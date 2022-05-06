FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 4541 пост • 1179 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
«Не забудьте добавить коктейль "Холокост!"»: норвежский McDonald’s обвинили в пропаганде нацизма

«Не забудьте добавить коктейль "Холокост!"»: норвежский McDonald’s обвинили в пропаганде нацизма

Автор:
06 мая 2022 15:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: McDonald's   бургер   видео   гамбургер   макдональдс   мнения   нацизм   осло   политика   реакция соцсетей   
1131
7
2

Украинка, живущая в Осло, сфотографировала меню, в котором значился бургер Bandera. После этого аккаунты фаст-фуда в соцсетях обвалили с гневной критикой.

Интернет-пользователи атаковали соцсеть «Макдоналдса» в Норвегии из-за бургера Bandera в меню ресторана. О том, что он там есть, с гордостью поведала украинка, запостив в соцсети пару видео.


На одном из видео изображен бургер из говядины под красноречивым названием, созвучным фамилии украинского нациста.


В другом ролике показали меню ресторана быстрого питания. На табло можно заметить, что такие же названия носят также вегетарианский и куриный сэндвичи, стоимостью 129 норвежских крон.


После появления этих видео в аккаунте McDonald’s начался ажиотаж. Многие обвинили норвежский ресторан в попытке поддержать украинского нациста.


Между тем, кто-то попытался поведать, что, возможно, нацист Бандера не имеет к бургеру никакого отношения, т.к. по испански слово "Bandera" означает "флаг", и его часто используют в разных выражениях, однако комментаторы этим объяснением не удовлетворились.



А некоторые интернет-пользователи отметили, что бургер Bandera давно обосновался в меню «Макдоналдса», ещё за несколько лет до спецоперации, однако комментаторов это не остановило.

Через время бургер исчез из заказов. По крайней мере, сейчас его купить онлайн невозможно. Компания пока инцидент никак не комментировала.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: McDonald's   бургер   видео   гамбургер   макдональдс   мнения   нацизм   осло   политика   реакция соцсетей   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Александр 3 часа назад

Думали нагадить России, наверно, но по факту Бандера больше убивал поляков и украинцев.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
1k
Motorola 8 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Frank Borman Полчаса назад
А почему этот бургер без сала? Непорядок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
85
Mark 41 минуту назад
Ну а чё? Недалеко осталось, чтобы замутили "Геббельс-бургер" и "Гиммлер-шейк" ну а хер ли? Маркетинг решает...

P.s Ну и на короночку добавить в меню "Холокост BBQ" - прямо с печи, с дымком
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Михалыч Час назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Per aspĕra ad astra 2 часа назад
Щазз будет приколюха!!!
Зато хохлобандерасня пудет пищать и ссаться от песни "Bandiera Rossa", созвучная по-русски с "бандера росса".

Только хватит ли ума у хохлобандерасни понять что "Bandiera Rossa" это песня итальянских коммунистов начала прошлого века или у хохлобандерасов шок будет???


На ютубе много версий есть этой песни. Мне очень понравилось как поёт эту песню наша современница, молодая итальянка.

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
492
HalloFreeSpace 2 часа назад
Трудности перевода
Вообще-то это флаг, по испански ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
158
Andrew Belaks HalloFreeSpace Полчаса назад
Ненене, это специально придумали, что бы украинцам насолить! Хитрые испанцы)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
492
HalloFreeSpace parallax 13 секунд назад
Потому что никакого сходства нет ... Бывают и просто сны )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Shtoppi 3 часа назад
Клиентоориентированность на волне прибытия сала в эвропу?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Егор 3 часа назад
Года три назад же эту тему обсуждали. Там к Украине, вроде, отношения никакого и нет. То ли блюдо из говядины доминиканское какое-то за основу взято, то ли местечко какое-то с ковбоями. Или мне померещилось?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

150826



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как заставить себя встать с дивана, или убойные примеры эффективной мотивации
Как заставить себя встать с дивана, или убойные примеры эффективной мотивации
Наглый обочечник устроил ДТП и лишился номерных знаков
Наглый обочечник устроил ДТП и лишился номерных знаков
События на Украине 5- 6 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 5- 6 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Гениальный метод «охмурежа» и конфуз Владимира Меньшова: как снимали «Где находится нофелет?»
Гениальный метод «охмурежа» и конфуз Владимира Меньшова: как снимали «Где находится...
Иван Ургант едет на гастроли в Германию
Иван Ургант едет на гастроли в Германию
Всадник-драконоборец и покровитель Москвы: что легло в основу столичного герба
Всадник-драконоборец и покровитель Москвы: что легло в основу столичного герба
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Земля прогрелась - можно сеять.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#в мире#интересное#кино#Приколы#мир#факты#Спорт#автомобили
#Юмор#интересно#Ватермарк#картинки#история#Разное#Украина#шоу бизнес#кот#дети
#прикол#подборка#забавно#США#дтп#природа#аварии#люди#Германия#милота
Всадник-драконоборец и покровитель Москвы: что легло в основу столичного герба Всадник-драконоборец и покровитель Москвы: что легло в основу столичного герба Сотрудник "Макдональдса" показал, как готовится лук для знаменитых бургеров из фастфуда Сотрудник "Макдональдса" показал, как готовится лук для знаменитых бургеров из фастфуда "Куда вы нас посылаете?": украинки возмутились новым приказом Минобороны о постановке женщин на воинский учет "Куда вы нас посылаете?": украинки возмутились новым приказом Минобороны о постановке женщин на... "Лучше бы Свету из Иваново выдвигали": предвыборное видео экс-"татушки" рассердило россиян "Лучше бы Свету из Иваново выдвигали": предвыборное видео экс-"татушки" рассердило россиян "Не про**и!": в Сети обсуждают рекламу выборов с эротическим подтекстом "Не про**и!": в Сети обсуждают рекламу выборов с эротическим подтекстом "Составишь завещание и будешь плакать": Кадыров пригрозил комментатору, назвавшему его шайтаном "Составишь завещание и будешь плакать": Кадыров пригрозил комментатору, назвавшему его шайтаном

На что жалуетесь?

Вернуться