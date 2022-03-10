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Клон Макдака в Донецке: чем угощают посетителей ресторана

Клон Макдака в Донецке: чем угощают посетителей ресторана (6 фото)

Автор:
10 марта 2022 13:43
Сообщество : Еда
Метки: еда   интересное   макдональдс   обзор   питание   правильное питание   фастфуд   
275
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Стоит отметить, что этот общепит стал на какое-то время местной достопримечательностью, в которую съезжались люди даже из ближайших городов. В городе три точки ДонМака, они стоят на местах, где раньше работала мировая сеть фастфуда МакДональдс.
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Источник:

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Метки: еда   интересное   макдональдс   обзор   питание   правильное питание   фастфуд   
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kalinser 10 минут назад
Быстренько потерла про "оккупацию"
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