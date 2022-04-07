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Почему Юрий Никулин и Олег Попов ушли из жизни так и не помирившись

Почему Юрий Никулин и Олег Попов ушли из жизни так и не помирившись (7 фото + 1 видео)

Автор:
07 апреля 2022 16:38
Сообщество : RealFishki
Метки: Олег Попов   СССР   Юрий Никулин   интересное   история   клоун   факты   цирк   
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У этих двух великих клоунов были непростые отношения, они не общались десятки лет. А если им приходилось говорить друг о друге, то всегда это были не самые лестные слова.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Олег Попов   СССР   Юрий Никулин   интересное   история   клоун   факты   цирк   
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6  комментариев
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10k
Николай Час назад
"Бизнес" и дружба не совместимы.
Особенно если один из "друзей" - крыса.
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2k
Sergius SPb 4 минуты назад
Капитализм. Активы.Пассивы.Недвижка. Какая на хрен дружба?
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11
Thomsen 21 минуту назад
<Когда в 1997 году не стало Юрия Владимировича, Олег Попов узнал об этом и позвонил из Германии в "Росгосцирк", предложив свои услуги директора цирка>

Это исчерпывающе характеризует Попова.
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11k
Kostick 45 минут назад
из детства помню попова. никогда не нравился. как и жуткий клёпа из абвгдейки. с никулиным сравнивать нельзя, тот глыба. и без жуткого грима пенивайзовского. попов тут был известен парой своих ужимок, а вот никулин не только как цирковой артист стал любимцем народа. причем ещё на многие годы.
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