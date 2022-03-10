Клон Макдака в Донецке: чем угощают посетителей ресторана

Всё это, конечно же, негативно сказалось на популярности заведений. Если еще в год открытия в ДонМак постоянно ехали люди даже из других городов, то сейчас там чаще всего можно лишь увидеть несколько школьников. Дончане нечасто туда приходят, ведь кафе уступает по качеству обычным заведениям Донецка, где можно пообедать на 100-150 рублей дешевле. Даже в будние дни можно увидеть рядом с точками с шаурмой, хот-догами, гиросом множество людей, а ДонМак печально светит пустыми столиками.