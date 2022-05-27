Белорусская компания подала заявки на регистрацию брендов «Росдональдс», «Мосдональдс» и Rusdonald’s

Судя по всему, не всё потеряно. Белорусская ООО "Прогресс Консалтинг" подала заявки на регистрацию брендов "Росдональдс", "Мосдональдс" и Rusdonald’s. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на имеющуюся документацию. Согласно заявкам, под этими брендами можно открывать бары, закусочные, кафе и рестораны.

Конечно, русский народ прекрасно прожил бы и без бургеров, но рабочие места, оставшиеся после закрытия McDonald’s нужно осваивать. Как-никак, но люди получали свои деньги, а теперь лишились этой возможности. В структуре "Мака" было 850 ресторанов по всей стране с 62 000 сотрудников и теперь все эти работники остались без работы.