Зачем правители Египта пытались разобрать пирамиды Гизы?

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Египетские пирамиды уже не первое столетие считаются чудом света, поражая воображение каждого нового поколения. Но не все знают, что из-зажадности правителей Египта мы не раз рисковали лишиться их навсегда.
XII век - по нашим меркам, глубокая древность. Но тогда пирамиды Гизы были такими же древними, как и сегодня. Однако молодой султан Египта Аль-Азиз Усман не слишком ценил древности, и потому решил их снести. Историки точно не знают, что им двигало. Некоторые говорят, что он считал, будто под пирамидой Микерина зарыты сокровища — не только внутри ее камер, но и под фундаментом сооружения. Другие говорят, что он хотел разрушить пирамиды, чтобы использовать камень для строительства новой городской стены. Это кажется правдоподобным объяснением, поскольку другие египетские лидеры сносили меньшие пирамиды, чтобы добыть камень для строительства.
Аль-Азиза, похоже, не очень заботило историческое значение пирамид. Более того, он даже не знал о нем. Он знал, что они очень старые, но люди в то время не знали, кто построил пирамиды и зачем. В некоторые исторические периоды люди вообще не знали, что это были гробницы королей, считая, что, возможно, это были древние зернохранилища.
Султан приказал своим людям приступить к сносу пирамиды Микерина. Дело, однако, не пошло. Историки не раз описывали, как было невероятно сложно строить такие большие здания без современного оборудования. Как оказалось, разрушать такие сооружения без современной техники не легче. Рабочим удалось расшатать несколько огромных блоков, которые упали в песок пустыни и наверняка расплющили нескольких собравшихся зевак. Но это был такой медленный процесс, что Аль-Азиз, в конце концов, отозвал рабочих. Проем, который им удалось разобрать, существует и по сей день.
Аль-Азиза, похоже, не очень заботило историческое значение пирамид. Более того, он даже не знал о нем. Он знал, что они очень старые, но люди в то время не знали, кто построил пирамиды и зачем. В некоторые исторические периоды люди вообще не знали, что это были гробницы королей, считая, что, возможно, это были древние зернохранилища.
Султан приказал своим людям приступить к сносу пирамиды Микерина. Дело, однако, не пошло. Историки не раз описывали, как было невероятно сложно строить такие большие здания без современного оборудования. Как оказалось, разрушать такие сооружения без современной техники не легче. Рабочим удалось расшатать несколько огромных блоков, которые упали в песок пустыни и наверняка расплющили нескольких собравшихся зевак. Но это был такой медленный процесс, что Аль-Азиз, в конце концов, отозвал рабочих. Проем, который им удалось разобрать, существует и по сей день.
Это был не последний раз, когда кто-то пробовал разобрать пирамиды Современный Египет зародился в XIX веке, при правителе Мухаммеде Али-паше, который хотел разобрать пирамиды и использовать обломки, чтобы построить дамбу и перекрыть Нил. Он рассудил, что избавится от старого и даст ему новую жизнь, поставив на службу современным технологиям.
Как гласит история, спасение пирамид выпало на долю главного французского инженера Линанта-паши. Линант вызвался возглавить комиссию, изучающую затраты на проект, и благодаря некоторым хитроумным расчетам он убедил султана, что тот может сэкономить много денег, просто добыв нужный для строительства камень из карьера. Сам Линант рассказывал эту историю много раз, правда, постоянно меняя некоторые важные факты, например, путая имя султана, при дворе которого он служил. Не исключено, что участие Линанта было его фантазией, а египетские инженеры сами пришли к выводу, что добывать камень проще в обычном карьере: ведь щебенка стоит дешево, а разборка пирамиды - наоборот.
Как гласит история, спасение пирамид выпало на долю главного французского инженера Линанта-паши. Линант вызвался возглавить комиссию, изучающую затраты на проект, и благодаря некоторым хитроумным расчетам он убедил султана, что тот может сэкономить много денег, просто добыв нужный для строительства камень из карьера. Сам Линант рассказывал эту историю много раз, правда, постоянно меняя некоторые важные факты, например, путая имя султана, при дворе которого он служил. Не исключено, что участие Линанта было его фантазией, а египетские инженеры сами пришли к выводу, что добывать камень проще в обычном карьере: ведь щебенка стоит дешево, а разборка пирамиды - наоборот.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Исторические факты египет интересно история пирамида поиски сокровищ разрушим до основанья факты
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