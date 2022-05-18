Не смогли: три таинственных преступления с налётом мистики, которые полиции так и не удалось раскрыть

Далеко он не ушёл, только до любимого бара, где нередко проводил время. В заведении он потерял сознание, хотя посетители утверждают, что Гюнтер не пил. Той же ночью он поехал в свой родной город Хайгер и попытался вломиться к прежней соседке, крича, что должен предупредить о непоправимом.

Ночью в полицию поступил звонок от случайных водителей, заметивших в 100 километрах от города автомобиль и мужчину в светлой куртке возле него, который по признакам был ранен. Автомобиль действительно принадлежал Гюнтеру. Но свидетели видели возле него не владельца: тот лежал на заднем сидении, обнажённый и избитый и твердил, что его избили четверо незнакомцев.