Дюссельдорфский вампир: леденящая кровь история немецкого маньяка

Когда серийника наконец-то поймали, он признался в совершении 69 убийств.

Как и в случае с другими психопатами-убийцами, в становлении личности зверя сыграло роль насилие, которому мальчик подвергался в детстве. Питер был старшим из 13 детей в семье и практически все детство и юность наблюдал, как отец-алкоголик издевается над матерью, избивая и насилуя бесправную женщину. В итоге мужчину посадили за изнасилование собственной 13-летней дочери.

По утверждению самого Кюртена, первое убийство он совершил в нежном 9-летнем возрасте: расправился с одноклассниками-обидчиками. Одного мальчик толкнул в ледяную реку, а второго, бросившегося на помощь, держал под водой, пока тот не захлебнулся. Полиция сочла происшествие несчастным случаем, а Питера – выжившим по счастливой случайности.