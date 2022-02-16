BTK: жестокий маньяк, который 30 лет скрывался и глупо выдал себя

Город Уичито в американском штате Канзас, середина января 1974 года. В этот день 15-летний школьник Чарли Отеро возвращается домой. У него была большая семья: отец, мать, четверо братьев и сестер.
Но этот день стал поворотным в жизни Чарли. Он пришел домой, и не услышал привычных звуков. Мать не готовила ужин, отец, бывший военный, не смотрел телевизор, младшие дети не галдели.
Когда он решил пройтись по дому и проверить, не разыгрывают ли его домочадцы, он был шокирован. С тех пор его жизнь изменилась окончательно.
Отец, Джозеф Отеро, лежал в собственной спальне со связанными руками и ногами, на кровати лежала мать Джулия. Они были мертвы. Мальчик в ужасе бросился прочь из спальни, но вызвать полицию не смог. Телефонные провода в доме были перерезаны.
Когда к Чарли приехал наряд, они нашли в детской младшего брата Чарли, Джозефа с пластиковым пакетом на голове. В подвале обнаружили тело 11-летней Джозефины со следами пыток.
Сразу стало понятно, что преступление планировалось очень долго. Все члены семьи были связаны по рукам и ногам шнуром от штор-жалюзи, которых в доме Отеро не было, и не нашлось ножа, которым перерезались шнуры и провода.
С этого началась череда ужасов и кошмаров города Уичито.
Полиция застопорилась на этом деле на долгих девять месяцев: улик преступник не оставил, да и это было первое подобное преступление в городе.
Были непонятны многие вещи: как преступник смог связать и отца, служившего в ВВС, и мать, имевшую чёрный пояс по каратэ? Да и как он смог все провернуть за час, ведь в дом он проник в 8 утра, а к 9 уже все в доме были мертвы?
Улика появилась лишь тогда, когда сам маньяк захотел дать о себе знать. Он сообщил в местную газету, что в одной из книг городской библиотеке лежит письмо для полицейских. Это была научная книга по инженерному делу, письмо было оставлено на 27 странице.
"Я пишу писмо чтоба сохронить денги налогоплателщиков. Те три парня которые вы держете в зоключении не виновны... Они ничево не знают", — написал он с кучей ошибок.
В достоверности письма можно было не сомневаться: убийца описал факты, не раскрытые в прессе, и заявил, что собирается убить еще кого-то. Тогда же он выбрал себе псевдоним – BTK (bind, torture, kill – связать, пытать, убить).
Стало очевидно, что и автор письма специально хотел показаться более безграмотным, чем он был на самом деле. В конце письма он писал грамотно и использовал обороты, сложные для человека, не владеющему хорошим слогом.
Также маньяк очень хотел, чтобы его послание опубликовали на страницах местной газеты, но полиция засекретила послание. После изучения дела эксперты предположили, что это – мужчина, который учился в университете Уичито и имеет связи с криминалистикой. А еще он хорошо разбирается в литературе.
Следующей жертвой БиТиКей стала Кэтрин Брайт. Ей был 21 год, и она шла домой вместе с братом. Убийца караулил у дома и зашел вслед за ребятами внутрь.
Он, как и прежде, связал их, и попытался убить брата Кэтрин. Брат лишь отключился, и преступник расправился с Кэтрин.
Позже молодой человек расскажет, что преступник представился им как беглец из тюрьмы, который просто хочет их ограбить, а потому им просто нужно быть связанными, и с ними ничего не случится.
И хоть стиль в этот раз преступник выбрал другой, сомнений не оставалось – это сделал он. Потому что опять были связанные жертвы, пытки и убийства.
После этого было еще одно письмо, но полиция его не опубликовала.
Затем были убиты Нэнси Фокс и Ширли Вайэн в 1977 году. Полиция вновь не публиковала письма от маньяка, и тогда он решился написать на ТВ:
Скольких я еще должен убить, прежде чем моё имя появится в газетах?
После этого он написал письмо 63-летней Анне Вильямс. Из него женщина узнала, что чуть не стала одной из жертв маньяка. А спасло её то, что в день, когда он собирался совершить убийство, она задержалась в гостях, и потому маньяк просто… устал её ждать и убил другую женщину.
С Нэнси был полный провал: маньяк заранее сообщил место своего будущего убийства и успел скрыться всего за несколько минут до приезда полиции. А на её смерть он написал стихотворение и отправил его на радио. Его там часто крутили - «поэт» был доволен собой.
При этом в своих письмах он был очень откровенным: рассказывал о себе, о том, что служил во Вьетнаме, что у него есть семья. А еще он посылал стихотворения различных американских и английских поэтов, и потому складывалось впечатление, что человек он очень умный.
После последнего преступления в 1977 году БиТиКей замолк на целых восемь лет.
А полиция тем временем составила портрет. Хотя все надеялись, что преступник совершил суицид или сел за что-то еще, оставлять дело просто так было бы непростительным. Поэтому удалось по кусочкам собрать сведения о нём.
