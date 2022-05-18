Не смогли: три таинственных преступления с налётом мистики, которые полиции так и не удалось раскрыть

Большая часть убийств совершается на почве мести, из-за любви, денег, в состоянии аффекта или не по неосторожности. Но есть такие, что стражи правопорядка не смогли не только раскрыть, но и дать им вразумительное объяснение.
Молодой немец – 34-летний Гюнтер Штолль был довольно впечатлительным и страдал лёгкой степенью паранойи. Впрочем, кто ею не страдает? Тем более что дальше станет понятно, что его подозрения вполне могли иметь под собой реальную основу.
Мужчина был твёрдо убеждён, что его преследуют. Правда, кто именно – он не мог вразумительно объяснить. Некие таинственные «они». Семья пыталась переубедить Гюнтера, но потом просто смирилась с его чудинкой. Однажды в беседе с супругой он вдруг замолчал. Потом быстро написал на бумажке буквосочетание YOGTZE, перечеркнул написанное и опрометью бросился из дома.
Далеко он не ушёл, только до любимого бара, где нередко проводил время. В заведении он потерял сознание, хотя посетители утверждают, что Гюнтер не пил. Той же ночью он поехал в свой родной город Хайгер и попытался вломиться к прежней соседке, крича, что должен предупредить о непоправимом.
Ночью в полицию поступил звонок от случайных водителей, заметивших в 100 километрах от города автомобиль и мужчину в светлой куртке возле него, который по признакам был ранен. Автомобиль действительно принадлежал Гюнтеру. Но свидетели видели возле него не владельца: тот лежал на заднем сидении, обнажённый и избитый и твердил, что его избили четверо незнакомцев.
По пути в больницу бедняга умер. Вскрытие показало, что причиной смерти стало не избиение, а травмы, полученные по всем признакам в автокатастрофе. То есть мужчину сбили, а потом поместили в его же автомобиль. Кому и зачем понадобилось это делать? Ведь сознательные граждане вызвали бы скорую и полицию и попытались бы оказать первую помощь, а трусы просто побыстрее скрылись бы с места преступления, не тратя время на перетаскивание. Гюнтер унёс эту тайну в могилу, как и значение загадочного сочетания букв – YOGTZE.
Ему было около 45, здоровье отличное, телосложение спортивное. Только эти скудные данные смогли констатировать полицейские, обнаружившие на пляже Сомертон в Австралии тело мужчины. Бирки на одежде мертвеца были срезаны, а в кармане обнаружен билет на поезд.
Вероятной, но не точной причиной смерти стало отравление. Пока тело находилось в морге, за ним так никто и не обратился – ни родные, ни друзья. Спустя год в камере хранения одного из вокзалов нашли чемодан. Дата сдачи багажа – за сутки до обнаружения неопознанного тела.
Внутри был стандартный набор одежды, бритвенные принадлежности, а ещё набор для трафаретной печати, нож с заострённым наконечником и ножницы. Такого плана наборы имели при себе помощники капитана, в обязанности которых входило маркирование груза.
Спустя полгода один из криминалистов обнаружил не замеченный ранее потайной карман в пиджаке убитого, где лежал клочок бумаги со словами «Тамам Шуд» (Tamam Shud – цитата из сборника Хайяма «Рубайат»). Слово значило «окончание», «завершение». А в полной цитате содержался призыв не сожалеть о содеянном на закате жизни.
Полицейские даже отыскали оригинал книги, из которой была вырвана страница. Её обнаружили у профессора, проживающего в соседнем городе. Учёный заявил, что сборник ему подбросили.
На задней части обложки была обнаружена надпись и указан номер телефона Джессики Пауэлл. Женщина подтвердила, что книга её, и сборник она подарила в 1945 году лейтенанту Альфреду Боксоллу. Предположение, что убитым окажется этот военный, не оправдалось: он был жив.
Поскольку дело происходило в период холодной войны, были выдвинуты версии, что убитый – советский шпион. Но ни доказательств, ни опровержений того, что «человек из Сомертона» таковым являлся, найдено не было.
Морские волны регулярно выбрасывают на берег массу всякой ерунды: ракушки, водоросли, потерянные украшения. Но некоторые находки откровенно пугают: в районе моря Селиш с 2007 года на побережье было обнаружено 8 разных видов обуви, в которых находились остатки человеческих ступней. Основная масса из них – почему-то беговые кроссовки.
Один раз, видимо для того, чтобы поиздеваться над полицейскими, псих сунул в обувь лапу животного. Из восьми страшных находок 5 стоп принадлежало мужчинам, одна – женщине, половую принадлежность остальных установить не удалось. Идентифицировано было две находки. Одна из ступней принадлежала пропавшему без вести мужчине, страдавшему депрессией. Видимо, он самостоятельно свёл счёты с жизнью.
Две первых кроссовки – правые были найдены с небольшим промежутком во времени. Некоторые считают, что страшные находки – печальные напоминания о крушении корабля или автокатастрофе. Но обнаружены они в совершенно разных местах. По мнению других, это дело рук убийцы-психопата. В соответствии с ещё одной версией, находки – останки погибших в Индийском океане при цунами в декабре 2004 года. Но точного ответа так пока никто и не дал.
Источник:
АНТИФИШКИ
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