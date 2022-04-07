Почему Юрий Никулин и Олег Попов ушли из жизни так и не помирившись

Олег Попов показывал позже эту репризу как отдельный номер, а не как вспомогательную сцену для техников, которые в темноте подготавливали площадку для следующего номера. Пожалуй, этот номер можно считать лучшим в карьере клоуна и именно благодаря ему Попов получил звание "Солнечного клоуна". А в 1972 году Никулин был в ярости. Вернувшись в Москву он пошёл к начальству разбираться: Как же так, мы придумали репризы, и про нас же гадости пишут?! И что теперь нам с этой программой делать, если во всех городах по графику наш цирк выступает сразу после них?" В "Союзгосцирке" проблемой это не посчитали: это ваши там творческие ссоры, нас в это впутывать не надо. Один чиновник прямо сказал Юрию Владимировичу: "Ну, набейте ему морду, если считаете, что он украл ваши номера! Я-то тут что могу сделать?"

2022-04-07T16:38:02+03:00