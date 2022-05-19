Дедушка придумал милый способ показать внукам, что мир полон чудес

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Здорово, когда взрослые показывают детям, насколько чудесен мир. Рядом с детьми мы сами вспоминаем, что счастье - это просто. Эта трогательная история - как раз об этом!
Этот дедушка из США нашёл способ показать своим внукам, как удивителен наш мир. Его дочь по имени Микки поделилась видео, на котором её дети собирают красивые ракушки на берегу океана, гуляя вместе с дедушкой. Счастливые дети радуются и рассматривают ракушки разных форм, и собирают их в ведро. Оказалось, эти ракушки оказались там не просто так..
32-летняя Микки рассказала, что оказывается, её отец все это время незаметно оставляет красивые ракушки на берегу, чтобы внуки их собирали. Она узнала этот "секрет" своего папы совсем недавно. Для нее это тоже оказалось сюрпризом - ведь когда она была ребёнком, он тоже подбрасывал ракушки на берег во время прогулок.
Всё это время дедушка тайком покупал красивые ракушки в магазине, а затем разбрасывал их по берегу во время прогулки, пока дети не видят. Конечно, этот секрет останется в тайне от детей - ведь они так счастливы каждой находке! А родители и дедушка радуются вместе с ними. Видео с этой историей собрало в сети три миллиона просмотров и тысячи добрых комментариев.
"Я мама-одиночка, и я часто думаю, достаточно ли я делаю для детей.. Но затем осознаю, что именно простые вещи делают нашу жизнь волшебной, - рассказывает Микки. - Оказывается, папа всегда ходил в сувенирный магазин, и покупал там много красивых ракушек, а потом разбрасывал на берегу, чтобы мы искали. Теперь он делает то же самое для своих внуков". Счастье - действительно в мелочах!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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