японцы создадут робота, способного строить железную дорогу

Японская железнодорожная компания JR West представила новую разработку - робота, который сможет прокладывать железнодорожные пути, и выполнять тяжелую и опасную работу на железной дороге, в том числе на большой высоте. У самого робота есть голова и руки, а управление им осуществляется из специальной кабины, которая может передвигаться по рельсам.