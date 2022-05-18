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Не смогли: три таинственных преступления с налётом мистики, которые полиции так и не удалось раскрыть

Не смогли: три таинственных преступления с налётом мистики, которые полиции так и не удалось раскрыть

Автор:
18 мая 2022 15:09
Сообщество : RealFishki
Метки: YOGTZE   Тамам Шуд   интересно   кроссовка   необъяснимое   смерть   таинственное   убийство   
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Большая часть убийств совершается на почве мести, из-за любви, денег, в состоянии аффекта или не по неосторожности. Но есть такие, что стражи правопорядка не смогли не только раскрыть, но и дать им вразумительное объяснение.

Молодой немец – 34-летний Гюнтер Штолль был довольно впечатлительным и страдал лёгкой степенью паранойи. Впрочем, кто ею не страдает? Тем более что дальше станет понятно, что его подозрения вполне могли иметь под собой реальную основу.


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Мужчина был твёрдо убеждён, что его преследуют. Правда, кто именно – он не мог вразумительно объяснить. Некие таинственные «они». Семья пыталась переубедить Гюнтера, но потом просто смирилась с его чудинкой. Однажды в беседе с супругой он вдруг замолчал. Потом  быстро написал на бумажке буквосочетание YOGTZE, перечеркнул написанное и опрометью бросился из дома.


Далеко он не ушёл, только до любимого бара, где нередко проводил время. В заведении он потерял сознание, хотя посетители утверждают, что Гюнтер не пил. Той же ночью он поехал в свой родной город Хайгер и попытался вломиться к прежней соседке, крича, что должен предупредить о непоправимом.

Ночью в полицию поступил звонок от случайных водителей, заметивших в 100 километрах от города автомобиль и мужчину в светлой куртке возле него, который по признакам был ранен. Автомобиль действительно принадлежал Гюнтеру. Но свидетели видели возле него не владельца: тот лежал на заднем сидении, обнажённый и избитый и твердил, что его избили четверо незнакомцев.

По пути в больницу бедняга умер. Вскрытие показало, что причиной смерти стало не избиение, а травмы, полученные по всем признакам в автокатастрофе. То есть мужчину сбили, а потом поместили в его же автомобиль. Кому и зачем понадобилось это делать? Ведь сознательные граждане вызвали бы скорую и полицию и попытались бы оказать первую помощь, а трусы просто побыстрее скрылись бы с места преступления, не тратя время на перетаскивание. Гюнтер унёс эту тайну в могилу, как и значение загадочного сочетания букв – YOGTZE.


Ему было около 45, здоровье отличное, телосложение спортивное. Только эти скудные данные смогли констатировать полицейские, обнаружившие на пляже Сомертон в Австралии тело мужчины. Бирки на одежде мертвеца были срезаны, а в кармане обнаружен билет на поезд.

Вероятной, но не точной причиной смерти стало отравление. Пока тело находилось в морге, за ним так никто и не обратился – ни родные, ни друзья. Спустя год в камере хранения одного из вокзалов нашли чемодан. Дата сдачи багажа – за сутки до обнаружения неопознанного тела.


Внутри был стандартный набор одежды, бритвенные принадлежности, а ещё набор для трафаретной печати, нож с заострённым наконечником и ножницы. Такого плана наборы имели при себе помощники капитана, в обязанности которых входило маркирование груза.

Спустя полгода один из криминалистов обнаружил не замеченный ранее потайной карман в пиджаке убитого, где лежал клочок бумаги со словами «Тамам Шуд» (Tamam Shud – цитата из сборника Хайяма «Рубайат»). Слово значило «окончание», «завершение». А в полной цитате содержался призыв не сожалеть о содеянном на закате жизни.

Полицейские даже отыскали оригинал книги, из которой была вырвана страница. Её обнаружили у профессора, проживающего в соседнем городе. Учёный заявил, что сборник ему подбросили.


На задней части обложки была обнаружена надпись и указан номер телефона Джессики Пауэлл. Женщина подтвердила, что книга её, и сборник она подарила в 1945 году лейтенанту Альфреду Боксоллу. Предположение, что убитым окажется этот военный, не оправдалось: он был жив.

Поскольку дело происходило в период холодной войны, были выдвинуты версии, что убитый – советский шпион. Но ни доказательств, ни опровержений того, что «человек из Сомертона» таковым являлся, найдено не было.


Морские волны регулярно выбрасывают на берег массу всякой ерунды: ракушки, водоросли, потерянные украшения. Но некоторые находки откровенно пугают: в районе моря Селиш с 2007 года на побережье было обнаружено 8 разных видов обуви, в которых находились остатки человеческих ступней. Основная масса из них – почему-то беговые кроссовки.


Один раз, видимо для того, чтобы поиздеваться над полицейскими, псих сунул в обувь лапу животного. Из восьми страшных находок 5 стоп принадлежало мужчинам, одна – женщине, половую принадлежность остальных установить не удалось. Идентифицировано было две находки. Одна из ступней принадлежала пропавшему без вести мужчине, страдавшему депрессией. Видимо, он самостоятельно свёл счёты с жизнью.

Две первых кроссовки – правые были найдены с небольшим промежутком во времени. Некоторые считают, что страшные находки – печальные напоминания о крушении корабля или автокатастрофе. Но обнаружены они в совершенно разных местах. По мнению других, это дело рук убийцы-психопата. В соответствии с ещё одной версией, находки – останки погибших в Индийском океане при цунами в декабре 2004 года. Но точного ответа так пока никто и не дал.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: YOGTZE   Тамам Шуд   интересно   кроссовка   необъяснимое   смерть   таинственное   убийство   
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Ego sum qui sum Час назад
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