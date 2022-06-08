Полная деМАКцификация: сотрудники McDonald’s показали последние приготовления перед открытием

Говорят, что новое - это хорошо забытое старое. В истории с сетью McDonald’s всё немножко иначе: россияне еще не успели позабыть вкус биг-мака, как рестораны быстрого питания снова готовы принять своих клиентов и накормить до отвала привычными блюдами из хорошо знакомого меню.





Новые хозяева сети ( 19 мая стало известно, что McDonald’s продал свой бизнес предпринимателю Александру Говору) пока не афишируют название фаст-фуда. Однако кое-какие подробности о внутренней кухне Мака уже известны. В частности, сотрудникам пока не поменяли подносы, но настоятельно посоветовали удалить с них букву "М". Тот же апгрейд придется провести и с форменной одеждой. Вопрос: как это сделать?





Работники Макдональдса поделились своими лайфхаками и опубликовали фото и видео полученного результата.