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Грустно - и точка? Аналог "Макдоналдса" за первый год работы получил 11,3 млрд рублей убытка

Грустно - и точка? Аналог "Макдоналдса" за первый год работы получил 11,3 млрд рублей убытка

Автор:
30 марта 2023 08:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Система ПБО   вкусно и точка   макдональдс   прибыль   ребрендинг   фастфуд   финансовый отчёт   финансы   
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Управляющая сетью ресторанов быстрого питания "Вкусно- и точка" впервые отчиталась о результатах по итогам 2022 года, и они не впечатляют.

Компания "Система ПБО", которая управляет сетью "Вкусно - и точка" закончила 2022 год с чистым убытком в 11,3 млрд рублей. В 2021 году, напротив, чистая прибыль составила около двух миллиардов рублей. Также за 2022 год упала выручка "Системы ПБО". Правда, этот показатель лишь на 2,3% ниже по сравнению с 2021 годом.


Тем интереснее тот факт, что компания "ДВРП", через которую сеть "Вкусно - и точка" развивается на Дальнем Востоке, 2022 год закончила не с убытками, а с прибылью в 667,7 млн руб.

Между тем, в пресс-службе компании заявляют, что сравнивать показатели 2021 и 2022 годов некорректно. Во-первых, почти половину 2022 года рестораны быстрого питания были закрыты и перезапускались постепенно. Во-вторых, "Системе ПБО" пришлось провести ребрендинг со сменой не только названия, но и всех составляющих - от меню до реорганизации штата. Некоторые сервисы, к примеру - доставка, тоже были запущены не сразу, что отразилось на прибыли компании. Весь процесс реорганизации происходил постепенно. К примеру, к концу июня в РФ работало около 200 предприятий, а сейчас их количество превышает 850.


И если сравнивать первые показатели 2023 года с аналогичным периодом работы в 2021 и 2022 годах, то они впечатляют - сообщает издание "Фонтанка".


Напомним, что компания "Макдоналдс" заявила об уходе из РФ в мае 2022 года. Покупателем её активов стал Александр Говор, который теперь он управляет сетью ресторанов с названием "Вкусно - и точка". Первое заведение под новым названием открылось в Москве 12 июня.


