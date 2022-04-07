Почему Юрий Никулин и Олег Попов ушли из жизни так и не помирившись

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У этих двух великих клоунов были непростые отношения, они не общались десятки лет. А если им приходилось говорить друг о друге, то всегда это были не самые лестные слова.
А ведь они несколько лет очень успешно работали на манеже, у них были совместные репризы. Это было давно, когда они только-только начинали свою работу под началом легендарного Карандаша в старом цирке на Цветном бульваре.
В 1971 году Олег Попов перешёл в труппу только что открывшегося Большого Московского цирка на проспекте Вернадского. А Юрий Никулин остался на Цветном. Общаться коллеги продолжили, но в 1972 году между ними пробежал "Солнечный зайчик" и они стали врагами.
В 1971 году Олег Попов перешёл в труппу только что открывшегося Большого Московского цирка на проспекте Вернадского. А Юрий Никулин остался на Цветном. Общаться коллеги продолжили, но в 1972 году между ними пробежал "Солнечный зайчик" и они стали врагами.
Случилось всё на гастролях в Ленинграде. Сначала в нем выступал новый московский цирк, а через неделю после него приехал старый. Юрий Никулин выступал в паре с Шуйдиным с новой программой, которую успели "обкатать" в Москве и зрители приняли её на ура. Поэтому на гастролях они особо не волновались, после требовательной столичной публики, в других городах их реприза точно зайдет.
После их первого выступления в Ленинграде местная пресса разразилась критикой в адрес клоунов. Суть была одна: жаль, что такие талантливые артисты показали так мало нового и в основном повторяли репертуар Олега Попова.
Никулин вспоминал позже, что когда увидел статьи даже сначала не понял в чём дело. Но коллеги из ленинградского цирка, на чьём манеже они выступали, позже рассказали, что больше половины реприз, что Никулин показал с Шуйдиным, до них показал Попов и что публика принимала его с восторгом. В том числе и известная реприза с солнечным зайчиком. Вот почему реакция зрителя была такой отрицательной.
Никулин вспоминал позже, что когда увидел статьи даже сначала не понял в чём дело. Но коллеги из ленинградского цирка, на чьём манеже они выступали, позже рассказали, что больше половины реприз, что Никулин показал с Шуйдиным, до них показал Попов и что публика принимала его с восторгом. В том числе и известная реприза с солнечным зайчиком. Вот почему реакция зрителя была такой отрицательной.
Олег Попов показывал позже эту репризу как отдельный номер, а не как вспомогательную сцену для техников, которые в темноте подготавливали площадку для следующего номера. Пожалуй, этот номер можно считать лучшим в карьере клоуна и именно благодаря ему Попов получил звание "Солнечного клоуна".
А в 1972 году Никулин был в ярости. Вернувшись в Москву он пошёл к начальству разбираться: Как же так, мы придумали репризы, и про нас же гадости пишут?! И что теперь нам с этой программой делать, если во всех городах по графику наш цирк выступает сразу после них?"
В "Союзгосцирке" проблемой это не посчитали: это ваши там творческие ссоры, нас в это впутывать не надо. Один чиновник прямо сказал Юрию Владимировичу: "Ну, набейте ему морду, если считаете, что он украл ваши номера! Я-то тут что могу сделать?"
А в 1972 году Никулин был в ярости. Вернувшись в Москву он пошёл к начальству разбираться: Как же так, мы придумали репризы, и про нас же гадости пишут?! И что теперь нам с этой программой делать, если во всех городах по графику наш цирк выступает сразу после них?"
В "Союзгосцирке" проблемой это не посчитали: это ваши там творческие ссоры, нас в это впутывать не надо. Один чиновник прямо сказал Юрию Владимировичу: "Ну, набейте ему морду, если считаете, что он украл ваши номера! Я-то тут что могу сделать?"
Никулин пошёл разговаривать с Поповым, но тот общаться отказался. В одном из интервью вообще заявил, что не он, а у него решили украсть номера. Творческое авторство доказать было невозможно и пришлось лишь смириться. Шуйдин и Никулин решили всё-таки поменять немного свои репризы. Например, в той самой, с солнечным зайчиком, который Попов забирает в конце в корзинку и уносит, Никулин его как бы швыряет в зрителя и в зале зажигается свет. Но им пришлось отказаться от репризы, так как Олег Попов явно их переигрывал.
Годы шли, клоуны между собой не общались. В 1990 году Юрий Никулин уже был директором цирка и когда Попов захотел отметить свой 60-летний юбилей, то хотел провести мероприятие на сцене старого цирка, где он когда-то начинал. Никулин отговорился какими-то техническими неполадками и отказал бывшему коллеге. В итоге, юбилей клоуна провели с большим торжеством на сцене цирка на проспекте Вернадского. Никулин на мероприятие пришёл лишь потому, что он был обязан появиться там, как должностное лицо. А после этого Попов снова уехал на гастроли в Европу и в 1991 году решил остаться там навсегда.
Когда в 1997 году не стало Юрия Владимировича, Олег Попов узнал об этом и позвонил из Германии в "Росгосцирк", предложив свои услуги директора цирка. Сказал, что готов вернуться в Россию и взять на себя руководство. Ему ответили, что у цирка уже есть руководитель - Максим Никулин.
В 2015 году Попов приехал в Россию, по приглашению чиновников из "Росгосцирка". Его встретили со всевозможными почестями, что Олегу Константиновичу было очень приятно, ведь последние годы он выступал в провинциальном цирке немецкой глубинки. Клоун договорился о больших гастролях по России в следующем году.
В 2015 году Попов приехал в Россию, по приглашению чиновников из "Росгосцирка". Его встретили со всевозможными почестями, что Олегу Константиновичу было очень приятно, ведь последние годы он выступал в провинциальном цирке немецкой глубинки. Клоун договорился о больших гастролях по России в следующем году.
В 2016 году Олег Попов, которому тогда было уже 86 лет, приехал в Россию на гастроли и первым его городом стал Саратов. Публика восторженно принимала звезду клоунады и Олег Константинович был счастлив. Следующим городом был Ростов-на-Дону.
Попова встретили по первому разряду и он попросился порыбачить, что ему с удовольствием организовали. Вечером, уже в гостинице, Олег Константинович весело болтал с администратором и попросил ужин принести ему в номер. Горничная, что принесла блюда, нашла великого клоуна мёртвым. Причиной смерти стал инфаркт.
По просьбе немецкой жены Олега Константиновича Попова похоронили в Германии, в городе Эглофштайн, где он жил последние 25 лет.
Попова встретили по первому разряду и он попросился порыбачить, что ему с удовольствием организовали. Вечером, уже в гостинице, Олег Константинович весело болтал с администратором и попросил ужин принести ему в номер. Горничная, что принесла блюда, нашла великого клоуна мёртвым. Причиной смерти стал инфаркт.
По просьбе немецкой жены Олега Константиновича Попова похоронили в Германии, в городе Эглофштайн, где он жил последние 25 лет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Особенно если один из "друзей" - крыса.
Это исчерпывающе характеризует Попова.