Согласно представлениям полиции и тому, что писал преступник в своих письмах, он родился в 1939 году, не был единственным ребенком в семье, отец погиб на фронте, а мать вновь вышла замуж. Сам он был протестантом, воевал во Вьетнаме. А после демобилизации занимался ремонтом офисного оборудования. Летом же выезжал в детский лагерь с детьми. В свободное время занимался с профессором Пи-Джей Уайаттом.
В 1985 году он убивает 53-летнюю Мэрин Хедж. Он делает это голыми руками, как бы противореча самому себе.
Через год он убивает 28-летнюю Вики Вегерле, а в 1991 году – 63-летнюю Долорэс Э.Дейвис. В этот раз он убивал капроновыми колготками.
Тогда же он разбрасывал по городу различные издевательские улики: мешки с одеждой жертв, их личные вещи. Но полиция вновь не может вычислить преступника.
И после этого он исчезает. Полиция рассчитывала, что убийца умер или попал в тюрьму. Но нет.
В 2004 году неуловимый преступник вновь дает о себе знать. В ФБР он шлет письма и говорит, мол, вот он я, живой, но я уже стар, поэтому убью снова, но кого-нибудь послабее. И вновь полиция не может никого найти.
На телевидение в 2005 году он отправил открытку с описанием посылки, которую оставил в городе у обочины. Её быстро находят, это была коробка из-под хлопьев, в которой лежало письмо. В нем описывалось, как он совершал расправу над семьей Отеро.
Вторую посылку удалось найти не так быстро: он написал, что оставлял ее возле местного гипермаркета несколько недель назад.
В итоге посылку нашел в своем багажнике местный житель. За несколько недель до этого он и правда был в гипермаркете. И там оказались камеры. Правда, качество было настолько плохим, что ни внешность, ни номер машины установить не удалось. Удалось узнать лишь марку машины – Jeep Grand Cherokee.
В посылке же лежала куколка с удавкой на шее, как бы отсылающая к Джозефине Отеро.
В этой же посылке был вопрос к полиции, может ли убийца общаться с офицерами с помощью дискеты, и нельзя ли его по ней вычислить. Полиция ответила с помощью заранее оговоренного шифра, что, конечно, нельзя, и это стало началом конца для BTK.
Спустя две недели в полицейский департамент пришла посылка. В ней лежали дискета, книжка о маньяке и каталожная карточка.
В письме же была инструкция, как общаться с маньяком. А на дискете был лишь один файл, который назывался «Это тест». В нём была инструкция по общению с БиТиКей. Но это уже особо не волновало офицеров. Они знали, что можно проверить свойства файла, и узнать, кто и когда в последний раз редактировал файл.
Это оказался Деннис, некто из Христианской лютеранской церкви. В метаданных файла была информация о “Лютеранской церкви Христа” (там убийца распечатывал файл, так как дома сломался принтер), а имени пользователя, редактировавшего файл.
Полиция проверила, кто такой этот Деннис, и выяснила, что это – 59-летний председатель комитета Христианской лютеранской церкви Уичито Деннис Рейдер. А спустя три недели версия подтвердилась: у дочери маньяка взяли мазок на образец ДНК (ДНК Рейдера они получили с ногтей одной из жертв, боровшейся с маньяком), и всё окончательно встало на свои места.
Помните, как полиция составляла портрет убийцы? Там было сказано, что это – не единственный ребенок в семье, что он имеет отношение к криминалистике, что он служил в ВВС и чинил офисную технику? Все так и оказалось. Только вот Денниса никто и не проверял. Примерный семьянин, он мечтал служить в полиции, проходил курс у профессора криминалистики Пи-Джей Уайатта и каждый год выезжал в детский лагерь учить бойскаутов вязать узлы.
А еще он был социопатом и маньяком с нарциссизмом. И если в детстве он от недостатка внимания и любви со стороны родителей мучил кошек, то теперь он убивал людей. Женщин он выбирал потому, что был обижен на мать: мать уделяла ему мало внимания, постоянно работала, и Деннису приходилось сидеть с братьями и сёстрами.
На допросах он устраивал целые шоу, а последний из них, тот, на котором он все же сознался в содеянном, длился 32 часа.
«Он просто не мог поверить, что я сказал ему неправду», — вспоминает один из офицеров. Позже на допросе Рейдер вспомнил дискету и признался, что понимал: он идет на большой риск, отправляя её в посылке. «Я думал, что Кен говорит правду, когда он подал мне сигнал, что дискету невозможно отследить. Но она-то меня и погубила». - вспоминал один из офицеров на допросе.
Впоследствии стало ясно, что перерывы в деятельности Рейдера связаны вначале с рождением детей, повышением на службе в фирме с офисным оборудованием и банальной старостью.
Сейчас Рейдер отбывает максимальный срок – 10 пожизненных с правом досрочного освобождения через 170 лет. И он больше не выйдет на свободу.
Источник:
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Понравилось26
Кто нибудь видит смысл в е.б.анутости данных судебных решений?
Если да, объясните пожалуйста, ибо ничего тупее, на мой взгляд, просто нельзя придумать