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Метки: Ynews   Система ПБО   вкусно и точка   макдональдс   прибыль   ребрендинг   фастфуд   финансовый отчёт   финансы   
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42  комментария
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90
Obrval 2 часа назад
Пофиг и точка.
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63
r3mba4 5 минут назад
нужен ли этот фасфуд? Возрождайте Блинные и Пельменные. )
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917
idhr 6 минут назад
Да он может просто и не нужен по сути-то уже ... В 90-х это что было, это было симврол "других" ценностей, западных, общества потребления и т.д. Сейчас в таком символе нету нужды уже, с одной стороны есть уже своё, с другой стороны, и сам символ не актуалени как именно символ, поскольку с обществом потребления не задаётся, в россии так и не пошло, а на западе заканчивается. Дешевая едаловка ... ну не такая уж и дешевая, не дароом всякие акции с игрушками и сувенирами, что бы заманить малышню и их родитенлей. Может быть, может!, подобная огромная сеть просто-таки и не жизнеспособна в наших современных реалиях. Сетьевые заведения, да, нужны, но не в таком количестве, не у каждого метро, не в каждом районе. Нужно не бездумно их тыкать где только получается площади урвать, а с мотреть неа спрос среди целевой аудитории. Напррример где-то где много молодёжи, где какие-то крупные учебные даже не заведения комплексы, гшде много малышни с родителями (парки, рекреации), где большие потоки людей, аэропорты, мега-моллы, а вот у меня рядом со сретенским, чсистиопрудным бульварами, он нахрен не нужен, мало тут и молодёжи, и родителей с малышнёй, а более взрослая ит соллидная публика, пйдёт лучше в бобров и уток, аляску, и прочие многочисленные заведения, совершенно вся палитра предсмьапвлена, от весьма бюджетных, до весьма не дешевых, при этом все они плюс-минус обладают какой то индивиджуальностью, спецификой, под настроение, иногда может быть интересно посмотреть что то новое, иногда наоборот, интересно пойтьи туда где были уже и понравилось. А мак в этом плане оба мимо, ни чего интересного, всё давно известно, и на счёт, чего-то осробенности какой-то, что понравилдось, тоже мимо, нет там ни капких особенностей, кроме игрушки в подарок для малышей и типа дешевизны, вот и получается, что из потока многочисленного, мак который у меня рядом, выхватывая всё ту же молодёж, не особо-то и успешен, по тому что с ордной стороны молодёж тут не основной контенгент, а и сотого даже мололдёж не редко предпочитает какие-то другие кафе, по принципу, ну-ууу мак и у нас рядом с домом\эучагой есть, пойдём лучше посмотрим что в том другом кафе ... -
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10k
Serg 12 минут назад
чтобы выйти в плюс, пару-тройку лет надо, а иногда и 5-10 лет
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844
Андерсен 13 минут назад
Есть любители фастфуда, не осуждаю их - каждый сам выбирает, что ему хочется. Лично я просто научился готовить, это совсем несложно при желании, рецептов в инете полно. Мне это и интересно, и неплохо получается ))
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6k
Sanar 14 минут назад
У меня это совсем наоборот работает, чем больше шума тем меньше желания посетить заведение, в маке не был ни разу, в этой нигерской рыгаловке от тимати тоже, даже в аэропортах при длительной стоянке обхожу стороной.
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2k
Руслан 16 минут назад
Не знаю, как в других городах, у нас в Казани практически весь 22 год не было интеграции с Яндекс-едой. А иногда хочется дряни этой поесть) Идти - лень, ну и заказывал в Бургер Кинге (кстати, его выручку интересно было бы узнать
) Вот у них рост, скорее всего, не хилый.
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12k
Проктолог-иллюзионист 17 минут назад
Так основной потребитель этого свалил в Грузию)
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8k
SuperTroll Полчаса назад
Так это помойка сраная стала. Раньше, ну захотелось вредненького, раз в год зашел сожарл бургер с колой ну и норм. А сейчас там не то что вредное, а просто тошнотворное. Котлета как из дохлой крысы, картошка дерьмо полное. Лист салата вообще отсутствует. Пару неделю назад съел там мафин этот аля замена гамбургеру, так с толчка потом весь вечер не слазил. Так что везде куда свои кривые лапки "российские дефективные менеджеры" засовывают, все в дерьмо превращается.
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
либерасня больше воняла что никто там питаться не будет...чуть ли майдан не устраивали по этому ..Алеша Навальный сейчас наверняка бы от такого хавчика не отказался)
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6k
sumrаknn Полчаса назад
Факдональдс
Поешь пластмассовый бифштекс
Залей все пепси с пузырьками
Как поролон в тебя войдет
Тот чизбургер с гамбургерами
И профи затуманят мозг
Той нарисованной улыбкой
Чтоб корпорацию поднял ты
Ну а тебе одни убытки, убытки, убытки
Не ешь ты вкусный русский суп
И украинский борщ с наваром
Не ешь немецких вкусных блюд
Французский сыр забудь, так надо
Теперь все деньги собери
Тащи их в домик разноцветный
Удар в желудок нанеси
Дадут тебе подарок детский
Ссылка youtu.be
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5k
ZET 48 минут назад
под каким соусом гавно не подавай - гавно и остается все равно
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739
Uganda 49 минут назад
Котлетка на хелбушке, компотик, оливье Норм было бы и сытно и полезнее.
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503
Вася Васильев 52 минуты назад
Да нафиг это говно в России не надо. Закрыть и забыть.
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6k
x3matic 53 минуты назад
Название говно.Бургеры не вкусные.Мне не понравился.
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7k
tamin 55 минут назад
Жаль. Очень жаль, что эта сеть осталась нас. Закрыть все эти фастфуды. Есть вон охрененная сеть. Помпончики. Пельмени вполне, чебуреки бомбические, сосиски в тесте вкусные. Пончики ммммм.
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49
Аврашалом Маркович tamin 52 минуты назад
Зачем таки закрывать? Сами закроются, не выдержав конкуренции. Ведь помпончики, чебуреки и сосиски такие бомбические
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865
Николай 55 минут назад
Я заходил "инспектрировать", что там поменялось и как справились и по сути ничего. Если раньше нравилось то и сейчас понравится. Народа примерно так же как было.
Так, что прибыль будет чуть попозже.
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131
Alex Roland 55 минут назад
Бутик воТочка ... и дома
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78
Alexander 55 минут назад
Этого стоила ожидать. Это долгосрочный бизнес который принесет прибыль только через 5-10 лет. Сейчас сразу вложили огромные деньги: Место, оборудование, перераспределение поставщиков, логистика в общем это обычный бизнес.
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860
Иванов Петров Сидоров 56 минут назад
Только один раз ходил в Мак Дональдс, при его открытии (интересно было).
А во Вкусно- и точка - ни разу. И даже не собираюсь.
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1k
Андрей Кузнецов Час назад
Всё по Андрю Ллойду Вэбберу !
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