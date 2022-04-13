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Внешность тролля, душа ангела: как прожила жизнь женщина с гигантскими конечностями?

Внешность тролля, душа ангела: как прожила жизнь женщина с гигантскими конечностями? (4 фото)

Автор:
13 апреля 2022 10:25
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   Фанни Миллс   история   недостаток   ноги   отклонение   отёк   цирк   
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Отклонения от стандартов в любой области привлекают внимание людей. Оно далеко не всегда приятно, ведь бывают такие физические дефекты, обладатели которых стараются скрыться с людских глаз, чтобы лишний раз не демонстрировать своё уродство. И несчастье.

Фанни Миллс появилась на свет в 1860 году в штате Огайо в семье переселенцев из Англии. Девочка была обычной, но в какой-то момент из-за застоя лимфы её ноги начали катастрофически увеличиваться в размерах. Передвигаться самостоятельно девушка не могла, только с помощью родственников или сиделки.


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В конце XIX – начале XX века в обществе Европы было популярным развлечением посещение цирка. А поскольку цирковое искусство ещё не получило такого развития как сейчас, то публику привлекали любыми доступными способами. В том числе и демонстрацией людей с физическими недостатками, патологиями и уродствами.

Фанни было очень непросто согласиться на такую работу. Ведь это значило постоянно быть на виду и объектом людских насмешек. Но сидеть на шее у родных она не могла. Да и представления – это какая-то причастность к искусству.


Очень быстро Миллс приобрела популярность, стала ездить с труппой на гастроли. Специально для неё придумали  простой, но эффектный номер: женщина выходила и показывала гигантские конечности. И распорядитель тут же объявлял, что желающий взять её в жёны получит 5 тыс. долларов и ферму в качестве приданного.

Это была чистой воды игра. И пока зал сидел, раздумывая и взвешивая все плюсы и минусы этого предложения, на арену выходил «желающий» – подставное лицо.

Несмотря на физический недостаток, Фанни хотелось простого женского счастья. И однажды она допустила, чтобы в аферу на арене вмешался обычный зритель, согласившийся на предложение. Деньги у неё были, ведь в цирке она отлично зарабатывала. А теперь ещё появилась и семья. Судя по свидетельствам очевидцев, у них даже родился малыш, что говорит о близости между супругами.


К сожалению, ребёнок прожил недолго. Что для того времени, в общем, было обычным явлением. Женщина очень страдала, перестала выступать и проводила дни в скорби и уединении.

Умерла она в 40-летней возрасте от осложнений из-за отёков в ногах, оставив супруга богатым вдовцом. Впрочем, он ненадолго пережил жену, поскольку все же был на 20 лет старше.

Пример Фанни – миниатюрной женщины, дух которой не смогла сломить болезнь, доказывает, что недостатки внешности – то не повод ставить на себе крест и вечно прятаться в тени. А её история заставляет задуматься над тем, что ангельски прекрасные внешне люди вполне могут оказаться злобными, эгоистичными и безнравственными, тогда как те, кто обладает обычной внешностью или физическими недостатками, чаще бывают заботливыми, добрыми, с огромной чистой душой.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   Фанни Миллс   история   недостаток   ноги   отклонение   отёк   цирк   
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