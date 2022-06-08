Полная деМАКцификация: сотрудники McDonald’s показали последние приготовления перед открытием

Совсем скоро в РФ откроются первые рестораны новой сети быстрого питания. Инвентарь сотрудникам разрешили оставить, но логотип с него необходимо удалить. Как выходят из положения работники Мака? Спойлер: по-разному.
Говорят, что новое - это хорошо забытое старое. В истории с сетью McDonald’s всё немножко иначе: россияне еще не успели позабыть вкус биг-мака, как рестораны быстрого питания снова готовы принять своих клиентов и накормить до отвала привычными блюдами из хорошо знакомого меню.
Новые хозяева сети ( 19 мая стало известно, что McDonald’s продал свой бизнес предпринимателю Александру Говору) пока не афишируют название фаст-фуда. Однако кое-какие подробности о внутренней кухне Мака уже известны. В частности, сотрудникам пока не поменяли подносы, но настоятельно посоветовали удалить с них букву "М". Тот же апгрейд придется провести и с форменной одеждой. Вопрос: как это сделать?
Работники Макдональдса поделились своими лайфхаками и опубликовали фото и видео полученного результата.
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Успеют ли обработать болгаркой все оставшиеся лотки и подносы?
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АНТИФИШКИ
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Бесплатные туалеты в городе ой как нужны. На остальной ассортимент, хожу в другие места.
Если я веду в "Макдональдс" детей праздновать день рождения сына, то УВЕРЕННА, что ни один из них не будет после маяться животом.
Текучка кадров, в результате - бешенная (как и в любой "сетевухе", в общем-то)
А эти "хорошие управленцы"(с), в основной массе - отъявленные сволочи, которых ЛЮТО ненавидит весь остальной персонал МакДаков, и, при первой же возможности, тоже устраивает "хорошим управленцам" подставы. Чуть ли не комплоты составляют по свержению особо стервозных говнюков-"манагеров".
Макдональдс явно не контора для долговременной работы для рядовых сотрудников. Просто способ заработать студенту, например.
а как будет называться таки новая сеть?
любой из них раз 10 выглядит лучше