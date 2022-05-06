«Не забудьте добавить коктейль "Холокост!"»: норвежский McDonald’s обвинили в пропаганде нацизма

Интернет-пользователи атаковали соцсеть «Макдоналдса» в Норвегии из-за бургера Bandera в меню ресторана. О том, что он там есть, с гордостью поведала украинка, запостив в соцсети пару видео.

На одном из видео изображен бургер из говядины под красноречивым названием, созвучным фамилии украинского нациста.