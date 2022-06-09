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"Палка, палка, кругляшок": в соцсетях высмеяли логотип российского McDonald's

"Палка, палка, кругляшок": в соцсетях высмеяли логотип российского McDonald's

Автор:
09 июня 2022 13:28
Сообщество : Жить в России
Метки: McDonald's   Еда   логотип   макдональдс   общепит   реакция соцсетей   ребрендинг   товарный знак   фастфуд   эмблема   
1126
11

И хотя название сети быстрого питания всё еще держится в секрете, стало известно, как выглядит логотип бренда, который заменит Макдональдс. Похоже, интернет-сообществу он не нравится.

7 июня новые владельцы McDonald's подали заявку на регистрацию двух товарных знаков, а сегодня определились с тем, каким именно будет новый логотип сети. Встречаем!

Как поясняют в пресс-службе компании, на лого представлены главные символы самого популярного общепита: картошка фри и бургер. Для тех, кто не догадался, поясняем: вот те две палочки - это картошка, а кругляш - бургер.


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Оранжевые и красные оттенки пробуждают аппетит, а зеленый фон логотипа как бы намекает на то, что еда безопасная и экологически чистая. Это те самые стандарты качества, к которым привыкли посетители сети McDonald's.


Между тем, далеко не всем новый логотип пришелся по душе. И среди недовольных, не только обыватели, но и эксперты. Основатель брендингового агентства Repina Branding Валерия Репина уверена, что над эмблемой бренда нужно было подумать более тщательно. "Опубликованные товарные знаки вызывают недоумение. И тут дело даже не в отсутствии уникальности, ведь многие товарные знаки известных компаний очень простые. Проблема в том, что форма и сочетание цветов выглядят несовременно, грузно и подходят больше для местечковой заправки, нежели для общепита", — считает эксперт. Скорее всего, уверена Репина, владелец «Макдоналдса» не обращался в брендинговые агентства за логотипами и сделал всё «своими руками». Подобная спешка чаще всего приводит к тому, что компании приходится снова менять символику на более удачную и продуманную. А это грозит дополнительными финансовыми расходами на замену вывесок и других бренд-носителей.


С Репиной согласен и креативный директор студии дизайна Veonix Виктор Некрасов: "Цвета, по моему мнению, невкусные, слишком "грязные" для общепита. Логотип совершенно непримечательный».


Кстати, пользователи Сети, подумав, вспомнили, что где-то уже видели похожие товарные знаки.


Найди десять отличий


Что же касается ассоциаций, которые возникли у представителей интернет-сообщества, то они были весьма интересными.


А вам понравился новый логотип, друзья? Какие ассциации он вызывает?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: McDonald's   Еда   логотип   макдональдс   общепит   реакция соцсетей   ребрендинг   товарный знак   фастфуд   эмблема   
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29  комментариев
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12k
Хреноффф 2 часа назад
Глубоко плевать на реинкарнацию мака, но что несут эти эксперты? Два склонившихся педофила??? Это всё шутки про тест Роршаха напоминает
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23k
Fat boy slim is * in a heaven 12 минут назад
Из военных экспертов все срочно переквалифицировались в дизайнеров, ага.
А кудрявое чмо Варламов что говорит? Нашел уже помойки у новых маков?
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13k
K7OO 18 минут назад
Такую неприязнь к логотипу испытываю, что аж кушать не могу..
Какая нахрен разница, что там накарябал какой-то сопливый дизайнер? С понтом люди приходят в кафешку логотип жрать. Гребаные торгаши превратили людей в каких-то фетишистов, из-за чего обертка стала гораздо важнее самой конфеты. А в итоге на все это бессмысленное говно тратятся немыслимые суммы, которые потом ложатся на конечного потребителя.
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66
eutace 39 минут назад
котлета и картофельные дольки
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3k
Едондер пуп 40 минут назад
Либо бургеры будут крохотные, либо картошки гигантские.
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
"Оранжевые и красные оттенки пробуждают аппетит, а зеленый фон логотипа как бы намекает на то, что еда безопасная и экологически чистая."
Это они сами придумали?
Это как сова и глобус...
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16k
Дядюшка Ау Час назад
Чмоки всем в этом чате. Я смотрю, что, судя по интенсивности сообщение про данный пищевой франчайзи, в стране то и проблем больше нет. Куда глянь - а кто хозяин, а какие блюда будут. Отдельным видео выложено - как чистят подносы. Тьфу. Да нагадить на этот макдональс и растереть.
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10k
Касьян Пуздой 2 часа назад
логотип как логотип, не лучше и не хуже чем у других.
мне вот логотип макдональдс напоминает чьи-то отрезанные уши, например. и судя по вкусу и качеству - это не так уж далеко от истины.
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1k
Kariya 2 часа назад
Переделка это же возможность продумать реально что-то свое. У нас не было Макдональда-клоуна, но был, скажем, куклачев. Даешь логотип кота в хотдоге ну или хотя бы гамбургер с ушами, как намек, что там и правда есть мясо LOL
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7k
Владимир 2 часа назад
"Обсëрыш" Название, сеть бесплатных туалетов, да и еда не сильно долго задерживается!
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1k
Трям 2 часа назад
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291
Повелитель Бури Трям 2 часа назад
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43k
Андрей 2 часа назад
Я на эту контору смотрю как на общепит, а не как на музей красивых изображений. Мне абсолютно наплевать, что там они нарисуют или не нарисуют. Ну а те, кто обсуждает логотип, те видно уже как тот кот себе уже всё "вымыли" и осталось время обосрать мак. Харчи там убогие или пойдут - вот что должно волновать в первую очередь.
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1k
Ksenia2 2 часа назад
Ни о чем.
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Вот именно, что не вызывает аппетит и какое-то безрадостное.
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7k
Б.Касторский 2 часа назад
А название хоть придумали? Логотип так себе, мне он о еде не напоминает. Увидел бы, подумал что банк может из 90-х.
Увидим скоро, что откроют. Любопытно как поменяется и как работать будут.
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