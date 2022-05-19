Дедушка придумал милый способ показать внукам, что мир полон чудес

"Я мама-одиночка, и я часто думаю, достаточно ли я делаю для детей.. Но затем осознаю, что именно простые вещи делают нашу жизнь волшебной, - рассказывает Микки. - Оказывается, папа всегда ходил в сувенирный магазин, и покупал там много красивых ракушек, а потом разбрасывал на берегу, чтобы мы искали. Теперь он делает то же самое для своих внуков". Счастье - действительно в мелочах!