Распутин и его смерть. Загадка прошлого века

А затем грянула Первая мировая. В августе 1915 года начались серьезные поражения русской армии, и царь принимает на себя верховное командование и уезжает в Могилев. В Петербурге остается править царица Александра, у которой, понятное дело, не было опыта управления огромной страной. И тут под рукой оказался Распутин, который, воспользовавшись моментом, усиливает свое влияние.

Конечно, это не могло понравиться аристократии: в высшем обществе все были недовольны невесть откуда взявшимся старцем, к тому же, по мнению многих, понукающим царицей. Поэтому в Распутине видели причину всех бед империи.

События ночи убийства Распутина в своих мемуарах изложил Феликс Юсупов. Он заявил, что пригласил Распутина к себе лично: и на ужин, и познакомить с красавицей-женой.

Когда Распутин пришел на светский раут, его встретил сам Юсупов. Он пригласил старца в подвал, а наверху были слышны звуки веселой вечеринки: это были все те самые заговорщики, решившие усыпить бдительность Григория. В подвале князь предложил попробовать мадеры и пирожных. Секретный ингредиент угощения – цианистый калий.

Поначалу Распутин упирался: он не сильно любил сладкое. Но затем попробовал несколько птифуров. Каково же было удивление Юсупова, когда один из самых опасных ядов не сработал? Поэтому он в панике убежал наверх за револьвером. После он выстрелил Распутину в спину, и тот упал.

Но упал он, по воспоминаниям Юсупова, лишь на несколько минут. Он вскочил на ноги с пеной у рта, закричал и набросился на князя, вцепившись ему в плечи и пытаясь дотянуться до шеи. Глаза у Распутина вылезли из орбит, а изо рта пошла кровь. Затем он выбежал на улицу и попытался скрыться. Но его настиг двумя выстрелами Пуришкевич. После этого появился городовой.

У этой версии есть свои скептики. Например, старец вообще не ел сладкого из-за строгой диеты, так как по слухам, это вредило его способностям. Также Юсупов пишет, что все выстрелы осуществлялись в спину Распутина, но на полицейских фотографиях видно, что выстрелы были сделаны спереди.

К тому же, судмедэксперт Дмитрий Косоротов писал, что первая пуля попала в грудь и прошла через желудок и печень, вторая вошла со спины и попала в почку, а третья пробила лоб и прошла в мозг. И все выстрелы были сделаны из разного оружия. То есть должен был быть и третий стрелок.

И долгое время считалось, что этот самый третий убийца – никто иной как князь Дмитрий Павлович, двоюродный брат императора. Он был куда более метким стрелком: офицер лейб-гвардии конного полка, герой Восточно-Прусской операции 1914 года. То есть в голову мог стрелять именно он.

Правда, все перевернулось, когда спустя 90 лет после событий в дворце на Мойке двое британских спецов – отставной сыщик Скотленд-Ярда Ричард Каллен и историк Эндрю Кук решили провести личное расследование. Их выводы были сенсационными: оказывается, к смерти знаменитого старца причастны британские спецслужбы, а именно Освальд Райнер, агент Секретной разведывательной службы, которую затем назовут МИ-6.