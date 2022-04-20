Японцы создадут робота, способного строить железную дорогу

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Японская железнодорожная компания объявила о разработке уникального робота, который сможет прокладывать железную дорогу и выполнять опасные работы без риска для людей. Робота можно частично считать гуманоидом - у него есть голова и руки.
Японская железнодорожная компания JR West представила новую разработку - робота, который сможет прокладывать железнодорожные пути, и выполнять тяжелую и опасную работу на железной дороге, в том числе на большой высоте. У самого робота есть голова и руки, а управление им осуществляется из специальной кабины, которая может передвигаться по рельсам.
Оператор сможет управлять роботом из кабины с помощью VR-шлема и системы управления - левая и правая руки оператора соответствуют левой и правой “рукам” робота. При этом робота можно поднять на разную высоту, и он способен поднимать и передвигать грузы весом до 30 килограммов.
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Испытания робота начались в апреле этого года, а выпуск планируется в 2024 году. Робот пока что находится в стадии разработки, и требует доработок, однако, это уже показывает, насколько продвинулось направление робототехники в последние годы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А это 27кВ не шутки
У него тоже есть голова и руки...
Исходя из его логики, любой подъемно-транспортный механизм является роботом, который управляется из кабины.