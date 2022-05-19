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Дедушка придумал милый способ показать внукам, что мир полон чудес

Дедушка придумал милый способ показать внукам, что мир полон чудес

Автор:
19 мая 2022 21:34
Сообщество : Истории
Метки: дедушка   дети   истории   история   любовь   мило   родители   семья   трогательно   фото   
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Здорово, когда взрослые показывают детям, насколько чудесен мир. Рядом с детьми мы сами вспоминаем, что счастье - это просто. Эта трогательная история - как раз об этом!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дедушка   дети   истории   история   любовь   мило   родители   семья   трогательно   фото   
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7  комментариев
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1k
Трям Час назад
Старый найобщик! Теперь дети будут всегда думать, что хорошее просто с неба валится.
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16k
Valiko 17 минут назад
здорово, конечно, но тащить это в сеть всë равно что в полном метро громко заявить "товарищи, а я бабушке уступил место!"
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29k
Кот Баюн 23 минуты назад
типа если бы дед не кидал ракушки, то детям там искать нечего было бы? ну бред полнейший... видимо я тоже на море ракушки собирал и камушки, которые отец оставил :)
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29k
Кот Баюн 24 минуты назад
ага незаметно оставляет и привязывает, чтобы волны не унесли... ну прямо фантастика, ЧУДО! тьфу...
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