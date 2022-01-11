Распутин и его смерть. Загадка прошлого века

Григорий Распутин стал человеком, вокруг которого ходит множество легенд и загадок. Кто-то считал его святым, кто-то – интриганом и заговорщиком. Но факт остается фактом: Распутина убили.
Рассказываем, как осуществлялось покушение на старца и загадки, связанные с этой историей.
Ночью с 29 на 30 декабря (по новому стилю) в 1916 года на набережной Мойки в Петербурге прогремели выстрелы. В этом районе в тот момент дежурил городовой Степан Власюк. Он сразу направился к дворцу Юсуповых, так как ему показалось, что выстрелы прогремели оттуда.
У парадной он встретил дворецкого. Он рассказал городовому, что господа случайно застрелили собаку, и беспокоиться не о чем. Городовой все же осмотрел двор, и уже собирался обратно, когда его пригласили зайти внутрь.
Встретил Власюка сам хозяин поместья, Феликс Юсупов. С ним был незнакомец в военной форме, который заявил, что он – член Государственной думы Пуришкевич. Этот человек спросил городового, русский ли он, верит ли он в Бога и почитает ли царя.
Услышав утвердительный ответ, Пуришкевич заявил городовому: здесь только что был убит Григорий Распутин, и если Власюк любит Родину, он должен молчать об этом.
Городовой не поверил господам: мало ли, что эти родовитые пили на ужин? Сам он не нашел ничего подозрительного, и вернулся на вахту, где сделал пометку в журнале. Больше он не покидал свой пост до утра.
Правда, Пуришкевич не врал.
Спустя три дня в Неве сделали ужасную находку: неподалеку от Юсуповского дворца выловили труп мужчины со связанными руками и ногами. Лицо его было обезображено, но сомнений не оставалось: это действительно Григорий Распутин. Началось расследование, и виновных почти сразу же нашли.
Кроме уже знакомых нам Юсупова и Пуришкевича, в числе заговорщиков оказались военный врач Станислав Лазоверт, поручик лейб-гвардии Сергей Сухотин и даже великий князь Дмитрий Павлович Романов. Вся эта компания и не думала скрываться, а именовалась «спасителями России».
Светское общество не осудило убийц. В Петербургских салонах говорили, что мужчины совершили подвиг и расправа над «проклятым Гришкой» наконец свершилась.
В конечном счете, суд над убийцами так и не состоялся. Заговорщиков выдворили из столицы, а позже Николай II распорядился прекратить уголовное дело. Среди заговорщиков было слишком много людей, приговор которым мог бросить тень на царскую фамилию: Юсупов приходился царю зятем (муж племянницы), а Дмитрий и вовсе был его двоюродным братом.
Да и репутация Распутина, мягко говоря, не располагала к тому, чтобы его убийц наказывали: как минимум, это могло вызвать недовольство в высшем свете.
Ведь Распутин был обычным крестьянином из Тобольской губернии, долгое дело скитался по святым местам, а в 1905 году прибыл в столицу. Там его приглашали на различные светские мероприятия, на одном из которых его и представили царской семье.
И он стал быстро вхож в фамилию. Ведь цесаревич Алексей страдал гемофилией, а Григорий «чудесным образом» облегчал симптомы болезни.
А затем грянула Первая мировая. В августе 1915 года начались серьезные поражения русской армии, и царь принимает на себя верховное командование и уезжает в Могилев. В Петербурге остается править царица Александра, у которой, понятное дело, не было опыта управления огромной страной. И тут под рукой оказался Распутин, который, воспользовавшись моментом, усиливает свое влияние.
Конечно, это не могло понравиться аристократии: в высшем обществе все были недовольны невесть откуда взявшимся старцем, к тому же, по мнению многих, понукающим царицей. Поэтому в Распутине видели причину всех бед империи.
События ночи убийства Распутина в своих мемуарах изложил Феликс Юсупов. Он заявил, что пригласил Распутина к себе лично: и на ужин, и познакомить с красавицей-женой.
Когда Распутин пришел на светский раут, его встретил сам Юсупов. Он пригласил старца в подвал, а наверху были слышны звуки веселой вечеринки: это были все те самые заговорщики, решившие усыпить бдительность Григория. В подвале князь предложил попробовать мадеры и пирожных. Секретный ингредиент угощения – цианистый калий.
Поначалу Распутин упирался: он не сильно любил сладкое. Но затем попробовал несколько птифуров. Каково же было удивление Юсупова, когда один из самых опасных ядов не сработал? Поэтому он в панике убежал наверх за револьвером. После он выстрелил Распутину в спину, и тот упал.
Но упал он, по воспоминаниям Юсупова, лишь на несколько минут. Он вскочил на ноги с пеной у рта, закричал и набросился на князя, вцепившись ему в плечи и пытаясь дотянуться до шеи. Глаза у Распутина вылезли из орбит, а изо рта пошла кровь. Затем он выбежал на улицу и попытался скрыться. Но его настиг двумя выстрелами Пуришкевич. После этого появился городовой.
У этой версии есть свои скептики. Например, старец вообще не ел сладкого из-за строгой диеты, так как по слухам, это вредило его способностям. Также Юсупов пишет, что все выстрелы осуществлялись в спину Распутина, но на полицейских фотографиях видно, что выстрелы были сделаны спереди.
К тому же, судмедэксперт Дмитрий Косоротов писал, что первая пуля попала в грудь и прошла через желудок и печень, вторая вошла со спины и попала в почку, а третья пробила лоб и прошла в мозг. И все выстрелы были сделаны из разного оружия. То есть должен был быть и третий стрелок.
И долгое время считалось, что этот самый третий убийца – никто иной как князь Дмитрий Павлович, двоюродный брат императора. Он был куда более метким стрелком: офицер лейб-гвардии конного полка, герой Восточно-Прусской операции 1914 года. То есть в голову мог стрелять именно он.
Правда, все перевернулось, когда спустя 90 лет после событий в дворце на Мойке двое британских спецов – отставной сыщик Скотленд-Ярда Ричард Каллен и историк Эндрю Кук решили провести личное расследование. Их выводы были сенсационными: оказывается, к смерти знаменитого старца причастны британские спецслужбы, а именно Освальд Райнер, агент Секретной разведывательной службы, которую затем назовут МИ-6.
Оказывается, Рейнер давно дружил с Юсуповым, еще со времен учебы князя в Оксфорде. Кроме того, одна из пуль была выпущена из армейского британского револьвера.
А вот мотивом могло послужить то, что британские власти опасались, что Григорий Распутин из-за своего влияния на царскую семью сможет склонить их в сторону сепаратного мира с Германией.
Рейнер, к слову, о заговоре никогда не вспоминал и не говорил. После своего отъезда в 1920 году из России он вел простую жизнь британского разведчика. А вот в конце жизни он сжег все бумаги, унеся с собой секрет смерти Распутина в могилу. Таким образом, теперь мы уже вряд ли узнаем, что на самом деле стало причиной гибели старца.
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