"Палка, палка, кругляшок": в соцсетях высмеяли логотип российского McDonald's

Оранжевые и красные оттенки пробуждают аппетит, а зеленый фон логотипа как бы намекает на то, что еда безопасная и экологически чистая. Это те самые стандарты качества, к которым привыкли посетители сети McDonald's.

Между тем, далеко не всем новый логотип пришелся по душе. И среди недовольных, не только обыватели, но и эксперты. Основатель брендингового агентства Repina Branding Валерия Репина уверена, что над эмблемой бренда нужно было подумать более тщательно. "Опубликованные товарные знаки вызывают недоумение. И тут дело даже не в отсутствии уникальности, ведь многие товарные знаки известных компаний очень простые. Проблема в том, что форма и сочетание цветов выглядят несовременно, грузно и подходят больше для местечковой заправки, нежели для общепита", — считает эксперт. Скорее всего, уверена Репина, владелец «Макдоналдса» не обращался в брендинговые агентства за логотипами и сделал всё «своими руками». Подобная спешка чаще всего приводит к тому, что компании приходится снова менять символику на более удачную и продуманную. А это грозит дополнительными финансовыми расходами на замену вывесок и других бренд-носителей.

С Репиной согласен и креативный директор студии дизайна Veonix Виктор Некрасов: "Цвета, по моему мнению, невкусные, слишком "грязные" для общепита. Логотип совершенно непримечательный».

Кстати, пользователи Сети, подумав, вспомнили, что где-то уже видели похожие товарные знаки.