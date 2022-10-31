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Влюблённый психопат: леденящая кровь история об отобранной крови

Влюблённый психопат: леденящая кровь история об отобранной крови

Автор:
31 октября 2022 12:54
Сообщество : Криминал
Метки: Пётр Щербинин   Светлана Худякова   кладбище   любовница   маньяк   молодость   убийство   эликсир   
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В 1984 году жителей Ленинграда потрясла серия убийств. Судя по признакам, их совершал вампир. Но ведь этих чудовищ не существует в реальности!

А как тогда объяснить полностью обескровленное тело мужчины, обнаруженное на кладбище? Впрочем, детальный осмотр места преступления показал, что орудовало не чудовище, а обычный человек. Оперативники обнаружили испачканный перочинный нож и детскую шапку.

Базовая версия, в соответствии с которой убийцей был ребенок, повергла в шок даже бывалых сыщиков. Впрочем, она оказалась несостоятельной, когда нашли владельца той самой ушанки.

Паренек Сергей Петров, как нередко бывает в подростковой среде, поспорил с приятелями, что сможет в одиночку прогуляться по погосту в сумерках. А в качестве доказательства принесет ожидающим за оградой мальчишкам кусочек траурной ленты с определенной могилы.

Мальчик добрался до нужного захоронения, вынул перочинный ножик и присел на корточки, чтобы срезать с венка немного ленты. Собственно, это и спасло Сережу от неминуемой гибели. С этого ракурса он вдруг заметил мужчину, который подставил под висящее на дереве тело какую-то емкость.

×
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Подросток рванул назад, забыв нож и обронив шапку. Мужчину он описал как высокого подтянутого человека, одетого в военную форму. Следователи сразу сделали стойку: действующий или бывший военный?

Неподалеку от погоста как раз находилась воинская часть. После предварительного изучения личностей офицерского состав на карандаш взяли двоих – Ивана Курчука и Виктора Зозулю. В ходе детального исследования и наблюдения выяснилось, что Курчук водит знакомство с бывшим уголовником и часто посещает его дом.

Наблюдатели однажды засекли, как прибывший к приятелю Иван извлек из машины подозрительно извивавшийся мешок. Когда группа прибыла, она застала хозяина и гостя на кухне с окровавленными руками. Но разработка оказалась провальной: офицер привез приятелю поросенка, которого они забили и разделали.

Вскоре на Смоленском кладбище обнаружили обескровленное тело девушки. Несколько посетителей погоста отметили мужчину, одетого в военную форму, который уходил с территории с канистрой.

Между тем прапорщик Зозуля покинул часть. По его словам, проведать приболевшую мать, которая жила в Ленинграде. Мужчину задержал патруль, и он сознался, что ушел в отпуск, чтобы расправиться с отчимом, который поднимал на мать руку. В действительности оказалось, что мужчина просто лишился чувств от воспитательного удара пасынка, а в остальном с ним все нормально. Дальнейшая разработка показала, что на оба убийства у прапорщика 100% алиби.

А ниточку оперативникам дал снова школьник Сережа Петров. От бдительного мальчика поступил звонок. Он рассказал, что снова видел того же мужчину. И даже записал номер грузовика, в который тот сел.

Машину по горячим следам обнаружили в Кронштадте. А в подвале соседнего заброшенного дома нашелся водитель. Который подвешивал к потолку очередную жертву. Девушку спасли. А преступника задержали. Им оказался Петр Щербинин – капитан в отставке, работавший экспедитором. На допросах он молчал. Зато заговорила его сожительница – 44-летняя Светлана Худякова.

Женщина рассказала, что отчаянно боялась потерять любимого, который был на 8 лет моложе. И в погоне за ускользающей красотой бросалась в разные авантюры, пробуя рецепты омоложения. Как-то ей попался состав на основе крови животных. То ли ее употребление действительно дало какой-то эффект, то ли сыграло роль самоубеждение. Но Светлана решила, что человеческая кровь даст лучший эффект и позволит закрепить результат.

Кровь первой жертвы оказалась пропитанной парами  бензина. И Худякова отказалась ее пить, потребовав у любовника свежую и молодую…

Парочка была признана судом вменяемой и полностью отдающей отчет в содеянном. Щербинина приговорили к высшей мере. Его любовница не дождалась приговора и наложила на себя руки, находясь в следственном  изоляторе. Так закончилась история алхимиков-недоумков, по чьей прихоти лишились жизни два человека и чуть не пострадал третий.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Пётр Щербинин   Светлана Худякова   кладбище   любовница   маньяк   молодость   убийство   эликсир   
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2  комментария
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4k
Stas Полчаса назад
Хрена се, сражаться за такую молчаливую и угрюмую харю "любмого" да еще так отчаянно....и еще призанли вменяемыми... Но хорошо, что признали - хоть попали на вышку! Но это писец что у них в головах!
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9k
antonium 8 минут назад
Вот это дебилы. Сказочные. Слов нет...
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