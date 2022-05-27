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Белорусская компания подала заявки на регистрацию брендов «Росдональдс», «Мосдональдс» и&nbsp;Rusdonald’s

Белорусская компания подала заявки на регистрацию брендов «Росдональдс», «Мосдональдс» и Rusdonald’s

Автор:
27 мая 2022 09:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Еда   Юмор   интересное   макдональдс   общепит   прикол   фото   
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В марте сеть ресторанов McDonald’s прекратила свою работу на территории РФ. Позже компания вовсе заявила о полном уходе с российского рынка. Руководство запретило использовать названия блюд, меню и логотип ресторана. Однако россияне не расстроились и уже придумали замену!

12 июня в Москве отроется новый ресторан на том месте, где когда-то был открыт первый McDonald’s - на Пушкинской. Следом за этим рестораном по всей стране будут открываться новые рестораны. Пока неизвестно, как они будут называться. Патент "Дядя Ваня" не прошёл регистрацию. Логотип "Дяди Вани" был подозрительно похож на классический "Мак" - будто "M" повернули на бок и превратили ее в букву "В".

Судя по всему, не всё потеряно. Белорусская ООО "Прогресс Консалтинг" подала заявки на регистрацию брендов "Росдональдс", "Мосдональдс" и Rusdonald’s. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на имеющуюся документацию. Согласно заявкам, под этими брендами можно открывать бары, закусочные, кафе и рестораны.

Конечно, русский народ прекрасно прожил бы и без бургеров, но рабочие места, оставшиеся после закрытия McDonald’s нужно осваивать. Как-никак, но люди получали свои деньги, а теперь лишились этой возможности. В структуре "Мака" было 850 ресторанов по всей стране с 62 000 сотрудников и теперь все эти работники остались без работы.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Еда   Юмор   интересное   макдональдс   общепит   прикол   фото   
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Алеksей Полчаса назад
а без всяких дональдов прям ваще никак? или Дональд это национальное белорусское имя?
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u85xzwky5w@bheps.com 2 минуты назад
всем привет из иллинойс ! мой родной дятька из украины пишет что подбил из стугна ПЯТЫЙ путлеровский танк и получил орден heroes of ukraine !
очень смеялся по скайпу когда рассказывал как кричал выползший из танка горящий русс-ий вантна.

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