Грустно - и точка? Аналог "Макдоналдса" за первый год работы получил 11,3 млрд рублей убытка

Компания "Система ПБО", которая управляет сетью "Вкусно - и точка" закончила 2022 год с чистым убытком в 11,3 млрд рублей. В 2021 году, напротив, чистая прибыль составила около двух миллиардов рублей. Также за 2022 год упала выручка "Системы ПБО". Правда, этот показатель лишь на 2,3% ниже по сравнению с 2021 годом.

Тем интереснее тот факт, что компания "ДВРП", через которую сеть "Вкусно - и точка" развивается на Дальнем Востоке, 2022 год закончила не с убытками, а с прибылью в 667,7 млн руб.



Между тем, в пресс-службе компании заявляют, что сравнивать показатели 2021 и 2022 годов некорректно. Во-первых, почти половину 2022 года рестораны быстрого питания были закрыты и перезапускались постепенно. Во-вторых, "Системе ПБО" пришлось провести ребрендинг со сменой не только названия, но и всех составляющих - от меню до реорганизации штата. Некоторые сервисы, к примеру - доставка, тоже были запущены не сразу, что отразилось на прибыли компании. Весь процесс реорганизации происходил постепенно. К примеру, к концу июня в РФ работало около 200 предприятий, а сейчас их количество превышает 850.