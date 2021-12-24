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Diablo II до добра не доведет: игрока убили из-за лута

Diablo II до добра не доведет: игрока убили из-за лута (15 фото)

Автор:
24 декабря 2021 11:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Diablo   вещи   игры   интересно   убийство   
951
15

К чему может привести необдуманный обмен вещами в компьютерной игре.

В Вашингтоне произошла неприятная ситуация. Два закадычных друга любили коротать вечера в компьютерной игре Diablo II, но, видимо, что-то пошло не так.

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17 декабря 2021 года 34-летний Эндрю Диксон и 36-летний Джошуа Спеллман снова решили побегать в коопчике и обменяться шмотками. Ведь во второй части игры, в отличие от третьей, еще не было аукциона.

Вещи для любого класса персонажей могли выпасть кому угодно: например, колдунье - меч паладина.

Для того, чтобы получить нужную для персонажа вещь, игроки договариваются, встречаются в игре и меняются нужными вещами различной редкости.

Но самое интересное заключается в том, что при нахождении на публичном сервере вещи может украсть абсолютно любой персонаж, зашедший на него.

Что, собственно говоря, и произошло с мужчинами. Спеллман не поставил на сервер пароль и во время обмена ворвался другой игрок и украл лут.

Между друзьями завязался скандал, Диксон обвинил товарища в медлительности, на что тот пообещал пристрелить приятеля и пальнул в воздух. Однако Эндрю не успокоился и Спеллман выстрелил ему в грудь.

Эндрю Диксон скончался от полученного ранения в больнице.

Кстати, это не первая смерть, которую спровоцировала Diablo, например, в мае 2012 игрок Рассел Ширли устроил марафон по третьей части игры, в результате которого скончался.

Однако его смерть связывают с плохим здоровьем и лишним весом.

Стоит уточнить, что в обоих случаях не стоит в чем-либо обвинять игру, ведь проявления агрессии — это психологические факторы, да и какой адекватный человек будет стрелять в собственного друга?

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Метки: Diablo   вещи   игры   интересно   убийство   
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Андрей Полчаса назад
Два дибила дибилы, не потому, что в diablo играют, а потому что дибилы. Сколько людей травмируют друг-друга, не играя в игры? На дорогах, под ларьками, на работе и т.д. Но тут игра diablo до добра не доведет! И это уже 2-й случай за 10 лет)))
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Мафусаил Полчаса назад
Не, ну не тупые?
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