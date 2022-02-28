Настоящий монстр. История первой женщины-серийной убийцы США

В ноябре 1989 года стало известно о пропаже мелкого флоридского бизнесмена бизнесмена Ричарда Мэллори. «Кадиллак» мужчины нашли брошенным неподалеку от местного пляжа. Сам Мэллори владел лавкой с электроникой, а потому был человеком среднего достатка.

В его машине нашли недопитую бутылку водки, открытую пачку презервативов и бумажник. Но в кошельке совсем не было денег.

Уже тогда полиция заподозрила, что к делу могла быть причастна проститутка. По мнению полиции, причиной убийства стала крупная сумма наличности у бизнесмена. Убила она его еще в машине, а затем отогнала автомобиль на побережье, чтобы там забрать все ценное. Но рассматривалась и версия о том, что это орудует мужчина среднего возраста – то есть посчитали, что это обычное преступление.

Тело бизнесмена обнаружили уже через пару дней на помойке одного из местных магазинов. Но расследование застопорилось: не было аналогичных преступлений, да и кто знает, какая именно из ночных бабочек может быть замешана в произошедшем.

Спустя полгода мужчины начали пропадать уже на постоянной основе. В мае 1990-го пропал 43-летний Дэвид Спирс, а затем и 40-летний Чарльз Карскэдден. В июне родственники не смогли дождаться 65-летнего Питера Симса и 50-летнего Юджина Барроса. Всех их объединяло то, что они уезжали из дома одни в своей машине.