BTK: жестокий маньяк, который 30 лет скрывался и глупо выдал себя

Когда к Чарли приехал наряд, они нашли в детской младшего брата Чарли, Джозефа с пластиковым пакетом на голове. В подвале обнаружили тело 11-летней Джозефины со следами пыток.

Сразу стало понятно, что преступление планировалось очень долго. Все члены семьи были связаны по рукам и ногам шнуром от штор-жалюзи, которых в доме Отеро не было, и не нашлось ножа, которым перерезались шнуры и провода.

С этого началась череда ужасов и кошмаров города Уичито.

Полиция застопорилась на этом деле на долгих девять месяцев: улик преступник не оставил, да и это было первое подобное преступление в городе.

Были непонятны многие вещи: как преступник смог связать и отца, служившего в ВВС, и мать, имевшую чёрный пояс по каратэ? Да и как он смог все провернуть за час, ведь в дом он проник в 8 утра, а к 9 уже все в доме были мертвы?