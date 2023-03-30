Грустно - и точка? Аналог "Макдоналдса" за первый год работы получил 11,3 млрд рублей убытка

Управляющая сетью ресторанов быстрого питания "Вкусно- и точка" впервые отчиталась о результатах по итогам 2022 года, и они не впечатляют.
Компания "Система ПБО", которая управляет сетью "Вкусно - и точка" закончила 2022 год с чистым убытком в 11,3 млрд рублей. В 2021 году, напротив, чистая прибыль составила около двух миллиардов рублей. Также за 2022 год упала выручка "Системы ПБО". Правда, этот показатель лишь на 2,3% ниже по сравнению с 2021 годом.
Тем интереснее тот факт, что компания "ДВРП", через которую сеть "Вкусно - и точка" развивается на Дальнем Востоке, 2022 год закончила не с убытками, а с прибылью в 667,7 млн руб.
Между тем, в пресс-службе компании заявляют, что сравнивать показатели 2021 и 2022 годов некорректно. Во-первых, почти половину 2022 года рестораны быстрого питания были закрыты и перезапускались постепенно. Во-вторых, "Системе ПБО" пришлось провести ребрендинг со сменой не только названия, но и всех составляющих - от меню до реорганизации штата. Некоторые сервисы, к примеру - доставка, тоже были запущены не сразу, что отразилось на прибыли компании. Весь процесс реорганизации происходил постепенно. К примеру, к концу июня в РФ работало около 200 предприятий, а сейчас их количество превышает 850.
И если сравнивать первые показатели 2023 года с аналогичным периодом работы в 2021 и 2022 годах, то они впечатляют - сообщает издание "Фонтанка".
Напомним, что компания "Макдоналдс" заявила об уходе из РФ в мае 2022 года. Покупателем её активов стал Александр Говор, который теперь он управляет сетью ресторанов с названием "Вкусно - и точка". Первое заведение под новым названием открылось в Москве 12 июня.
Источник:
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Поешь пластмассовый бифштекс
Залей все пепси с пузырьками
Как поролон в тебя войдет
Тот чизбургер с гамбургерами
И профи затуманят мозг
Той нарисованной улыбкой
Чтоб корпорацию поднял ты
Ну а тебе одни убытки, убытки, убытки
Не ешь ты вкусный русский суп
И украинский борщ с наваром
Не ешь немецких вкусных блюд
Французский сыр забудь, так надо
Теперь все деньги собери
Тащи их в домик разноцветный
Удар в желудок нанеси
Дадут тебе подарок детский
Так, что прибыль будет чуть попозже.
А во Вкусно- и точка - ни разу. И даже не собираюсь.