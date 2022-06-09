"Палка, палка, кругляшок": в соцсетях высмеяли логотип российского McDonald's

И хотя название сети быстрого питания всё еще держится в секрете, стало известно, как выглядит логотип бренда, который заменит Макдональдс. Похоже, интернет-сообществу он не нравится.
7 июня новые владельцы McDonald's подали заявку на регистрацию двух товарных знаков, а сегодня определились с тем, каким именно будет новый логотип сети. Встречаем!
Как поясняют в пресс-службе компании, на лого представлены главные символы самого популярного общепита: картошка фри и бургер. Для тех, кто не догадался, поясняем: вот те две палочки - это картошка, а кругляш - бургер.
Оранжевые и красные оттенки пробуждают аппетит, а зеленый фон логотипа как бы намекает на то, что еда безопасная и экологически чистая. Это те самые стандарты качества, к которым привыкли посетители сети McDonald's.
Между тем, далеко не всем новый логотип пришелся по душе. И среди недовольных, не только обыватели, но и эксперты. Основатель брендингового агентства Repina Branding Валерия Репина уверена, что над эмблемой бренда нужно было подумать более тщательно. "Опубликованные товарные знаки вызывают недоумение. И тут дело даже не в отсутствии уникальности, ведь многие товарные знаки известных компаний очень простые. Проблема в том, что форма и сочетание цветов выглядят несовременно, грузно и подходят больше для местечковой заправки, нежели для общепита", — считает эксперт. Скорее всего, уверена Репина, владелец «Макдоналдса» не обращался в брендинговые агентства за логотипами и сделал всё «своими руками». Подобная спешка чаще всего приводит к тому, что компании приходится снова менять символику на более удачную и продуманную. А это грозит дополнительными финансовыми расходами на замену вывесок и других бренд-носителей.
С Репиной согласен и креативный директор студии дизайна Veonix Виктор Некрасов: "Цвета, по моему мнению, невкусные, слишком "грязные" для общепита. Логотип совершенно непримечательный».
Кстати, пользователи Сети, подумав, вспомнили, что где-то уже видели похожие товарные знаки.
Найди десять отличий
Что же касается ассоциаций, которые возникли у представителей интернет-сообщества, то они были весьма интересными.
А вам понравился новый логотип, друзья? Какие ассциации он вызывает?
Источник:
АНТИФИШКИ
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А кудрявое чмо Варламов что говорит? Нашел уже помойки у новых маков?
Какая нахрен разница, что там накарябал какой-то сопливый дизайнер? С понтом люди приходят в кафешку логотип жрать. Гребаные торгаши превратили людей в каких-то фетишистов, из-за чего обертка стала гораздо важнее самой конфеты. А в итоге на все это бессмысленное говно тратятся немыслимые суммы, которые потом ложатся на конечного потребителя.
Это они сами придумали?
Это как сова и глобус...
мне вот логотип макдональдс напоминает чьи-то отрезанные уши, например. и судя по вкусу и качеству - это не так уж далеко от истины.
Увидим скоро, что откроют. Любопытно как поменяется и как работать будут.
Меня, например, удивлен почему именно там, а не в столовой. У меня рядом с офисом была Вилка-Ложка. Первое, второе и компот за вменяемые деньги и быстро. Но люди привыкли к этим бургерам. Хотя лучше Мак, чем всякие шаурмячные с непонятными "поварами".
Сомневаюсь.
Реклама и доступность. Тот же Бургер Кинг дороже.