Влюблённый психопат: леденящая кровь история об отобранной крови

А как тогда объяснить полностью обескровленное тело мужчины, обнаруженное на кладбище? Впрочем, детальный осмотр места преступления показал, что орудовало не чудовище, а обычный человек. Оперативники обнаружили испачканный перочинный нож и детскую шапку.

Базовая версия, в соответствии с которой убийцей был ребенок, повергла в шок даже бывалых сыщиков. Впрочем, она оказалась несостоятельной, когда нашли владельца той самой ушанки.

Паренек Сергей Петров, как нередко бывает в подростковой среде, поспорил с приятелями, что сможет в одиночку прогуляться по погосту в сумерках. А в качестве доказательства принесет ожидающим за оградой мальчишкам кусочек траурной ленты с определенной могилы.

Мальчик добрался до нужного захоронения, вынул перочинный ножик и присел на корточки, чтобы срезать с венка немного ленты. Собственно, это и спасло Сережу от неминуемой гибели. С этого ракурса он вдруг заметил мужчину, который подставил под висящее на дереве тело какую-то емкость.