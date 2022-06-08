Трагичная и счастливая жизнь летающей семьи Валленда

В этой семье учат, что шоу всегда должно продолжаться.
В 1960-х семья Валленда были одними из самых известных акробатов в мире. Отец семейства Карл Валленда, потомственный канатоходец, родился в 1905 году в Германии, с ранних лет начал ходить по канату вместе со своим братом. Со временем дуэт эквилибристов превратился в квартет - братья нашли себе напарниц, ставшими затем их жёнами. Когда мама и папа акробаты, то детям ничего не остаётся, как брать в руки балансир и учиться ходить по канату, едва научившись ползать по земле.
Стиль братьев Валленда окончательно сложился, когда они приехали в США в 1928-м. Первое же выступление им пришлось провести без страховочной сетки, они её просто-напросто потеряли. Смертельный трюк имел большой успех, и с тех пор Валленда выступали без страховки.
Без страховки они делали и свой коронный номер - пирамида со стулом из семи человек. Четверо Валленда на канате с балансирами стоят спиной друг к другу, сверху на особым образом закреплённые шесты становятся ещё двое акробатов с балансирами. И наконец на шест между ними ставится стул и на него встаёт седьмой участник пирамиды. В таком составе они проходили под куполом цирка с одного конца троса на другой.
30 января 1962 года Валленда выступали в детройтском цирке Shrine Circus. На глазах у семи тысяч зрителей пирамида рухнула. Оступился Карл, самый старый и опытный Валленда. Четверо упали на землю. Двое погибли на месте - племянник и зять Карла. Сам Валленда-старший тоже упал, но отделался переломом таза. Его сын после этой трагедии навсегда остался парализован ниже пояса. Для потомственного акробата это едва ли не хуже смерти. Племянница Карла (она сидела на стуле на вершине пирамиды) провисела на канате до тех пор, пока зрители не расстелили внизу сетку. Она отпружинила от сетки и ударилась головой об арену. Одному Валленда удалось завершить трюк. Он устоял на канате, прошёл до конца и поклонился зрителям.
Карл Валленда воспитал своих детей и жену так, что шоу должно продолжаться, пока остаётся хотя бы один Валленда. Поэтому на следующий день после ужасной трагедии те члены семьи, которые могли держать в руках балансир и передвигать по канату ноги, снова вышли на арену под аплодисменты зрителей.
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Через год опасное ремесло унесло жизнь ещё одного Валленда, через 10 лет ещё одного. Самого Карла не стало в 1978 году.
Он всегда говорил, что чувствует себя по-настоящему живым, только когда идёт по натянутому на большой высоте тросу. Поэтому на пенсию он выходить не планировал. В 1978 году в Пуэрто-Рико 73-летний Карл выступал в цирке вместе со своей внучкой. Для рекламы представления он решил в прямом эфире пройти по канату между двумя гостиницами на высоте 37 метров. Естественно, без страховки. Когда Карл был примерно на половине пути, со стороны океана подул сильный ветер. Валенда сорвался, схватился за канат, но не удержался и рухнул на припаркованное внизу такси. Он скончался по пути в больницу. Момент падения Карла запечатлён на видео.
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Опасное дело Карла Валенда продолжает жить. Правнук Карла акробат Ник Валленда уже 6 раз попадал в Книгу рекордов Гиннесса. Без страховки он ходил над Ниагарским водопадом, над Большим каньоном. Ездил на велосипеде по тросу, натянутому на высоте 76 м. С завязанными глазами Ник прошёл на высоте 183 м между двумя чикагскими небоскрёбами.
У Ника есть жена, она тоже акробат и тоже из “летающей семьи”, только мексиканской. Предложение невесте Ник сделал после удачного выполнения пирамиды со стулом из семи человек. Семья спустилась вниз, а Ник остался на высоте, встал на одно колено и достал из кармана обручальное кольцо. “Не знаю, смогла бы я выйти за неакробата. Не могу представить, что я или мой муж работаем в офисе”, — говорит Эрендира Валенда, жена Ника. У них трое детей. Догадайтесь, чем они занимаются.
В 2011 году Ник и его мама (дочь Карла Валленды) прошли навстречу друг другу по тросу между двумя отелями в столице Пуэрто-Рико. Этим выступлением они "отомстили" за смерть Карла.
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По канату, по канату,
Натянутому, как нерв.
Посмотрите вот он без страховки идёт.
Чуть правее наклон упадёт, пропадёт!
Чуть левее наклон всё равно не спасти!