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Японцы создадут робота, способного строить железную дорогу

Японцы создадут робота, способного строить железную дорогу (6 фото)

Автор:
20 апреля 2022 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Япония   в мире   железная дорога   изобретения   робот   роботы   события   техника   технологии   фото   
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Японская железнодорожная компания объявила о разработке уникального робота, который сможет прокладывать железную дорогу и выполнять опасные работы без риска для людей. Робота можно частично считать гуманоидом - у него есть голова и руки.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Япония   в мире   железная дорога   изобретения   робот   роботы   события   техника   технологии   фото   
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11  комментариев
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4k
Горожанин 3 часа назад
С такой кривой логикой и лопату можно назвать роботом. Лопата - это робот-манипулятор, а землекоп - оператор. Нормально. Робот-лопата существенно облегчает работу человеку и повышает производительность труда)))
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1k
perekrestok Час назад
Про роботов столько фильмов сняли, что реальность как то не впечатляет. Кажется что разработчики уже отстают от ожиданий в работе роботов.
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24k
SerGProS Час назад
Не строить ,а что-то реконструитровать. Убирать/добвлять. И иногда под напряжением.
А это 27кВ не шутки
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11k
Cornho 2 часа назад
Увидел этот пост, и чё-то вспомнилось: где-то в начале 90-х смотрел фильм на видео, там люди сражались на гигантских роботах, находясь внутри них. Что-то вроде турниров было. Ещё вроде главного злодея звали Александр, а в конце его главный герой завалил отстреливающейся роботорукой. Может, кто-то понял, о чём речь?
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−6
37k
Aleksandr 2 часа назад
А Мистер Шляпа тоже гуманоидный робот?
У него тоже есть голова и руки...
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2k
Kom9ipa 2 часа назад
А вот автора трудно назвать гуманоидом, так как, очевидно, головы у него нет.
Исходя из его логики, любой подъемно-транспортный механизм является роботом, который управляется из кабины.
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20k
BiZ 2 часа назад
а че делать, когда одному стало несподручно? одной рукой прижал железку к столбу, другой вставил винт, и надо навернуть гайку. звать второго робота?
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2k
Вадим 2 часа назад
30кг.?
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