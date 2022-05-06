«Не забудьте добавить коктейль "Холокост!"»: норвежский McDonald’s обвинили в пропаганде нацизма

Украинка, живущая в Осло, сфотографировала меню, в котором значился бургер Bandera. После этого аккаунты фаст-фуда в соцсетях обвалили с гневной критикой.
Интернет-пользователи атаковали соцсеть «Макдоналдса» в Норвегии из-за бургера Bandera в меню ресторана. О том, что он там есть, с гордостью поведала украинка, запостив в соцсети пару видео.
На одном из видео изображен бургер из говядины под красноречивым названием, созвучным фамилии украинского нациста.
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В другом ролике показали меню ресторана быстрого питания. На табло можно заметить, что такие же названия носят также вегетарианский и куриный сэндвичи, стоимостью 129 норвежских крон.
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После появления этих видео в аккаунте McDonald’s начался ажиотаж. Многие обвинили норвежский ресторан в попытке поддержать украинского нациста.
Между тем, кто-то попытался поведать, что, возможно, нацист Бандера не имеет к бургеру никакого отношения, т.к. по испански слово "Bandera" означает "флаг", и его часто используют в разных выражениях, однако комментаторы этим объяснением не удовлетворились.
А некоторые интернет-пользователи отметили, что бургер Bandera давно обосновался в меню «Макдоналдса», ещё за несколько лет до спецоперации, однако комментаторов это не остановило.
Через время бургер исчез из заказов. По крайней мере, сейчас его купить онлайн невозможно. Компания пока инцидент никак не комментировала.
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АНТИФИШКИ
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Думали нагадить России, наверно, но по факту Бандера больше убивал поляков и украинцев.
P.s Ну и на короночку добавить в меню "Холокост BBQ" - прямо с печи, с дымком
Зато хохлобандерасня пудет пищать и ссаться от песни "Bandiera Rossa", созвучная по-русски с "бандера росса".
Только хватит ли ума у хохлобандерасни понять что "Bandiera Rossa" это песня итальянских коммунистов начала прошлого века или у хохлобандерасов шок будет???
На ютубе много версий есть этой песни. Мне очень понравилось как поёт эту песню наша современница, молодая итальянка.