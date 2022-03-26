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Зачем правители Египта пытались разобрать пирамиды Гизы?

Зачем правители Египта пытались разобрать пирамиды Гизы? (3 фото)

Автор:
26 марта 2022 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Исторические факты   египет   интересно   история   пирамида   поиски сокровищ   разрушим до основанья   факты   
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Египетские пирамиды уже не первое столетие считаются чудом света, поражая воображение каждого нового поколения. Но не все знают, что из-зажадности правителей Египта мы не раз рисковали лишиться их навсегда.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   египет   интересно   история   пирамида   поиски сокровищ   разрушим до основанья   факты   
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