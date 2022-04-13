Внешность тролля, душа ангела: как прожила жизнь женщина с гигантскими конечностями?

Очень быстро Миллс приобрела популярность, стала ездить с труппой на гастроли. Специально для неё придумали простой, но эффектный номер: женщина выходила и показывала гигантские конечности. И распорядитель тут же объявлял, что желающий взять её в жёны получит 5 тыс. долларов и ферму в качестве приданного.

Это была чистой воды игра. И пока зал сидел, раздумывая и взвешивая все плюсы и минусы этого предложения, на арену выходил «желающий» – подставное лицо.

Несмотря на физический недостаток, Фанни хотелось простого женского счастья. И однажды она допустила, чтобы в аферу на арене вмешался обычный зритель, согласившийся на предложение. Деньги у неё были, ведь в цирке она отлично зарабатывала. А теперь ещё появилась и семья. Судя по свидетельствам очевидцев, у них даже родился малыш, что говорит о близости между супругами.