Трагичная и счастливая жизнь летающей семьи Валленда

Стиль братьев Валленда окончательно сложился, когда они приехали в США в 1928-м. Первое же выступление им пришлось провести без страховочной сетки, они её просто-напросто потеряли. Смертельный трюк имел большой успех, и с тех пор Валленда выступали без страховки.

Без страховки они делали и свой коронный номер - пирамида со стулом из семи человек. Четверо Валленда на канате с балансирами стоят спиной друг к другу, сверху на особым образом закреплённые шесты становятся ещё двое акробатов с балансирами. И наконец на шест между ними ставится стул и на него встаёт седьмой участник пирамиды. В таком составе они проходили под куполом цирка с одного конца троса на другой.