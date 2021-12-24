Diablo II до добра не доведет: игрока убили из-за лута

К чему может привести необдуманный обмен вещами в компьютерной игре.
В Вашингтоне произошла неприятная ситуация. Два закадычных друга любили коротать вечера в компьютерной игре Diablo II, но, видимо, что-то пошло не так.
17 декабря 2021 года 34-летний Эндрю Диксон и 36-летний Джошуа Спеллман снова решили побегать в коопчике и обменяться шмотками. Ведь во второй части игры, в отличие от третьей, еще не было аукциона.
Вещи для любого класса персонажей могли выпасть кому угодно: например, колдунье - меч паладина.
Для того, чтобы получить нужную для персонажа вещь, игроки договариваются, встречаются в игре и меняются нужными вещами различной редкости.
Но самое интересное заключается в том, что при нахождении на публичном сервере вещи может украсть абсолютно любой персонаж, зашедший на него.
Что, собственно говоря, и произошло с мужчинами. Спеллман не поставил на сервер пароль и во время обмена ворвался другой игрок и украл лут.
Между друзьями завязался скандал, Диксон обвинил товарища в медлительности, на что тот пообещал пристрелить приятеля и пальнул в воздух. Однако Эндрю не успокоился и Спеллман выстрелил ему в грудь.
Эндрю Диксон скончался от полученного ранения в больнице.
Кстати, это не первая смерть, которую спровоцировала Diablo, например, в мае 2012 игрок Рассел Ширли устроил марафон по третьей части игры, в результате которого скончался.
Однако его смерть связывают с плохим здоровьем и лишним весом.
Стоит уточнить, что в обоих случаях не стоит в чем-либо обвинять игру, ведь проявления агрессии — это психологические факторы, да и какой адекватный человек будет стрелять в собственного друга?
Источник:
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