Настоящий монстр. История первой женщины-серийной убийцы США

Если прибегать к статистике, то абсолютное большинство среди серийных убийц – мужчины. Но говорить о том, что среди женщин вообще нет убийц, тоже неверно. Рассказываем об одной из них, которая работала проституткой и заодно получила славу «первой женщины-маньяка» США.
Исчезнувшие во Флориде
В ноябре 1989 года стало известно о пропаже мелкого флоридского бизнесмена бизнесмена Ричарда Мэллори. «Кадиллак» мужчины нашли брошенным неподалеку от местного пляжа. Сам Мэллори владел лавкой с электроникой, а потому был человеком среднего достатка.
В его машине нашли недопитую бутылку водки, открытую пачку презервативов и бумажник. Но в кошельке совсем не было денег.
Уже тогда полиция заподозрила, что к делу могла быть причастна проститутка. По мнению полиции, причиной убийства стала крупная сумма наличности у бизнесмена. Убила она его еще в машине, а затем отогнала автомобиль на побережье, чтобы там забрать все ценное. Но рассматривалась и версия о том, что это орудует мужчина среднего возраста – то есть посчитали, что это обычное преступление.
Тело бизнесмена обнаружили уже через пару дней на помойке одного из местных магазинов. Но расследование застопорилось: не было аналогичных преступлений, да и кто знает, какая именно из ночных бабочек может быть замешана в произошедшем.
Спустя полгода мужчины начали пропадать уже на постоянной основе. В мае 1990-го пропал 43-летний Дэвид Спирс, а затем и 40-летний Чарльз Карскэдден. В июне родственники не смогли дождаться 65-летнего Питера Симса и 50-летнего Юджина Барроса. Всех их объединяло то, что они уезжали из дома одни в своей машине.
С Барросом вообще случился кошмарный случай. Его тело нашла семья, которая приехала в национальный парк Окала. Но тогда полиция окончательно уверилась, что эти преступления – дело рук одного убийцы с одним оружием. Однако на тот момент полиция все еще искала мужчину. Сложно было поверить, что на такие зверства способна женщина.
Дело значительно продвинулось, когда 4 июля 1990 года в одном из городков на трассе Флориды заметил, как на дороге внезапно в кусты врезается серый «понтиак». Из автомобиля тогда выбрались две женщины – блондинка и рыжая. Мужчина предложил им помощь, но они грубо ему ответили, нахамили, и скрылись в лесу.
В итоге он связался с полицией и передал описание двух пассажирок: одна была рыжая, а другая блондинкой. Полиция же решила пробить, что это за автомобиль и кому он принадлежит. Выяснилось, что это автомобиль Питера Симса, еще одного пропавшего незадолго до этих событий.
Информация тут же просочилась в прессу. Тут и там начали публиковать фотороботы двух женщин, которые совершили преступление: загадочные преступления и прежде интриговали людей. И в январе 1991 года, спустя полгода после убийства Симса, их арестовали. За это время произошло еще два убийства из серии. Это были Эйлин Уорнос и Тирия Мур.
Отпечатки первой совпали с теми, что были найдены в машине Симса, а еще с отпечатками некой Лори Гродай и Сьюзен Блаховек.
Как рожаются монстры
Вообще, жизнь Эйлин Уорнос не задалась с самого начала. Появилась на свет она в 1956 году в небольшом городе Рочестер, в Мичигане. В этот момент ее отец отбывал заключение, а семья в принципе была неблагополучной. К тому же, мать у самой Эйлин была очень молодой – за отца Эйлин она вышла замуж в 14 лет, а уже через два года этот брак распался, за несколько месяцев до появления на свет девочки.
Лео же, отец Эйлин, в тюрьму попал из-за своих похождений. Его арестовали при подозрении на растление и покушении на убийство малолетнего мальчика, а чуть позже ему и вовсе поставили диагноз – шизофрения. В тюрьме он покончил с собой.
Мать Эйлин при этом не волновало воспитание ее и ее старшего брата Кита, как и их благополучие. И однажды она в лучших традициях нерадивого родителя просто вышла из дома и не вернулась. Таким образом дети попали на воспитание к бабушке и дедушке, Лари и Айлин.
И не сказать, что это было лучшее решение. На допросах Эйлин рассказывала, что дед ее неоднократно насиловал, как и ее брат. Сама она вступала в половые связи постоянно. Платой за это были алкоголь и сигареты. Также Эйлин часто приворовывала, чтобы просто поесть, но денег никогда не хватало.
