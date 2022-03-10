Клон Макдака в Донецке: чем угощают посетителей ресторана

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Стоит отметить, что этот общепит стал на какое-то время местной достопримечательностью, в которую съезжались люди даже из ближайших городов. В городе три точки ДонМака, они стоят на местах, где раньше работала мировая сеть фастфуда МакДональдс.
Каждая точка имеет одновременно общий фирменный стиль, оборудование, взятые у Макдональдса названия позиций. Но так как у каждой точки разные владельцы, то это, конечно же, сказывается и на ассортименте предлагаемых блюд.
Главное отличие от классического Макдональдса в том, что в ДонМаках есть пиво. Его стоимость варьируется от 50 до 80 рублей. Какое именно это пиво - неизвестно.
Вместо Хэппи Мила в ДонМаке продаётся детский набор. Суть одно и то же, только названия разные. И БигМак переименовали в БикМак.
Вместо Хэппи Мила в ДонМаке продаётся детский набор. Суть одно и то же, только названия разные. И БигМак переименовали в БикМак.
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Сравнение
Сравнивать ДонМак и Макдональдс - бессмысленно, хотя владельцы перед открытием и утверждали, что продукты будут привозиться непосредственно из ростовского Мака, но есть сомнения...
У заведений нет неизменных вкусов. Если в Макдональдсе картошка фри везде одинаковая, то в ДонМаке она может в один день быть очень вкусной, а уже на другой напоминать по вкусу картон.
В пите за 130 рублей котлетка практически незаметна, а наггетсы выглядят золотистыми только на фото, в жизни они с сереньким оттенком.
В пите за 130 рублей котлетка практически незаметна, а наггетсы выглядят золотистыми только на фото, в жизни они с сереньким оттенком.
Дороговизна
Качество блюд среднее, а вот цены ориентированы совсем не на жителя Донецка. Если сравнить киевский Макдональдс и ДонМак, то цена может варьироваться в разницу от 1 до 15 рублей. Блюда и сами помещения вообще ни в какое сравнение не идут с оригинальным Макдональдсом.
Всё это, конечно же, негативно сказалось на популярности заведений. Если еще в год открытия в ДонМак постоянно ехали люди даже из других городов, то сейчас там чаще всего можно лишь увидеть несколько школьников. Дончане нечасто туда приходят, ведь кафе уступает по качеству обычным заведениям Донецка, где можно пообедать на 100-150 рублей дешевле. Даже в будние дни можно увидеть рядом с точками с шаурмой, хот-догами, гиросом множество людей, а ДонМак печально светит пустыми столиками.
Источник:
АНТИФИШКИ
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