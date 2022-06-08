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Полная деМАКцификация: сотрудники McDonald’s показали последние приготовления перед открытием

Полная деМАКцификация: сотрудники McDonald’s показали последние приготовления перед открытием

Автор:
08 июня 2022 12:17
Сообщество : Жить в России
Метки: McDonald's   Еда   видео   макдональдс   открытие   перезапуск   ребрендинг   ресторан   фаст-фуд   
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Совсем скоро в РФ откроются первые рестораны новой сети быстрого питания. Инвентарь сотрудникам разрешили оставить, но логотип с него необходимо удалить. Как выходят из положения работники Мака? Спойлер: по-разному.

Говорят, что новое - это хорошо забытое старое. В истории с сетью McDonald’s всё немножко иначе: россияне еще не успели позабыть вкус биг-мака, как рестораны быстрого питания снова готовы принять своих клиентов и накормить до отвала привычными блюдами из хорошо знакомого меню.


Новые хозяева сети ( 19 мая стало известно, что McDonald’s продал свой бизнес предпринимателю Александру Говору) пока не афишируют название фаст-фуда. Однако кое-какие подробности о внутренней кухне Мака уже известны. В частности, сотрудникам пока не поменяли подносы, но настоятельно посоветовали удалить с них букву "М". Тот же апгрейд придется провести и с форменной одеждой. Вопрос: как это сделать?



Работники Макдональдса поделились своими лайфхаками и опубликовали фото и видео полученного результата.

Судя по сообщению в паблике сотрудников сети, до выхода на работу им осталось совсем чуть-чуть.


Успеют ли обработать болгаркой все оставшиеся лотки и подносы?

Источник:

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Метки: McDonald's   Еда   видео   макдональдс   открытие   перезапуск   ребрендинг   ресторан   фаст-фуд   
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35  комментариев
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2k
Radugananebe 3 часа назад
А на новые подносы денег нет?
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172
Константин Radugananebe 3 часа назад
зачем? лишние расходы, а цель - максимальное извлечение прибыли...
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4k
Rubiroid_47 Час назад
8 часов на 12 лотков, это они бумагой P2500 чтоль терли?
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58
Влад Rubiroid_47 Час назад
Оклад))
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214
Оникс 2 часа назад
Пусть поскорее открывают.
Бесплатные туалеты в городе ой как нужны. На остальной ассортимент, хожу в другие места.
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3k
Frank Borman 2 часа назад
Если перевернуть лоток, то буква М превращается в букву Ш. А Ш - это и есть новое название Шаурмяк..
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9k
Izrin Maria 2 часа назад
Дело не в названии.
Если я веду в "Макдональдс" детей праздновать день рождения сына, то УВЕРЕННА, что ни один из них не будет после маяться животом.
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84
adssaf afasffdsga Izrin Maria Час назад
Специально для этого в интернете есть куча сервисов с рейтингом заведений.
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58
Влад Izrin Maria Час назад
в день рождения детей в макдак? вы своих детей не любите что-ли?)
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46k
dima423 2 часа назад
Ну есть же народное название макдональдса - макдак... и М убирать не надо)
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24k
Ego sum qui sum 3 часа назад
зато клиенты вольны не убирать символику
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7k
Б.Касторский 3 часа назад
Удивительно, если смогут сохранить всю сеть и сотрудников. Уверен, что долгое сотрудничество воспитало много хороших управленцев, главное что бы не начали скатываться до привокзальных забегаловок.
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9k
12345678910 3 часа назад
Да на..у.й оттирать ,пусть остаётся как трофей Что бы у этих питухов там подгарало при каждом выдохе из зала!!!
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3
бон ли 12345678910 2 часа назад
как же без патриотов, поверь, у них не подгорит, а вот что наши в замен могут предложить, уже известно!
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2k
Copycat 3 часа назад
не балгаркой вообще вижу быстро получается)

а как будет называться таки новая сеть?
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