Уже в 14 лет Эйлин рожает сына от неизвестного мужчины, который мог быть знакомым ее деда. Пожалуй, в этой истории больше всего повезло именно ребенку – его девочка отдала в приют. Сама она бродяжничала: в это же время скончалась ее бабушка, и Эйлин приняла решение бежать из-под опеки деда и брата.
Такая жизнь стала для девушки нормой. В 1974 году ее арестовали за пьяное вождение и стрельбу из оружия. В итоге суд приговорил ее к нескольким годам тюрьмы. А когда вышла и уехала во Флориду, встретила мужчину.
Это был престарелый бизнесмен Льюис Фелл, который к тому же был президентом яхт-клуба. Казалось бы, вот она – спокойна жизнь. Вот только Уорнос это не уберегло от собственных психических расстройств и агрессии. К тому же, она продолжала пить и употреблять наркотики.
А еще она была примером того, что женщины тоже могут быть источником домашнего физического насилия: девушка, которой было всего 20 лет, избила своего семидесятилетнего супруга его собственной тростью. В итоге суд запретил ей приближаться к мужчине.
После развода Эйлин возвращается в Мичиган, и там ее арестовывают за хулиганство и нападение. Штраф нужно было на что-то выплачивать, да и есть что-то надо, поэтому девушка вновь начинает работать проституткой.
Конечно, жизнь дальше не стала спокойнее. Эйлин с 1976 по 1986 годы постоянно арестовывали за вооруженные нападения, ограбления, угоны, антиобщественное поведение, подделку документов, кражи и избиения. При всех арестах она называлась разными именами: Лори Гродай и Сьюзен Блаховек были в их числе. Однажды покинув тюрьму, в одном из гей-клубов она встретила свою единственную любовь – лесбиянку Тирию Мур, которая работала горничной.
Тирия работать ой как не хотела. А Эйлин старалась обеспечить все хотелки своей возлюбленной. Поэтому она приносила в дом деньги, которые зарабатывала привычным способом: работой в борделе, грабежами и воровством.
Однажды стало очевидно, что жить полноценную жизнь на те деньги, что приносит в дом Эйлин, нереально. А Тирии хотелось все больше. Поэтому они решаются на грабеж. Так, в одном из ночных клубов они избили посетителя пивной бутылкой. Правда, зачем они это сделали, так и осталось загадкой.
Спустя время Эйлин решается на убийство. О том, что было после, вы уже знаете. Но важно добавить еще и то, что о самом первом убийстве Тирия знала. Но в дальнейшем она попросила не рассказывать ей ни о чем.
Суд и показания
Поначалу говорить Эйлин отказывалась. Поэтому было решено подключить Тирию, которая согласилась сдать свою любовницу со всеми потрохами. А в обмен она получила неприкасаемость.
В итоге она набрала подругу, которая была в тюрьме, и попросила признаться в содеянном, чтобы Тирию якобы перестали искать. Эйлин согласилась, так как Тирия была для нее «самым дорогим человеком».
На допросах она говорила, что все эти мужчины пытались ее изнасиловать. Мэллори якобы сам предложил подвезти ее, а потом попытался наброситься, Спирс тоже якобы пытался ее изнасиловать. Как и все остальные.
Суд не стал верить во все эти истории. Однако если полиция считала, что все эти преступления Уорнос совершала, чтобы просто заработать, то психологи пришли к другому выводу: у Эйлин было диссоциальное и пограничное расстройство личности. Всех своих жертв она якобы ассоциировала с кем-то, кто неоднократно насиловал ее в детстве.
Суд и присяжные не стали учитывать эти данные. В феврале 1993 года она получила шесть смертных приговоров на электрическом стуле. Правозащитники, однако, пытались опротестовать это решение, ссылаясь на то, что это женщина, которая просто защищалась. В целом, многие в США тогда были в шоке от решения: такого сурового приговора не получали даже многие мужчины, которые с особой жестокостью убивали своих жертв.
Эйлин же говорила, что просто мечтает скорее «встретиться с богом». Приговор привели в действие в 2002 году, просто заменив стул на инъекцию. Последними словами убийцы было:
«Женщину, которую изнасиловали, собираются казнить, и это используется в книгах, фильмах и [прочем] дерьме! Спасибо обществу за то, что переехало мою задницу».
Источник:
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